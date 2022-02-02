История человека с ужасным характером

Чтобы не забыть английскую речь, он постоянно читал себе вслух Библию, не сказать, чтобы он был набожным человеком, просто так он слышал хоть какую-то речь. Когда его одежда стала изнашиваться, он стал использовать козьи шкуры. Он был сыном кожевника и поэтому хорошо знал, как нужно выделывать шкуры. После того, когда его ботинки износились, он не стал делать себе новые, потому что его ноги, загрубевшие от мозолей, позволяли ходить без неё. Также он нашёл старые обручи от бочек и смог изготовить из них подобие ножа. Кстати, в пользу пребывания Александра-шотландца на острове говорят археологические находки 2008 года, а именно остатки двух хижин, выстроенных на манер шотландских пастухов.



Спасение пришло к нему 1 февраля 1709 года. Это было английское судно «Герцог», с капитаном Вудсом Роджерсом. За 4 года и 4 месяца тоскливого пребывания на острове Александр Селкирк два раза видел испанские корабли. И вот наконец в 1709 году он разглядел британский флаг. По воле случая на судне была команда старого товарища Александра – Уильяма Дампера. Некоторые из моряков даже сумели распознать в грязном «аборигене» в козьих шкурах своего бывшего напарника. Хотя Александр почти забыл человеческую речь, его горский акцент, моряцкий сленг и характерная брань вполне убедили спасителей. В Британии возвращение Селкирка возвело его в статус национальной звезды. О нем трубили газеты, а написанная вскоре Даниелем Дефо повесть о приключениях Робинзона стала бестселлером еще при жизни Александра. Сам Селкирк получил в качестве подарка от властей огромную сумму денег, которой бы хватило до конца жизни, женился, но старые привычки взяли свое. Он примкнул к охотникам на пиратов, во время путешествия заболел лихорадкой и умер в 1721 году. Справедливости ради отметим, что Дефо в своем произведении опирался на рассказы Селкирка о жизни на необитаемом острове, однако многое изменил и совместил несколько похожих историй.



Кстати, в продолжении приключений Робинзона Крузо Дефо описал его скитания по Сибири, Китаю и Юго-Восточной Азии. Так, например, в книге герой проводит восемь месяцев в Тобольске, попутно изучая нравы и быт татар и казаков, которые британцу кажутся не менее экзотичными, чем племена каннибалов. Нетрудно догадаться, что эти истории не имеют ни малейшего отношения к Александру Селкирку и Даниеля Дефо, однажды вдохновленного историей шотландского моряка, просто понесло. А Одесская Киностудия в 1972 году сняла фильм по мотивам романа: