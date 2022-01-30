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Кто сыграл заключенных в фильме "Джентльмены удачи"

Кто сыграл заключенных в фильме "Джентльмены удачи" (18 фото)

Автор:
30 января 2022 19:14
Метки: актеры   история фильма   кино   
948
18

Косого, Xмыpя и Василия Алибабаевича вы, конечно, знаете, кто сыграл. А вот кто сыграл других заключенных в камере, куда попал Евгений Иванович Трошкин под видом Доцента? Про некоторых из них есть информация.

Начнем с самой колоритной персоны - Николы Питерского. Его сыграл известный актер второстепенных ролей Роман Филиппов.

На счету Романа Филиппова более сотни ролей в кино. Среди очень известных ролей этого актера можно выделить:

Роль Васи Зайцева в фильме "Девчата"

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Роль Просперо в фильме "Три толстяка"

Роль "одноклассника Володьки" в фильме "Бриллиантовая рука"

Да много еще известных фильмов с его участием.

Следующий - заключенный, который справа в кадре. Это актер Юрий Потемкин.

Может быть это не самый известный актер, но он снялся в более полусотни фильмов. Например:

Санитар в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Роль Николая Серегина в фильме "Прощальная гастроль "Артиста"

А многим он запомнился по одной из серий "Ералаша", когда инспектор приходит в квартиру местного хулигана-школьника и, в итоге, "становится его отцом"

Тынчылык Раззаков - вот он рядом с "Доцентом":

В кино снимался немного, играл эпизодические роли. К примеру, он сыграл десантника в фильме "Про Витю, про Машу и морскую пехоту".

Фильм "Как пишется слово солнце", роль танцора

Иван Турченков сыграл заключенного небольшого роста:

Его вы точно видели во многих советских фильмах. Например:

Роль пятнадцатисуточника в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Роль низенького гостя в фильме "Не может быть"

Роль секретаря Сечкина в фильме "Вкус хлеба"

Дюйшен Байтобетов - в кадре слева:

Его можно увидеть в фильме "Каныбек" в роли Тюлькубека.

А еще в фильме "Очарованный странник" в роли Савакирея

Всего в биографии актера 15 ролей в кино.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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2  комментария
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848
Егор Терентьев 2 часа назад
Порой актёры второго плана пользуются не меньшей популярностью чем первого!
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Трям 2 часа назад
Так себе роли и достижения. Так-то я тоже снялся в фильме "Брат-2", в эпизоде, когда вольву от крокуса угоняли ))
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