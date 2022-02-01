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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Авторский пост
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Для тех, кто не в курсе: Если уснуть во время фильма, то фильм продолжится во сне, но с другим сюжетом. В моём варианте, Чапаев переплыл Урал и выжил.
где пояснительная бригада?
кто такой "кукусик"?