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Апокалипсис: красочные средневековые иллюстрации о конце света, 1330 год

Апокалипсис: красочные средневековые иллюстрации о конце света, 1330 год (20 фото)

Автор:
28 января 2022 15:32
Сообщество : Искусство
Метки: Новый завет   апокалипсис   интересно   интересные иллюстрации   познавательно   рисунки Апокалипсиса   средневековые картины   
491
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Считается, что Апокалипсис, или Книга откровения, была написана Иоанном Богословом во время его изгнания на греческий остров Патмос. Это последняя книга Нового Завета в Библии и в ней описываются многочисленные бедствия, обрушившиеся на Землю, то есть глобальная катастрофа или "конец света". Естественно, средневековые иллюстраторы не могли обойти такую интересную тему стороной.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новый завет   апокалипсис   интересно   интересные иллюстрации   познавательно   рисунки Апокалипсиса   средневековые картины   
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8k
Ivan 2 часа назад
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Сергей Полчаса назад
Это было средневековье, они развлекались как могли.
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Сергей Ковалев 48 минут назад
Да, фантазия у них не страдала!
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Страшилки для средневековых скотоводов.
-"Жена с младенцем (его спасают ангелы)"-
-ну да, сначала замутили эту бодягу по повелению бога ,а потом спасают. А виноват,конечно же, Сатана.)))
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