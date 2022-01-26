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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Авторский пост
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В моём детстве, когда на улице шёл дождь, родители говорили мне: "Не сахарный, не растаешь", а сейчас, когда идёт дождь, по телевизору объявляют "жёлтый уровень погодной опасности."