FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 592 поста • 274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска

Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска (2 фото)

Автор:
27 января 2022 11:35
Сообщество : Космос
Метки: космос   спутники   утеря   
1530
2
Бывший советник главы ГКА Колесник: украинский спутник «Сич-2-30» потерялся после запуска

Источник:

подписаться на сообщество "Космос"
Метки: космос   спутники   утеря   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Максимов 5 часов назад
а был ли спутник?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Виктор 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
анатолий 18 минут назад
теряют квалификацию. но главное что бы все говорили на укр языке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r 56 минут назад
Ну не вышел украинский спутник на связь? За то у пиндосов на связь вышел спутник, которому изначально места на этот рейс не доставалось. Вот пиндосам делать нечего как вассальское барахло в космос возить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
681
Alexander Kolesnikov Час назад
"Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска"
"Номерочек не потерян, мы оба знаем, где он" (С) УП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
DeniZZka 2 часа назад
под видом спутника будку собачью в космос запустили, кто же там проверит? А теперь: "не вышел на связь..")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Николаев 2 часа назад
Почему-то вспомнил эту песню:
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 2 часа назад
А как они его запускали? Из рогатки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот 3 часа назад
"Если спутник не вышел на связь, то с ним работать невозможно"

Логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
947
Демьян 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Мойша Перестукин 3 часа назад
Надо ещё один трезуб из говна ввложить, тогда заработает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Анна Петрикова 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 3 часа назад
ГРУ то не дремлет. Нечего всяким хохлоспутникам шпионить за передвижениями россияненских войск, фотографировать, как бурятско-якутские дивизии занимают исходные позиции. Один мощный импульс из электромагнитной пушки - и вся электроника на хохлоспутнике сгорела. И ВСУ ослепли, как раз перед вторжением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
сеньор Леонсио 4 часа назад
А он был вообще,спутник этот? Может просто это новый вид "украинского" бизнеса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 4 часа назад
даже спутники валят от 404-ой подальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kotkot 4 часа назад
Спутник как Крым..Ушел от хохлов красиво...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Закинуть на орбиту кастрюлю и срубить денежков на страховке - хороший план.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 4 часа назад
вероятно потерян и потерян две большие разницы. Там не все так плохо с ним (гугл поможет), как вам хотелось бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Е-Лена 4 часа назад
Что ни делает "козак" - всё он делает не так...
Как вы спутник запускали - матир вашу перетак?!
Щеневмерлу заспивалы? Станцювалы ли гопак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алек Сандр 4 часа назад
Они его скоммуниздили ещё до запуска, а отправили дурилку картонную, которая и не вышла на связь. Кому-то перемога, кому-то зрада...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16312



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
38
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
1
291
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
0
39
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Ужасные последствия интимного пирсинга (3 фото)
Ужасные последствия интимного пирсинга (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот хитрец!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#история#Приколы#интересное#автомир#полиция#истории#Москва
#животные#интересно#кино#дтп#подборка#аварии#в мире#США#авто аварии#Украина
#Юмор#ватермарк#Ynews#автомобили#Россия#люди#фильм#Спорт#собака#дети

На что жалуетесь?

Вернуться