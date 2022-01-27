"Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска"

Первый запущенный за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерян. Об этом 26 января заявил на своей странице в Facebook бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.



По его словам, космический аппарат всё еще не идентифицирован, хотя по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в 2021 году, США уже должны были занести его в базу данных на специальном сайте.



Из-за отсутствия идентификации Колесник предположил, что возникли проблемы со связью со спутником.



«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — добавил он.



Собственный украинский спутник был запущен 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании американского предпринимателя Илона Маска. Аппарат предназначался для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий и выполнения других задач.



Как рассказал летчик-космонавт Александр Лазуткин, аппарат не мог потеряться в том плане, что он даже не начал работать.