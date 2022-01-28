Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами

Это связано с идеализацией инста-образов: внезапно перестал существовать целлюлит, морщинки, родинки, складки, естественные изменения внешности. В погоне за идеалами люди, порой заходят, слишком далеко и все фото напоминают конвейер одинаковых изображений.

Нет ничего плохого в том, чтобы замазать на фото прыщик, синяк или неудачно торчащий волосок. Но очень важно сохранять свою индивидуальность, которая и есть суть привлекательности. Что бы было, если бы советские актеры и актрисы, которых мы знаем и любим, пользовались такими фоторедакторами? Посмотрим!