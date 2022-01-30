Кто сыграл заключенных в фильме "Джентльмены удачи"

Косого, Xмыpя и Василия Алибабаевича вы, конечно, знаете, кто сыграл. А вот кто сыграл других заключенных в камере, куда попал Евгений Иванович Трошкин под видом Доцента? Про некоторых из них есть информация.
Начнем с самой колоритной персоны - Николы Питерского. Его сыграл известный актер второстепенных ролей Роман Филиппов.
На счету Романа Филиппова более сотни ролей в кино. Среди очень известных ролей этого актера можно выделить:
Роль Васи Зайцева в фильме "Девчата"
Роль Просперо в фильме "Три толстяка"
Роль "одноклассника Володьки" в фильме "Бриллиантовая рука"
Да много еще известных фильмов с его участием.
Следующий - заключенный, который справа в кадре. Это актер Юрий Потемкин.
Может быть это не самый известный актер, но он снялся в более полусотни фильмов. Например:
Санитар в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
Роль Николая Серегина в фильме "Прощальная гастроль "Артиста"
А многим он запомнился по одной из серий "Ералаша", когда инспектор приходит в квартиру местного хулигана-школьника и, в итоге, "становится его отцом"
Тынчылык Раззаков - вот он рядом с "Доцентом":
В кино снимался немного, играл эпизодические роли. К примеру, он сыграл десантника в фильме "Про Витю, про Машу и морскую пехоту".
Фильм "Как пишется слово солнце", роль танцора
Иван Турченков сыграл заключенного небольшого роста:
Его вы точно видели во многих советских фильмах. Например:
Роль пятнадцатисуточника в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика"
Роль низенького гостя в фильме "Не может быть"
Роль секретаря Сечкина в фильме "Вкус хлеба"
Дюйшен Байтобетов - в кадре слева:
Его можно увидеть в фильме "Каныбек" в роли Тюлькубека.
А еще в фильме "Очарованный странник" в роли Савакирея
Всего в биографии актера 15 ролей в кино.
Источник:
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