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Как к Кощею Мама приезжала

Как к Кощею Мама приезжала (1 фото)

Автор:
03 февраля 2022 19:30
Метки: Кощей   Роман Седов   Юмор   рассказ   сказки   
649
1
- Эй, огрызок старый! - крикнул Богатырь в сторону замка Кощея, - Выходи, сейчас новую дубину к твоей лысине примерять будем!
Через минуту на балконе появилась аккуратная женщина лет девятиста, со строгим лицом и с выражением презрения ко всему сущему.
- Мам, это ко мне, - попытался остановить её Кощей.
Мама жестом велела ему вернуться в комнату и прищурилась, разглядывая Богатыря.
- Вы кто будете, молодой человек?
- Вы кто будете, молодой человек? - скрипучим голосом поинтересовалась она, - И по какому праву вы оскорбляете моего сына?

- Так я этот, как его, - растерялся Богатырь, - Ну, Богатырь я. Сражаться пришёл, это, так сказать…

- Богатырь? - в голосе Мамы послышал искреннее недоумение, - Сражаться? Разве Кощеюнька не одолел всех ваших и не скормил их Величайшему Дракону?

Богатырь, было, думал захохотать, но заметил в одном из окон замка Кощея, который отчаянно размахивал руками и кивал.

- Ну, да, наверное, - протянул Богатырь, не особо понимая знаков Кощея, - Одолел. Скормил.

- Интересно, - протянула Мама, - Зайдите в дом, молодой человек. Я хочу с вами поговорить.

Богатырь взглянул на окно с чуть не плачущим Кощеем, подумал и пошёл к дверям. Мама уже ждала его внизу.

- Позвольте представиться, - она гордо подняла подбородок, - Я - Мать вашего Царя и Господина, Повелителя всего Тридевятого Царства, держащего в страхе весь мир и населяющих его созданий.

Она повернулась к покрасневшему Кощею.

- Я правильно произнесла твой титул, ничего не забыла?

- Всё правильно, Мама, - ответил Кощей, стараясь не смотреть Богатырю в глаза, - Из твоих уст это звучит так величественно.
×
×


- Я знаю, - ответила Мама, - Ты посуду помыл?

Кощей молча кивнул. Богатырь еле сдерживал смех.

- Так вы говорите, что пришли сражаться? - напомнила Мама Кощея, - Как это понимать?

- А я это, как его, - Богатырь почесал затылок, - Дурачок я местный, во! Хожу, брожу, что говорю, не понимаю.

Мама удовлетворённо кивнула.

- Я так и подумала. А скажите, молодой человек, как вам живётся при правлении моего сыночка?

- Хорошо, - ответил Богатырь и поймал просящий взгляд Кощея, - То есть, в вечном страхе и ожидании неминуемого.

- Замечательная новость, - Мама на секунду изобразила подобие улыбки, - Все остальные Злодеи по-прежнему безропотно служат моему сыну?

- Разумеется! - Богатырь не выдержал и заулыбался.

- А почему вы смеётесь?

- Он же дурачок, Мама, - вмешался Кощей, - Ему простительно.

- Я разве с тобой говорю? - строго спросила Мама, - Ты почему в чужие разговоры вмешиваешься? Не посмотрю, что главный Злодей всего мира - так розгами тебя отхожу, что месяц стоя спать будешь!

Кощей покраснел и опустил глаза в пол. Богатырь смеялся, держась за живот.

- И вас тоже, молодой человек, - сказала Мама таким тоном, что Богатырь ещё два месяца смеяться боялся, - Проявите уважение к своему Повелителю.

Богатырь кивнул и вытянулся по стойке смирно.

- Змея Горыныча оседлал, а Водяной, Леший, Тугарин, Соловей-разбойник и Баба-Яга к нему на поклон ходят и творят злодеяния в его честь!

- Яга? - презрительно фыркнула Мама, - Кощеюнька! Разве я не велела тебе не общаться с этой девушкой?

- Я не общаюсь, Мама! - испуганно оправдывался Кощей, - Исключительно по делу и не чаще раза в год, честное слово!

- Узнаю, что обманул, будешь месяц под домашним арестом сидеть, понял?

Кощей кивнул. Богатырь откашлялся.

- Я, с вашего позволения, пойду, - попросил он, - Если, конечно, Царь и Господин позволит. Мне ещё в болоте искупаться нужно, да за дворовыми собаками побегать.

- Я провожу, - засуетился Кощей, - Гостей всегда нужно провожать, так ведь ты говоришь, Мама?

Мама одобрительно кивнула. Кощей подтолкнул Богатыря к выходу и закрыл за собой дверь.

- Соболезную, Повелитель, - ехидно сказал Богатырь, - Надолго?

- На две недели, - дрожащим голосом ответил Кощей, - Остальным не говори, а? Ну не мог я ей правду рассказать, она ж меня тогда розгами! А я за твою помощь в долгу не останусь, честное слово!

@ Роман Седов

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Метки: Кощей   Роман Седов   Юмор   рассказ   сказки   
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19k
Егор 2 часа назад
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1k
Oldman 20 минут назад
Мама, такая МАМА....
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674
Мрачный Жнец 58 минут назад
А что же ты свои постики с отрицательной кармой удаляешь?
Стыдно за то дерьмо, что на сайт тащишь?
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20k
kamanch Час назад
Это к нему еще теща не приезжала...
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30k
Мойша Час назад
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2k
azuver 2 часа назад
А что? Вполне читабельно .Посмеялся.
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1k
nikam 2 часа назад
мама и у кащея мама)))))))))))))))))000
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60k
Андрей 2 часа назад
- На кого работаете, ребята?
- На хозяина!
- А мы - на МАМУ!
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52k
alertol 2 часа назад
С такой мамой, я бы того... Яйцо бы с кольцом...
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2k
Rromans78 2 часа назад
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