Апокалипсис: красочные средневековые иллюстрации о конце света, 1330 год

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Считается, что Апокалипсис, или Книга откровения, была написана Иоанном Богословом во время его изгнания на греческий остров Патмос. Это последняя книга Нового Завета в Библии и в ней описываются многочисленные бедствия, обрушившиеся на Землю, то есть глобальная катастрофа или "конец света". Естественно, средневековые иллюстраторы не могли обойти такую интересную тему стороной.
Первые главы средневековой рукописи рассказывают о Божьих наставлениях епископам семи церквей в Малой Азии. В следующих главах следует рассказ Иоанна о необычных событиях, которые грядут в конце времен. Красочные иллюстрации этой рукописи воплощают в жизнь сказочные пророчества.
Частично стертый герб в книге предполагает, что она была создана для аристократической пары в Нормандии. Жена имела отношение к роду де Монтиньи.
Частично стертый герб в книге предполагает, что она была создана для аристократической пары в Нормандии. Жена имела отношение к роду де Монтиньи.
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Из бездны на землю выходит саранча с человеческим лицом, львиными зубами и в короне. Саранче приказано губить людей без печати Божьей на челах
Из уст Зверя из моря, Зверя из земли (лжепророка) и Красного дракона выходят нечистые духи, похожие на жаб
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: Новый завет апокалипсис интересно интересные иллюстрации познавательно рисунки Апокалипсиса средневековые картины
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-"Жена с младенцем (его спасают ангелы)"-
-ну да, сначала замутили эту бодягу по повелению бога ,а потом спасают. А виноват,конечно же, Сатана.)))