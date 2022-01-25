В Саратове пенсионерка невозмутимо шла по рельсам, не пропуская трамвай

1236
1
1
Бабуля из Саратова устала тащиться по заснеженным нечищенным улицам с авоськами. Она перешла на трамвайные рельсы и несмотря на трамвай невозмутимо топала по своим делам.
Жители Саратова сняли на видео бабулю, которая невозмутимо шла по трамвайным рельсам с сумками. За ней следовал трамвай. Очевидцы предположили, что виной всему снегопад и нечищенный тротуар, сообщает Sarnovosti.
Источник:
Пользователи сети возмутились поступком бабули и обратились к администрации города с просьбой почистить тротуары.
Источник:
Ссылки по теме:
- Какую дичь оставляли монахи на полях манускриптов
- "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
- "Проглотите рождественский стресс": из-за предновогодней суеты в Берлине будут продавать билеты с конопляным маслом
- "А где теперь бомжам спать?": в Геленджике установили антиковидные лавочки
31
Понравилось31
Новости партнёров
а это б*лядь что?
голая старушка.
Абсолютно голая-
все в морщинках брюшко...
Сморщенная попка,
сморщенные груди.
Глядя на старушку,
улыбались люди.
Глядя на старушку,
как не улыбнуться...
Голая старушка...
Это ж е..нуться!
А бабка лучше бы по дорого шла. Автомобиль не трамвай, объедет. Если заметит.
Трамвай бы проехал, бабулька немного отдохнула бы в ближайшем сугробе...
Я предположу, что это маразм старческий в самом ярком его проявлении.
Надоели "оправдывальщики". Старуха идёт и ей плевать, что рядом чистый тротуар. Плевать на пассажиров. В голове только какая-то давно забытая мысль, впрочем как и у тех, кто пытается оправдать.
У Вас с логикой что-то?
Так что завали свой сосальник пи.дорас малолетний
Уважение не обязательная опция к старости. Иногда старый мудак, это просто старый мудак (с)
На видео я вижу человека, который не уважает окружающих. А значит не заслуживает уважения.
А Вы соберитесь и попробуйте сохранить остатки разума. Я от Вас не требую подтверждения, что я человек. Я это знаю сам. Да и поддержка кого-то вроде Вас мне точно не нужна. Проверьте психику и научитесь вести диалог. А ругаться? Это Ваше право. Но как по мне, Вы лишь обозначаете себя и свои комплексы, возможно и тайные желания.
Хорошего дня!