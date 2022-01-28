В Тверской области почти сутки искали 7-летнего мальчика, который упал в канализационный люк

Как пишет телеграм-канал SHOT, парень гостил у своей тёти и около 16 часов его отправили в магазин за яблоками для пирога, но обратно он не вернулся.

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Мама пропавшего ребенка сообщила телеканалу РЕН ТВ, что мальчик провалился в канализацию и люк захлопнулся: "Он, получается, пошел в магазин не по дороге, а по сугробу. Под снегом был люк. Он на него наступил, и крышка под ним перевернулась. Он провалился, а крышка за ним обратно закрылась".

В результате, Максим просидел в канализационном колодце, в ожидании помощи, всю ночь.