Кто сыграл заключенных в фильме "Джентльмены удачи"

Косого, Xмыpя и Василия Алибабаевича вы, конечно, знаете, кто сыграл. А вот кто сыграл других заключенных в камере, куда попал Евгений Иванович Трошкин под видом Доцента? Про некоторых из них есть информация.

Начнем с самой колоритной персоны - Николы Питерского. Его сыграл известный актер второстепенных ролей Роман Филиппов.