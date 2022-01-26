Стюардессы Emirates боятся "весовой полиции"

По словам Дуйгу, отдел питания не давал особо конкретных советов. «Они дают вам лист бумаги формата А4, на котором просто написано: «Не ешьте рис, не ешьте хлеб», - рассказывает она. - Это были вещи, которые все знают, например, регулярный сон, с которым у меня были проблемы как раз из-за работы». Она также утверждала, что некоторые ее коллеги лишились заработка или работы из-за проблем с весом, поскольку представители "полиции веса" урезали зарплату или приостанавливали полеты. По ее рассказам, сотрудники должны были проработать год с требуемым весом, прежде чем их исключат из программы управления весом, однако каждый раз, когда она набирала один или два килограмма, она возвращалась к исходной позиции.

Сейчас Дуйгу учится в Университете Рединга на диетолога. По ее мнению, она слишком долго оставалась на этой работе, и лишь теперь, после увольнения, чувствует себя счастливой.

Представители Emirates тоже отреагировали на эти заявления. «Как глобальная авиакомпания, мы уделяем первостепенное внимание благополучию наших сотрудников, и считаем, что физическая форма и здоровье, как физическое, так и психическое, являются критически важным аспектом для безопасного и эффективного выполнения ими своих обязанностей, - говорит представитель авиакомпании. - Это может быть не всегда очевидно для наших клиентов, но обязанности наших бортпроводников обширны, и их способность обеспечить пассажирам комфорт и безопасность требует обширной подготовки и минимального стандарта физического состояния. Мы гордимся нашими коллегами, входящими в число бортпроводников Emirates: они обеспечивают неизменно исключительное обслуживание и помогают поддерживать безопасность и качество полетов, которыми славится наша авиакомпания».