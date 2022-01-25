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В Саратове пенсионерка невозмутимо шла по рельсам, не пропуская трамвай

В Саратове пенсионерка невозмутимо шла по рельсам, не пропуская трамвай (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   интересное   прикол   саратов   снег   трамвай   фото   
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Бабуля из Саратова устала тащиться по заснеженным нечищенным улицам с авоськами. Она перешла на трамвайные рельсы и несмотря на трамвай невозмутимо топала по своим делам.

Жители Саратова сняли на видео бабулю, которая невозмутимо шла по трамвайным рельсам с сумками. За ней следовал трамвай. Очевидцы предположили, что виной всему снегопад и нечищенный тротуар, сообщает Sarnovosti.

Пользователи сети возмутились поступком бабули и обратились к администрации города с просьбой почистить тротуары.

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Метки: бабушка   интересное   прикол   саратов   снег   трамвай   фото   
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37  комментариев
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1k
poбт 2 часа назад
"Очевидцы предположили, что виной всему снегопад и нечищенный тротуар"
а это б*лядь что?
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15k
Hairy. 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Виктор 23 минуты назад
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8k
Vampire 45 минут назад
Бабы.
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8k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
трамвайке надо было чуть газу поддать, пендель отвесить))
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4k
Джордж. Вашингтон. 55 минут назад
Ехала в трамвае
голая старушка.
Абсолютно голая-
все в морщинках брюшко...
Сморщенная попка,
сморщенные груди.
Глядя на старушку,
улыбались люди.
Глядя на старушку,
как не улыбнуться...
Голая старушка...
Это ж е..нуться!
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5k
молотый Либентроп Час назад
А там вообще тротуар есть? Вдоль путей, обычно, тротуаров не делают. Возможно, тропинка нелегальная была сбоку. Но её, ессэсно, никто чистить не будет.
А бабка лучше бы по дорого шла. Автомобиль не трамвай, объедет. Если заметит.
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1k
vasilykopkov Час назад
Водителю надо было выпустить самого нетерпеливого пассажира.
Трамвай бы проехал, бабулька немного отдохнула бы в ближайшем сугробе...
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1k
Павел Астахов Час назад
Когда старость приходит одна
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10k
Linuksoid Час назад
Ага, дороги не чищены, а справа образцово показательный тротуар. Это маразм, а не от безысходности.
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2k
Ал 2 часа назад
Приезжайте к нам в Саратов и посмотрите, как убирают снег, вдоль трамвайных путей тоже. В позапрошлому году неубранный снег на трамвайной остановке стал причиной того, что девочка лишилась обеих нижних конечностей. А о культуре вождения транспортных средств и говорить не приходится: остановка общественного транспорта - всем насрать - едут, как и ехали. Не стоит иронизировать над старостью.
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5k
au3 2 часа назад
А бибикалки у трамвая нет, что б бабка от звука взлетела?
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1k
Glassy 2 часа назад
"Очевидцы предположили,"

Я предположу, что это маразм старческий в самом ярком его проявлении.
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5k
ГГалка 2 часа назад
накинулись. у нас реально их не чистят - не попы, тротуары. бабульку = простить, трамваевожатого = премировать, коммунальщиков = наказать, тротуары = почистить. попами коммунальщиков.
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26k
Vazari 2 часа назад
Как раз тот случай, когда старость пришла одна.
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22k
Inter 2 часа назад
это маразм.
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6k
Максим 2 часа назад
Просто уже все, мозг усох, даже если он и был. Старая карга решила, что ей всё можно, ведь старость надо уважать (с)
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