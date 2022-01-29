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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Голландские дети играют у 155-мм американских осколочно-фугасных гаубичных снарядов М107 на улице города
6.
Мадам в кафе Парижа думает про мадмуазель то же самое, что пенсионерки у наших подъездов в аналогичных случаях
13.
Квинтэссенцией кризиса в США 70-х можно назвать уникальное событие, произошедшее в Нью-Йорке в ночь с 13 на 14 июля 1977 года, и вошедшее в историю под названием "Ночь зверей"
Вечером 13 июля в подстанцию в пригороде Нью-Йорка попала молния, что привело к отключению электричества во всем мегаполисе. Уже ночью десятки тысяч горожан (преимущественно, молодых чернокожих и латиноамериканцев), вышли на улицы и устроили невиданные погромы и грабежи. Казалось бы, что удивительного в американских погромах?
Однако, в этот раз они были спровоцированы не повышением налогов или очередным "притеснением", а общей огромной бедой. Для американцев было шоком, что среди них живет так много людей, готовых грабить их сразу же после того, как погаснет свет.
Однако, в этот раз они были спровоцированы не повышением налогов или очередным "притеснением", а общей огромной бедой. Для американцев было шоком, что среди них живет так много людей, готовых грабить их сразу же после того, как погаснет свет.
14.
В 70-е на Брайтон-бич эмигрантов из СССР было не так много, как в конце 80-х, но они уже были. Снимок, сделанный фотографом на станции Брайтон-бич, кажется весьма символическим.
Грязный и разрисованный вагон поезда. Эмигрант из Союза, читающий газету "Новое русское слово", в тщетной попытке понять, почему Америка оказалась не такой, как рассказывали диссиденты. Чернокожая американка, настороженно смотрящая на гостя из-за железного занавеса. Интересно, о чем она думает?
15.
"Одна из четырех огромных дымовых труб Титаника. Белфаст, Великобритания, 1900-е годы
Четвертая труба знаменитого парохода Титаник была «фальшивой» и не предназначалась для отвода дыма из топочных котлов. К ней был подведен дымоход из судовых кухонь. Конструкторы учли распространенное мнение публики, что солидность и надежность судна напрямую зависит от количества труб
17.
"Ресторан гостиницы "Метрополь". Москва. 1939 год. Позже Вилли Токарев пел: "Пойду куда-нибудь под музыку пожрать... "
18.
В 1910 трактор изготовили в единственном экземпляре. Это был паровой монстр на гусеницах собственной массой в 40 тонн и мощностью парового двигателя в 80 л.с.
Трактор мог разгоняться (один) до скорости 40км/ч. И тащить за собой восемь прицепов (по ровной дороге) массой 60 тонн. Причём топливом для паровой машины служил перевозимый уголь. После испытаний в Англии Хорнсби был разобран и по частям доставлен на Аляску.
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