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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 78 постов • 8 подписчиков подписаться
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В Тверской области почти сутки искали 7-летнего мальчика, который упал в канализационный люк

В Тверской области почти сутки искали 7-летнего мальчика, который упал в канализационный люк (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 14:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тверская область   Торопец   волонтеры   люк   мальчик   ребенок   спасатели   
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Максим Комелов пропал вчера в городе Торопец. Последний раз ребёнка видели в магазине на улице Советской. Дальше его след терялся. Мальчика искали волонтёры, полицейские и местные жители.

Как пишет телеграм-канал SHOT, парень гостил у своей тёти и около 16 часов его отправили в магазин за яблоками для пирога, но обратно он не вернулся.

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Мама пропавшего ребенка сообщила телеканалу РЕН ТВ, что мальчик провалился в канализацию и люк захлопнулся: "Он, получается, пошел в магазин не по дороге, а по сугробу. Под снегом был люк. Он на него наступил, и крышка под ним перевернулась. Он провалился, а крышка за ним обратно закрылась".

В результате, Максим просидел в канализационном колодце, в ожидании помощи, всю ночь.


Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что установить время пропажи мальчика и сузить круг его поиска помогло изучение материалов с камер видеонаблюдения.

"В ходе поисковых работ сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях магазина и детского сада в непосредственной близости от предполагаемого места исчезновения несовершеннолетнего. Изучение видеоматериалов позволило установить точное время исчезновения мальчика и сузить круг поиска", - сказала она.

Мальчугана извлекли и доставили в больницу. По предварительным данным, ребенок серьезно не пострадал. Максим находится в сознании, у него переохлаждение и небольшой ушиб бедра.

Источник:

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Метки: Тверская область   Торопец   волонтеры   люк   мальчик   ребенок   спасатели   
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19  комментариев
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22k
Андрей Иванов Час назад
Что сделали с люком, что крышка смогла провернуть такой фокус? Там специально всё сделано так, чтоб такое не случалось
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13k
Евгений Минуту назад
Я своей дочке показал это обучающее видео. Теперь люки обходит и меня предупреждает чтоб не наступал.
Ссылка www.youtube.com
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68k
parallax 17 минут назад
Очередное раскиздяйство городских служб. В детсве друг в колодец провалился и сломал руку.
Рабочие водоснабжения по пьяни забыли задвинуть на место люк, а ночью колодец замело снегом.
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22k
koleos72 20 минут назад
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80
Павел 40 минут назад
Когда мне было 7 лет, у меня с люком такая же фигня примерно была. Наступил на крышку, та встала на ребро в кольце, я пиз*анулся на полкорпуса вниз в колодец и повис, успев раскинуть руки, плюс зацепившись ранцем за крышку люка. В итоге меня вытащили двое моих одноклассников. Покоцал одно колено, и локоть.
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13k
aalexey3 40 минут назад
Эти люки САМИ не переворачиваются!!!
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1k
Жан Плов Лагман 41 минуту назад
Я своему сыну поставил на телефон приложение Google Family Link. Помимо того, что я дистанционного могу ограничивать его в установке тех или иных приложений, лимитировать время работы игр и разных приложений, так же я могу отслеживать где, в тот момент находится телефон. Для определения используются данные GPS, вайфай и мобильной связи. Очень удобно.

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12
Константин Жан Плов Лагман 12 минут назад
Такая же ерунда
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369
Faithless 41 минуту назад
Сюр, интересно узнать эмоции парня по поводу случившегося
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