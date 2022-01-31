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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Жак Бидерер, первый в истории фотограф, специализирующийся на эротических фотографиях, Париж, 1928 год
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4.
Солдаты армии Северной области в британской автошколе. 1919 год
Северная область — со 2 августа 1918 по март 1920 года автономное государственное образование на севере европейской части России со столицей в Архангельске.
8.
Первый в мире жидкокристаллический дисплей, 1968 год, США
Был создан в компании RCA на основе наработок инженера Джорджа Хейлмейера, он был небольшим и монохромным.
10.
"Похмелье на миллион долларов", 4 мая 1945 года, Берхтесгаден, Германия
Капитан Льюис Никсон ІІІ из 506–го парашютного полка 101–й дивизи ВДВ США просыпается после взятия штурмом винных погребов Германа Геринга (а также Бормана, Шпеера, и, возможно, самого Гитлера). В мае 1945 года его подразделение вместе с французами поживились в имениях верхушки Третьего Рейха в Оберзальцберге, и вывезли к себе в расположение части в соседнем Берхтесгадене пять грузовиков элитного спиртного. С учетом общей стоимости выпитого десантниками, эта попойка вошла в историю американской армии как "Похмелье на миллион долларов".
22.
Парашютисты 17-го воздушно-десантного полка США со стрижкой в стиле могавков проходят инструктаж по предстоящей на следующий день выброске в Германию.
Начало операции «Университет» (24 марта 1945 г.) был худшим днем войны для воздушно-десантных войск союзников: за один день погибло 1111 человек.
24.
За кадром фильма «Челюсти: месть», 1987 год
Интересный факт: рев акулы во время кульминации взят из мультфильма про Тома и Джерри «Млечный Бродяга» (1946).
29.
«Зверобой» на ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 1986 год
Бронетехнику применяли в том числе для сноса конструктивных элементов зданий, которые мешали проведению работ.
31.
Мода на плавники в США 1950-х годов
Японцы совершенствовали качество конструкции, улучшали двигатели и систему экономию топлива, в то время как американские производители соревновались в том, кто поставит на свои автомобили самые удивительные плавники
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