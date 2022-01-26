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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
26 января 2022 08:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
4370
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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15  комментариев
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2k
EricDimon 2 часа назад
Боюсь продешевить. Подскажите сколько весит один алсаз.
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1k
Sergey Pankratov 22 минуты назад
Комментарий к фото
Да таким батей гордиться нужно. Красивый спортивный парень. Наверняка слушал бодрую жизнелюбивую музыку типа Депеш Мод, Крафтверк, Йелло.
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1k
Sergey Pankratov Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну, тупые... Жёсткий диск от сидирома не отличают!
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2k
EricDimon Час назад
Действительно , старый труп не убрала , а уже новый ищет.
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EricDimon Час назад
судя по пальцу , колотить у нее не очень.
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2k
EricDimon 2 часа назад
Сейчас сиськи не проблема , проблема мозги.
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EricDimon 2 часа назад
А что не так ? Класные джинсы , прикольные шузы ,а музыка вообще отпад.
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7k
Евгений 2 часа назад


В моём детстве, когда на улице шёл дождь, родители говорили мне: "Не сахарный, не растаешь", а сейчас, когда идёт дождь, по телевизору объявляют "жёлтый уровень погодной опасности."
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1k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
у меня на правом. косу (для травы косить, а не женскую
) правил, до кости разрезал. брусок маленький у деда был. кровищща так и текла
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2k
Rodaslav 2 часа назад
Где можно посмотреть это видео? Друг-кинолог интересуется.
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8k
Hunson Abadeer 3 часа назад
с нивой порадовало
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YaNa 4 часа назад
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