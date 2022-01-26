Стюардессы Emirates боятся "весовой полиции"

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Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, что авиакомпания строго контролирует вес ее коллег. По словам Карлы Бэйсон, стюардессы авиакомпании в случае набора веса получали предупреждение о неполном служебном соответствии, а некоторым приходилось участвовать в специально разработанной «Программе управления внешностью».
Бывшие стюардессы авиакомпании Emirates заявили, что компания постоянно контролирует их массу тела и наказывает за избыточный вес. По их словам, некоторые сотрудники даже были зачислены в «Программу управления внешним видом», проводимую офицерами по имиджу и уходу, чтобы убедиться, что они создают «гламурное лицо Emirates».
Служащие, известные как «полиция веса», регулярно контролировали вес сотрудников программы и применяли наказания, например, сокращение заработной платы, если они не соответствовали требованиям авиакомпании.
Служащие, известные как «полиция веса», регулярно контролировали вес сотрудников программы и применяли наказания, например, сокращение заработной платы, если они не соответствовали требованиям авиакомпании.
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Бывшая стюардесса Карла Бэйсон рассказала, что некоторым сотрудникам давали две недели на то, чтобы сбросить вес, после чего специалисты "полиции веса" проверяли их успехи. Помимо лишнего веса, для стюардесс, по словам Бэйсон, категорически неприемлемы татуировки - кандидатов с татуировками на видимых частях тела просто не принимают на работу.
Майя Дукарик, которая ранее работала стюардессой в авиакомпании, утверждала, что «полиция веса» иногда останавливала бортпроводников в аэропортах и говорила: "Привет, детка. Вам нужно немного сбросить".
Бывший деловой партнер авиакомпании, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что участникам программы управления весом даются планы диеты и упражнений, после выполнения которого с ними встречаются сотрудники отдела кадров, чтобы оценить их прогресс. Источник, проработавший в Emirates более пяти лет, сказал, что невыполнение требований по весу, установленных сотрудниками авиакомпании, приведет к таким наказаниям, как сокращение заработной платы. По его словам, в любой момент времени в программе участвуют 150 человек из 25 000 бортпроводников.
Майя Дукарик, которая ранее работала стюардессой в авиакомпании, утверждала, что «полиция веса» иногда останавливала бортпроводников в аэропортах и говорила: "Привет, детка. Вам нужно немного сбросить".
Бывший деловой партнер авиакомпании, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что участникам программы управления весом даются планы диеты и упражнений, после выполнения которого с ними встречаются сотрудники отдела кадров, чтобы оценить их прогресс. Источник, проработавший в Emirates более пяти лет, сказал, что невыполнение требований по весу, установленных сотрудниками авиакомпании, приведет к таким наказаниям, как сокращение заработной платы. По его словам, в любой момент времени в программе участвуют 150 человек из 25 000 бортпроводников.
Не так давно одна стюардесса Emirates рассказала, что прекратила свою 10-летнюю карьеру после того, как ей пришлось потратить три года на программу контроля веса, включавшую выборочные проверки веса перед полетом.
Дуйгу Караман, живущая в Хай-Уикоме, рассказала, что в последние три года работы в авиакомпании она постоянно следила за размерами своего тела, потому что анонимный коллега жаловался, что она «слишком тяжелая». По ее словам, , несмотря на 12-й размер одежды (46 российский) и вес 48,5 килограммов, авиакомпания начала отслеживать ее индекс массы тела, и ее регулярно выбирали для проверки веса перед полетом.
Стюардесса утверждала, что авиакомпания Emirates отправила ее на программу контроля веса, потому что он на 2 килограмма превышал требования.
Дуйгу Караман, живущая в Хай-Уикоме, рассказала, что в последние три года работы в авиакомпании она постоянно следила за размерами своего тела, потому что анонимный коллега жаловался, что она «слишком тяжелая». По ее словам, , несмотря на 12-й размер одежды (46 российский) и вес 48,5 килограммов, авиакомпания начала отслеживать ее индекс массы тела, и ее регулярно выбирали для проверки веса перед полетом.
Стюардесса утверждала, что авиакомпания Emirates отправила ее на программу контроля веса, потому что он на 2 килограмма превышал требования.
По словам Дуйгу, отдел питания не давал особо конкретных советов. «Они дают вам лист бумаги формата А4, на котором просто написано: «Не ешьте рис, не ешьте хлеб», - рассказывает она. - Это были вещи, которые все знают, например, регулярный сон, с которым у меня были проблемы как раз из-за работы». Она также утверждала, что некоторые ее коллеги лишились заработка или работы из-за проблем с весом, поскольку представители "полиции веса" урезали зарплату или приостанавливали полеты. По ее рассказам, сотрудники должны были проработать год с требуемым весом, прежде чем их исключат из программы управления весом, однако каждый раз, когда она набирала один или два килограмма, она возвращалась к исходной позиции.
Сейчас Дуйгу учится в Университете Рединга на диетолога. По ее мнению, она слишком долго оставалась на этой работе, и лишь теперь, после увольнения, чувствует себя счастливой.
Представители Emirates тоже отреагировали на эти заявления. «Как глобальная авиакомпания, мы уделяем первостепенное внимание благополучию наших сотрудников, и считаем, что физическая форма и здоровье, как физическое, так и психическое, являются критически важным аспектом для безопасного и эффективного выполнения ими своих обязанностей, - говорит представитель авиакомпании. - Это может быть не всегда очевидно для наших клиентов, но обязанности наших бортпроводников обширны, и их способность обеспечить пассажирам комфорт и безопасность требует обширной подготовки и минимального стандарта физического состояния. Мы гордимся нашими коллегами, входящими в число бортпроводников Emirates: они обеспечивают неизменно исключительное обслуживание и помогают поддерживать безопасность и качество полетов, которыми славится наша авиакомпания».
Сейчас Дуйгу учится в Университете Рединга на диетолога. По ее мнению, она слишком долго оставалась на этой работе, и лишь теперь, после увольнения, чувствует себя счастливой.
Представители Emirates тоже отреагировали на эти заявления. «Как глобальная авиакомпания, мы уделяем первостепенное внимание благополучию наших сотрудников, и считаем, что физическая форма и здоровье, как физическое, так и психическое, являются критически важным аспектом для безопасного и эффективного выполнения ими своих обязанностей, - говорит представитель авиакомпании. - Это может быть не всегда очевидно для наших клиентов, но обязанности наших бортпроводников обширны, и их способность обеспечить пассажирам комфорт и безопасность требует обширной подготовки и минимального стандарта физического состояния. Мы гордимся нашими коллегами, входящими в число бортпроводников Emirates: они обеспечивают неизменно исключительное обслуживание и помогают поддерживать безопасность и качество полетов, которыми славится наша авиакомпания».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Emirates авиакомпания вес внешний вид история лишний вес программа регулирования внешности стюардессы
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