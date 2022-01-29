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Aleksey
Посадка в Гренландии
(1 видео)
Автор:
Aleksey
29 января 2022 14:22
Метки:
гренландия
посадка
посадочная полоса
самолет
685
1
Посадочная полоса среди льдов и снегов.
Посадочная полоса среди льдов и снегов.
2022-01-29T14:22:17+03:00
Источник:
Авторский пост
Метки:
гренландия
посадка
посадочная полоса
самолет
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13k
Bill
3 часа назад
Буду ждать пока туда проложат железную дорогу.
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Горожанин
2 часа назад
По-доброму завидую лётчикам. Такая красота и ощущение и восприятие пространства во всём своем великолепии. Поэзия жизни!
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