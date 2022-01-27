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В Петербурге три человека скончались после процедуры обследования желудка

В Петербурге три человека скончались после процедуры обследования желудка (1 фото)

Автор:
27 января 2022 14:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: барий   диагностический центр   желудок   обследование   санкт-петербург   следственный комитет   смерть   
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Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после гибели пациентов городского диагностического центра.

Трагедия произошла в Консультативно-диагностическом центре № 1, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, с 17 по 26 января медицинские сотрудники Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса провели ряд медицинских манипуляций нескольким пациентам, в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

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В результате погибли трое пациентов центра, еще три человека находятся в реанимации.

По данным источника РЕН ТВ, при проведении процедуры могли использовать некачественный барий промышленного производства. По другой версии, вещество было плохо разбавлено перед обследованием пациентов.

В данный момент в диагностическом центре работают следователи и криминалисты, устанавливая причины и обстоятельства трагедии. Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура города. Проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции. Администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Росздравнадзор приостановил обращение препарата для обследования желудка после гибели трех пациентов диагностического центра в Выборгском районе Петербурга.

Источник:

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Метки: барий   диагностический центр   желудок   обследование   санкт-петербург   следственный комитет   смерть   
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10  комментариев
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patrik1313 42 минуты назад
Пойдешь так желудок проверить... и не вернешься.
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4k
Валерий Викторович 50 секунд назад
Автор, а какое отношение к исследованиям с барием имеет эндоскопия на фотографии? Барий - это лучевые исследования.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Полчаса назад
Всегда говорил, что если видишь статьи воспевающие установку самого современного оборудования и бла,бла,бла - открытие супер пупер лечебного заведения = всегда вспоминай,что всем эти добром должен умело пользоваться высоко квалифицированный специалист .
--
Людей искренне жаль.Ушли на ровном месте
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24
Юрий Viejo Borracho Dikobraz Полчаса назад
Какое современное?Помню как бесплатно барий в 89 году глотал в больнице и тогда уже это было отработано до мелочей.Процедура вообще безопасная и лёгкая когда всё по правилам производят. Барыги так не делают раз ради прибыли готовы на всё.
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1k
Glassy 45 минут назад
Ну вот как этому государству выжить то? Опять власть виновата в том, что на местах работают три дебила в виде чьих-то соседок или соседей, которые наплевали на инструкции и забили болт на свою работу. Точно министр здравоохранения виноват, не иначе.
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