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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
01 февраля 2022 00:26
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
4679
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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17k
Andrey 6 часов назад
Пшеница дело говорит только в жидком виде.
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Иван 14 минут назад
Это рожь!
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2k
YaNa Час назад
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94
АНАТОЛИЙ YaNa 15 минут назад
Ой, мама, остановите Землю - я сойду.
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7k
Евгений Час назад
"Вагинокапитализм", это проституция что-ли?
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7k
Евгений 2 часа назад


Для тех, кто не в курсе: Если уснуть во время фильма, то фильм продолжится во сне, но с другим сюжетом. В моём варианте, Чапаев переплыл Урал и выжил.
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12k
Erorist 7 часов назад
Самое смшеное, что при социализме было на что покупать (деньги вполне себе были), но только показывали, а при капитализме есть что покупать, только вот мне не на что.... Итог-то одинаковый, в обоих случаях - ни хрена нет у меня. Как и говорил персонаж анекдота - "Как ты, Сарочка, не ложись в брачную ночь, в сорочке или без - тебя всё равно трахнут".
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19k
Luc72 7 часов назад
- А можешь захотеть сходить на концерт Киркорова? Да, в принципе, на любой...
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13k
Алекс 9 часов назад
Про трактор Ламбу не очень смешно....
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schmubu 10 часов назад
так.
где пояснительная бригада?
кто такой "кукусик"?
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