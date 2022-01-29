13.

Вечером 13 июля в подстанцию в пригороде Нью-Йорка попала молния, что привело к отключению электричества во всем мегаполисе. Уже ночью десятки тысяч горожан (преимущественно, молодых чернокожих и латиноамериканцев), вышли на улицы и устроили невиданные погромы и грабежи. Казалось бы, что удивительного в американских погромах?

Однако, в этот раз они были спровоцированы не повышением налогов или очередным "притеснением", а общей огромной бедой. Для американцев было шоком, что среди них живет так много людей, готовых грабить их сразу же после того, как погаснет свет.