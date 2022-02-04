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Вверх! Тест оскароносному мультфильму Pixar

Вверх! Тест оскароносному мультфильму Pixar

Автор:
04 февраля 2022 10:11
Сообщество : Кино
Метки: pixar   Тесты   вверх   тест   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   
682
1
Если вы обожаете хорошие мультфильмы, то этот тест точно для вас! Тест составлен таким образом, чтобы его смог пройти очень внимательный человек. Сложный вопрос тоже будет ;)
Как звали этого персонажа?
1/8Как звали этого персонажа?
Куда собрался отправиться главный герой?
2/8Куда собрался отправиться главный герой?
Сможете вспомнить имя скаута?
3/8Сможете вспомнить имя скаута?
А из какого он отряда?
4/8А из какого он отряда?
Какого значка не хватало скауту?
5/8Какого значка не хватало скауту?
Кто это?
6/8Кто это?
Что стало с его женой?
7/8Что стало с его женой?
Кто находился за штурвалами трёх винтовых самолётов?
8/8Кто находился за штурвалами трёх винтовых самолётов?

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Метки: pixar   Тесты   вверх   тест   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   
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6k
goshan_hmc 56 минут назад
Давно смотрел и один раз.... 5/8
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7k
Янус Полуэктович 54 минуты назад
7/8. На названии отряда ошибся. Давно очень смотрел.
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