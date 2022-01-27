В Петербурге три человека скончались после процедуры обследования желудка

Трагедия произошла в Консультативно-диагностическом центре № 1, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, с 17 по 26 января медицинские сотрудники Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса провели ряд медицинских манипуляций нескольким пациентам, в том числе медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

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В результате погибли трое пациентов центра, еще три человека находятся в реанимации.

По данным источника РЕН ТВ, при проведении процедуры могли использовать некачественный барий промышленного производства. По другой версии, вещество было плохо разбавлено перед обследованием пациентов.

В данный момент в диагностическом центре работают следователи и криминалисты, устанавливая причины и обстоятельства трагедии. Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура города. Проводится проверка поставщиков препарата и качества продукции. Администрация клиники также изучает документы, проверяет аппараты и беседует с сотрудниками.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Росздравнадзор приостановил обращение препарата для обследования желудка после гибели трех пациентов диагностического центра в Выборгском районе Петербурга.