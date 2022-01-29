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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
29 января 2022 23:09
Метки: история   ретро   фото   
534
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
чё этт кондуктор исчезнувшая профессия? кстати - был недавно в Амстердаме, там в трамвае тоже кондуктора есть
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10k
Andrei 3 часа назад
Это где же эта профессия ушла? По крайней мере за МКАДом очень даже востребована и сейчас.
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56k
Похабыч 3 часа назад
"Было время, когда клетчатые сумки были модными.." - Классика бессмертна )))
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1k
vijilante 3 часа назад
"Здравствуй школа и прощай" - Этим выпускникам школы , походу хорошо за тридцать.
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