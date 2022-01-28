FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5643 поста • 833 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Пьяная бабуля сначала напала на таксиста, а потом обвинила в изнасиловании

Пьяная бабуля сначала напала на таксиста, а потом обвинила в изнасиловании (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 15:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   водитель   вокзал   пьяная   такси   тетка   
1546
1
1

Все из-за того, что не захотела платить 330 рублей за поездку.

Водила привез женщину на Киевский вокзал в Москве. Цена вопроса - 330 рублей. Но пьянющая тетка заявила, что «это слишком дорого» и платить отказалась. Потом стала орать, напала на водителя и отобрала у него телефон.

А когда он вышел из авто и стал снимать это «чудо», она (или оно) заявила, что: «Он ее изнасиловал и перебил ноги». Занавес.

Таксистам надо двойную зп платить . За вредность.

Источник:

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   водитель   вокзал   пьяная   такси   тетка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
VL 2 часа назад
чем закончилось-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−131
Никита Казанцев 9 минут назад
Старая озабоченная извращенка За решетку ее за клевету !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Туманов 21 минуту назад
Старая паскуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vasilykopkov 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Majul Полчаса назад
Какая же мерзотная бабка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
alexis Полчаса назад
-Ты никак, милок, изнасиловать меня хочешь?
-Бабуля, и в мыслях не было.
-(Снимая с плеча ружьё) А придётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
shevanez 40 минут назад
Интересно было бы посмотреть вторую часть марлезонского балета, когда менты приедут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Какая отвратительная история
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
Evgeniy Час назад
Тетка из разряда "яжебабка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Taximaxi Час назад
Сочувствую,пьяная баба-наихудший клиент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
8k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
smakido 2 часа назад
Пока смотрел видео эта пьяная тётя изнасиловал мне мозг,а таксисту вообще можно только по о чувствовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Потом прибежит внучек с группой поддержки и начнет мутузить таксиста и снимать все на видео...как в " В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа")))...Бабушка же не может врать?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65610



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу
1
264
В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу
Набирающие популярность в сообществах
10 стран с жесткой дисциплиной и чрезмерно строгими законами
0
22
10 стран с жесткой дисциплиной и чрезмерно строгими законами
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
1
100
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ватермарк#Приколы#подборка#в мире#автомобили#познавательно#дети#картинки
#Юмор#факты#история#дтп#кино#фильм#США#Россия#знаменитости#криминал
#интересно#прикол#люди#Ynews#интересное#аварии#автомир#юмора#истории#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться