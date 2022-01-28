В Тверской области почти сутки искали 7-летнего мальчика, который упал в канализационный люк

Максим Комелов пропал вчера в городе Торопец. Последний раз ребёнка видели в магазине на улице Советской. Дальше его след терялся. Мальчика искали волонтёры, полицейские и местные жители.
Как пишет телеграм-канал SHOT, парень гостил у своей тёти и около 16 часов его отправили в магазин за яблоками для пирога, но обратно он не вернулся.
Мама пропавшего ребенка сообщила телеканалу РЕН ТВ, что мальчик провалился в канализацию и люк захлопнулся: "Он, получается, пошел в магазин не по дороге, а по сугробу. Под снегом был люк. Он на него наступил, и крышка под ним перевернулась. Он провалился, а крышка за ним обратно закрылась".
В результате, Максим просидел в канализационном колодце, в ожидании помощи, всю ночь.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что установить время пропажи мальчика и сузить круг его поиска помогло изучение материалов с камер видеонаблюдения.
"В ходе поисковых работ сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях магазина и детского сада в непосредственной близости от предполагаемого места исчезновения несовершеннолетнего. Изучение видеоматериалов позволило установить точное время исчезновения мальчика и сузить круг поиска", - сказала она.
Мальчугана извлекли и доставили в больницу. По предварительным данным, ребенок серьезно не пострадал. Максим находится в сознании, у него переохлаждение и небольшой ушиб бедра.
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не положили на место = в паз ..
край висит над ямой = наступил и пролетел .... личный опыт - почти один в один, тоже зимой, тоже снег .. наступил правой ногой и полетел .. спасло то что левая нога осталась с верху .. проскользил правым боком по люку .. сильно ударился подмышкой об край .. хорошо в фуфайке был ...
НЕ НАСТУПАЙТЕ на люки и детей научите ...
Рабочие водоснабжения по пьяни забыли задвинуть на место люк, а ночью колодец замело снегом.