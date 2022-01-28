Апокалипсис: красочные средневековые иллюстрации о конце света, 1330 год

Считается, что Апокалипсис, или Книга откровения, была написана Иоанном Богословом во время его изгнания на греческий остров Патмос. Это последняя книга Нового Завета в Библии и в ней описываются многочисленные бедствия, обрушившиеся на Землю, то есть глобальная катастрофа или "конец света". Естественно, средневековые иллюстраторы не могли обойти такую интересную тему стороной.

0 Первые главы средневековой рукописи рассказывают о Божьих наставлениях епископам семи церквей в Малой Азии. В следующих главах следует рассказ Иоанна о необычных событиях, которые грядут в конце времен. Красочные иллюстрации этой рукописи воплощают в жизнь сказочные пророчества.



Частично стертый герб в книге предполагает, что она была создана для аристократической пары в Нормандии. Жена имела отношение к роду де Монтиньи.

Красный Дракон, Зверь, вышедший из моря и Лжепророк брошены в ад 0 Источник:

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Зверь ведет войну против Святых 0 Источник:

Святой Михаил, побеждающий зверей 0 Источник:

Снятие Четвертой Печати, Мор 0 Источник:

Армия всадников 0 Источник:

Трубит 5-й ангел Апокалипсиса и с неба падает звезда, отворяя кладезь бездны 0 Источник:

Из бездны на землю выходит саранча с человеческим лицом, львиными зубами и в короне. Саранче приказано губить людей без печати Божьей на челах 0 Источник:

Сатана освобожден из темницы 0 Источник:

Образ Зверя, вышедшего из моря 0 Источник:

Образ Зверя, вышедшего из земли 0 Источник:

Из уст Зверя из моря, Зверя из земли (лжепророка) и Красного дракона выходят нечистые духи, похожие на жаб 0 Источник:

Красный Дракон и Зверь, вышедший из моря 0 Источник:

Красный Дракон ведет войну 0 Источник:

Красной Дракон преследует Жену 0 Источник:

Ангелы вступают в единоборство с драконом и спасают Жену 0 Источник:

Поклонение образу Зверя из моря и Красному Дракону 0 Источник:

Поклонению образу Зверя из земли 0 Источник:

Буря. Дракон и Жена с младенцем (его спасают ангелы) 0 Источник: