FISHKINET
Сообщество RealFishki 227 постов • 20 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами

Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами (11 фото)

Автор:
28 января 2022 13:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Instagram   актрисы   забавное   интересное   советские актеры   фото   фоторедактор   
1143
11
В современном мире, в мире социальных сетей, ни одна фотография не обходится без фильтров и обработки. Кто-то просто корректирует свет и экспозицию, а кто-то меняет себя до неузнаваемости...
×
×

Источник:

Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Instagram   актрисы   забавное   интересное   советские актеры   фото   фоторедактор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Андрей Иванов 48 минут назад
1. Тут не актёры, а их роли. То есть они уже откорректированы, причём профи, которым современные фотошоперы в подмётки не годятся.
2. Большинство откорректированных фоток - они для какой группы населения? А то меня терзают смутные сомнения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
17k
Наталья 4 минуты назад
Честно говоря мне тошно от этого дешевого гламура.
Хорошие актеры, но нет. Обязательно нужно их от-инстаграмить (а, правильнее, испохабить).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash 7 минут назад
ахрененно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег 12 минут назад
Зачем из Басилашвили, Курта Кобейна сделали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей А 15 минут назад
Зато сейчас без фоторедакторов все одинаковые -и артисты и певицы и светские ляди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Serg2001 Полчаса назад
Так они в молодости такими и были. Причем безо всяких редакторов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей Полчаса назад
Немоляева прям соска.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
shevanez 37 минут назад
Вицин на откорректированной фотке, по- моему, больше на Алека Болдуина похож, чем на себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
молотый Либентроп 42 минуты назад
Полищук вообще одинаковая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ваня 43 минуты назад
ну и нафига все это?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
696
Hallo FreeSpace 51 минуту назад
Прикольно получилось )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим 51 минуту назад
Слышал в своё время, что стареть надо с достоинством. К чему исправлять на фото то, что не исправит в реальной жизни? Просто показать "красивую картинку" и радоваться, смотря в экран? Глупость, как по мне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88449



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет
1
33
"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет
Набирающие популярность в сообществах
Впервые не завидую Петербургу
0
55
Впервые не завидую Петербургу
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
0
39
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
Ужасные последствия интимного пирсинга (3 фото)
Ужасные последствия интимного пирсинга (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#люди#подборка#юмора#автомир#фильм#аварии#криминал
#Юмор#факты#история#Ynews#дтп#автомобили#Россия#США#знаменитости#СССР
#животные#прикол#Приколы#кино#интересное#дети#в мире#познавательно#картинки#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться