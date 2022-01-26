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Стюардессы Emirates боятся "весовой полиции"

Стюардессы Emirates боятся "весовой полиции" (5 фото)

Автор:
26 января 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Emirates   авиакомпания   вес   внешний вид   история   лишний вес   программа регулирования внешности   стюардессы   
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Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, что авиакомпания строго контролирует вес ее коллег. По словам Карлы Бэйсон, стюардессы авиакомпании в случае набора веса получали предупреждение о неполном служебном соответствии, а некоторым приходилось участвовать в специально разработанной «Программе управления внешностью».
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Emirates   авиакомпания   вес   внешний вид   история   лишний вес   программа регулирования внешности   стюардессы   
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4  комментария
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
Не нравится - идём на завод, к станку
В поле
На ферму, коров доить
В таксисты тоже можно
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2k
Дмитрий 20 минут назад
И чо? Типа пожалеть их? Это их выбор. Или зачем мне нужна большая зарплата, если на неё нельзя купить вкусняшку?
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10k
Джон Уик Час назад
Линии килограммы самолёту не нужны. И уверен что условия работы которые они там получают просто ренительные. Включая зарплату.
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8k
Бритва 2 часа назад
пусть спустят на бодипозитивщиков экоактивистов: ведь чем легче стюардессы, тем меньше самолёты расходуют топливо.
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