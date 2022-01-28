Обострение на границе: перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана

265
1
1
На одном из участков границы Таджикистана и Киргизии накануне произошли перестрелки между военнослужащими двух стран. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта.
В Таджикистане утверждали - это киргизы начали забрасывать камнями автомобили с таджикскими номерами. В Киргизии заявляют, что конфликт начали соседи - в одностороннем порядке перекрывшие автомобильную трассу на границе. По последним данным, число пострадавших с Таджикской стороны достигло 17 человек, двое убиты. Со стороны Киргизии ранены 11 военнослужащих.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
15
Понравилось15
Новости партнёров
Иначе Азия вскоре перестреляет друг друга
И так, для себя, а императором кто будет? Вроде последние с треском провалились, дважды отказавшись от престола. Изображая некую клоунаду сейчас, выдавая себя за потомков.