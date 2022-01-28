Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами

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В современном мире, в мире социальных сетей, ни одна фотография не обходится без фильтров и обработки. Кто-то просто корректирует свет и экспозицию, а кто-то меняет себя до неузнаваемости...
Это связано с идеализацией инста-образов: внезапно перестал существовать целлюлит, морщинки, родинки, складки, естественные изменения внешности. В погоне за идеалами люди, порой заходят, слишком далеко и все фото напоминают конвейер одинаковых изображений.
Нет ничего плохого в том, чтобы замазать на фото прыщик, синяк или неудачно торчащий волосок. Но очень важно сохранять свою индивидуальность, которая и есть суть привлекательности. Что бы было, если бы советские актеры и актрисы, которых мы знаем и любим, пользовались такими фоторедакторами? Посмотрим!
Нет ничего плохого в том, чтобы замазать на фото прыщик, синяк или неудачно торчащий волосок. Но очень важно сохранять свою индивидуальность, которая и есть суть привлекательности. Что бы было, если бы советские актеры и актрисы, которых мы знаем и любим, пользовались такими фоторедакторами? Посмотрим!
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2. Большинство откорректированных фоток - они для какой группы населения? А то меня терзают смутные сомнения
Хорошие актеры, но нет. Обязательно нужно их от-инстаграмить (а, правильнее, испохабить).
Ну прыщик, волосок замазать - ок, ничего страшного в этом не вижу. Но то, что девчонки иногда делают с фото... Грусть, печаль.