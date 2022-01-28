Пьяная бабуля сначала напала на таксиста, а потом обвинила в изнасиловании

Водила привез женщину на Киевский вокзал в Москве. Цена вопроса - 330 рублей. Но пьянющая тетка заявила, что «это слишком дорого» и платить отказалась. Потом стала орать, напала на водителя и отобрала у него телефон.

А когда он вышел из авто и стал снимать это «чудо», она (или оно) заявила, что: «Он ее изнасиловал и перебил ноги». Занавес.