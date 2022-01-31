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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
31 января 2022 23:31
Метки: история   ретро   фото   
776
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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Egoro 9 часов назад
"Афиша видеосалона, 1999 год, Самарканд". Может 1989? Сомнительно в 1999 году наличие видеосалонов.
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