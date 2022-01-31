10.

Капитан Льюис Никсон ІІІ из 506–го парашютного полка 101–й дивизи ВДВ США просыпается после взятия штурмом винных погребов Германа Геринга (а также Бормана, Шпеера, и, возможно, самого Гитлера). В мае 1945 года его подразделение вместе с французами поживились в имениях верхушки Третьего Рейха в Оберзальцберге, и вывезли к себе в расположение части в соседнем Берхтесгадене пять грузовиков элитного спиртного. С учетом общей стоимости выпитого десантниками, эта попойка вошла в историю американской армии как "Похмелье на миллион долларов".