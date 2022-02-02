История человека с ужасным характером

1953
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1 февраля 1709 года на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден матрос Александр Селькирк. На острове он провел 4 года и 4 месяца. Александру было 27 лет, когда в 1704 году он отправился к берегам Южной Америки.
Вспыльчивый и своенравный, он постоянно вступал в конфликты с капитаном судна. После очередной ссоры, которая произошла возле острова Мас-а-Тьерра, Селькирк потребовал, чтобы его высадили.
Селкирк родился на границе территорий горных и равнинных шотландских кланов. Его отец много пил, часто бил сыновей, так что Александр вырос под стать. Изрядно набедокурив дома, Селкирк сбежал и стал матросом. Любовь к дракам и природная смекалка, а также ловкость в морских делах вскоре привели Александра на путь пиратства. Умелый моряк быстро продвинулся по службе и был назначен помощником капитана на один из кораблей путешественника и авантюриста Уильяма Дампера. После очередного столкновения с испанцами капитан Стрэдлинг, помощником которого и служил Александр, решил уйти от Дампера, но встретил ярое сопротивление Селкирка. Пристав к острову Мас-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес, Дампер, на своем подбитом корабле, приказал набрать провианта и плыть дальше. Порядком доставшего своим ужасным характером Селкирка Дампер бросил на острове, оставив тому котелок, мушкет с порохом и Библию. Так начались 52 месяца жизни Александра Селкирка на необитаемом острове. Кстати, корабль Стрэдлинга вскоре затонул, поскольку последний не внял требованию Селкирка о ремонте.
У Александра были некоторые вещи, необходимые для выживания: топор, ружьё, запас пороха и др. Страдая от одиночества, Селькирк привыкал к острову и постепенно приобретал необходимые навыки выживания. Поначалу его рацион был скудным – он питался моллюсками, но со временем освоился и обнаружил на острове одичавших домашних коз. Когда-то давно на этом острове жили люди и привезли сюда коз, но после того, как они уехали, козы одичали. Он охотился на них, тем самым добавив в свой рацион столь необходимое мясо. Коз он приручил и получал от них молоко. Из растительных культур Селькирк обнаружил дикие репу, капусту и черный перец, а также некоторые ягоды. Опасность для него представляли крысы, но на его счастье на острове жили и дикие кошки, ранее привезённые людьми. В их компании он мог спать спокойно, не боясь грызунов.
Селкирк родился на границе территорий горных и равнинных шотландских кланов. Его отец много пил, часто бил сыновей, так что Александр вырос под стать. Изрядно набедокурив дома, Селкирк сбежал и стал матросом. Любовь к дракам и природная смекалка, а также ловкость в морских делах вскоре привели Александра на путь пиратства. Умелый моряк быстро продвинулся по службе и был назначен помощником капитана на один из кораблей путешественника и авантюриста Уильяма Дампера. После очередного столкновения с испанцами капитан Стрэдлинг, помощником которого и служил Александр, решил уйти от Дампера, но встретил ярое сопротивление Селкирка. Пристав к острову Мас-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес, Дампер, на своем подбитом корабле, приказал набрать провианта и плыть дальше. Порядком доставшего своим ужасным характером Селкирка Дампер бросил на острове, оставив тому котелок, мушкет с порохом и Библию. Так начались 52 месяца жизни Александра Селкирка на необитаемом острове. Кстати, корабль Стрэдлинга вскоре затонул, поскольку последний не внял требованию Селкирка о ремонте.
У Александра были некоторые вещи, необходимые для выживания: топор, ружьё, запас пороха и др. Страдая от одиночества, Селькирк привыкал к острову и постепенно приобретал необходимые навыки выживания. Поначалу его рацион был скудным – он питался моллюсками, но со временем освоился и обнаружил на острове одичавших домашних коз. Когда-то давно на этом острове жили люди и привезли сюда коз, но после того, как они уехали, козы одичали. Он охотился на них, тем самым добавив в свой рацион столь необходимое мясо. Коз он приручил и получал от них молоко. Из растительных культур Селькирк обнаружил дикие репу, капусту и черный перец, а также некоторые ягоды. Опасность для него представляли крысы, но на его счастье на острове жили и дикие кошки, ранее привезённые людьми. В их компании он мог спать спокойно, не боясь грызунов.
Чтобы не забыть английскую речь, он постоянно читал себе вслух Библию, не сказать, чтобы он был набожным человеком, просто так он слышал хоть какую-то речь. Когда его одежда стала изнашиваться, он стал использовать козьи шкуры. Он был сыном кожевника и поэтому хорошо знал, как нужно выделывать шкуры. После того, когда его ботинки износились, он не стал делать себе новые, потому что его ноги, загрубевшие от мозолей, позволяли ходить без неё. Также он нашёл старые обручи от бочек и смог изготовить из них подобие ножа. Кстати, в пользу пребывания Александра-шотландца на острове говорят археологические находки 2008 года, а именно остатки двух хижин, выстроенных на манер шотландских пастухов.
Спасение пришло к нему 1 февраля 1709 года. Это было английское судно «Герцог», с капитаном Вудсом Роджерсом. За 4 года и 4 месяца тоскливого пребывания на острове Александр Селкирк два раза видел испанские корабли. И вот наконец в 1709 году он разглядел британский флаг. По воле случая на судне была команда старого товарища Александра – Уильяма Дампера. Некоторые из моряков даже сумели распознать в грязном «аборигене» в козьих шкурах своего бывшего напарника. Хотя Александр почти забыл человеческую речь, его горский акцент, моряцкий сленг и характерная брань вполне убедили спасителей. В Британии возвращение Селкирка возвело его в статус национальной звезды. О нем трубили газеты, а написанная вскоре Даниелем Дефо повесть о приключениях Робинзона стала бестселлером еще при жизни Александра. Сам Селкирк получил в качестве подарка от властей огромную сумму денег, которой бы хватило до конца жизни, женился, но старые привычки взяли свое. Он примкнул к охотникам на пиратов, во время путешествия заболел лихорадкой и умер в 1721 году. Справедливости ради отметим, что Дефо в своем произведении опирался на рассказы Селкирка о жизни на необитаемом острове, однако многое изменил и совместил несколько похожих историй.
Кстати, в продолжении приключений Робинзона Крузо Дефо описал его скитания по Сибири, Китаю и Юго-Восточной Азии. Так, например, в книге герой проводит восемь месяцев в Тобольске, попутно изучая нравы и быт татар и казаков, которые британцу кажутся не менее экзотичными, чем племена каннибалов. Нетрудно догадаться, что эти истории не имеют ни малейшего отношения к Александру Селкирку и Даниеля Дефо, однажды вдохновленного историей шотландского моряка, просто понесло. А Одесская Киностудия в 1972 году сняла фильм по мотивам романа:
Спасение пришло к нему 1 февраля 1709 года. Это было английское судно «Герцог», с капитаном Вудсом Роджерсом. За 4 года и 4 месяца тоскливого пребывания на острове Александр Селкирк два раза видел испанские корабли. И вот наконец в 1709 году он разглядел британский флаг. По воле случая на судне была команда старого товарища Александра – Уильяма Дампера. Некоторые из моряков даже сумели распознать в грязном «аборигене» в козьих шкурах своего бывшего напарника. Хотя Александр почти забыл человеческую речь, его горский акцент, моряцкий сленг и характерная брань вполне убедили спасителей. В Британии возвращение Селкирка возвело его в статус национальной звезды. О нем трубили газеты, а написанная вскоре Даниелем Дефо повесть о приключениях Робинзона стала бестселлером еще при жизни Александра. Сам Селкирк получил в качестве подарка от властей огромную сумму денег, которой бы хватило до конца жизни, женился, но старые привычки взяли свое. Он примкнул к охотникам на пиратов, во время путешествия заболел лихорадкой и умер в 1721 году. Справедливости ради отметим, что Дефо в своем произведении опирался на рассказы Селкирка о жизни на необитаемом острове, однако многое изменил и совместил несколько похожих историй.
Кстати, в продолжении приключений Робинзона Крузо Дефо описал его скитания по Сибири, Китаю и Юго-Восточной Азии. Так, например, в книге герой проводит восемь месяцев в Тобольске, попутно изучая нравы и быт татар и казаков, которые британцу кажутся не менее экзотичными, чем племена каннибалов. Нетрудно догадаться, что эти истории не имеют ни малейшего отношения к Александру Селкирку и Даниеля Дефо, однажды вдохновленного историей шотландского моряка, просто понесло. А Одесская Киностудия в 1972 году сняла фильм по мотивам романа:
Источник:
Премьера фильма состоялась 27 августа 1973 года, количество зрителей в СССР посмотревших кино, составило — 26 300 000 человек.
Источник:
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Служил на корабле, принадлежащем Дамперу, НО где капитаном был Стрэдлинг и он решил слинять с кораблем от Дампера, т.е. украсть, чему он противостоял.
Но Дампер почему то его выкидывает на острове...
Где, млять здесь логика, или ЧТО это за логика такая?
просто комедия а ля италиано.