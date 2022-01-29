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Посадка в Гренландии

Посадка в Гренландии (1 видео)

Автор:
29 января 2022 14:22
Метки: гренландия   посадка   посадочная полоса   самолет   
685
1

Посадочная полоса среди льдов и снегов.

Авторский пост

Метки: гренландия   посадка   посадочная полоса   самолет   
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13k
Bill 3 часа назад
Буду ждать пока туда проложат железную дорогу.
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4k
Горожанин 2 часа назад
По-доброму завидую лётчикам. Такая красота и ощущение и восприятие пространства во всём своем великолепии. Поэзия жизни!
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