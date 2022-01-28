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Обострение на границе: перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана

Обострение на границе: перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 12:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   в мире   видео   граница   киргизия   люди   политика   таджикистан   
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На одном из участков границы Таджикистана и Киргизии накануне произошли перестрелки между военнослужащими двух стран. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта.
В Таджикистане утверждали - это киргизы начали забрасывать камнями автомобили с таджикскими номерами. В Киргизии заявляют, что конфликт начали соседи - в одностороннем порядке перекрывшие автомобильную трассу на границе. По последним данным, число пострадавших с Таджикской стороны достигло 17 человек, двое убиты. Со стороны Киргизии ранены 11 военнослужащих.

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Метки: 360подмосковье   в мире   видео   граница   киргизия   люди   политика   таджикистан   
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8  комментариев
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
Судя по всему, срочно требуется ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Иначе Азия вскоре перестреляет друг друга
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67k
Viktor 37 минут назад
А эти-то что не поделили?
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8k
Barachek_Obachek 39 минут назад
Кто-то горную лодку расшатывает
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14k
Александр Час назад
Так а кто из них "за большевиков, али за коммунистов"? Россиянину с этого чё? За кого "болеть"? Кого будет меньше в такси, "жилищнике", на стройках?
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20k
shevanez Час назад
Бля... Как в детском саду- "А он первый начал!".
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