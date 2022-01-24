"Зомби-апокалипсис": в российском морге труп встал и пошёл

3189
3
1
Зомби в кино уже никого не удивляют, а вот зомби из тверского морга напугало многих россиян.
Утром 24 января в сети появилось видео, якобы из морга, расположенного в Твери.
На кадрах видно, что один из двух трупов начинает шевелиться, откидывает простыню, оглядывается и потихоньку встает. Видно, что руки и ноги плохо слушаются мужчину.
И хотя подробности произошедшего пока не сообщаются, но в соцсетях уже начали шутить, что в понедельник пора на работу даже после смерти:
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычные предметы, которые клали в могилы известных людей
- Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора
- Истинные причины ухода из жизни российских императриц
- На Кубани после незаконных требований морга тело женщины привезли к администрации города
- Патологоанатомы перепутали тела и пошли на преступление
37
Понравилось37
Новости партнёров
Вообще-то видео страшноватое. Оно говорит о работе медперсонала. Скорее всего живого человека приняли по халатности за труп и привезли на вскрытие. Ну а тот вдруг очухался...
Если конечно это не дурацкая шутка.
Я себе представляю, если бы он очухался при них!... Вот это был бы фуррор!...
Б: - Сестра, может, таблеточку?
С.: - Нет!
Б.: - Ну, может, укольчик?
С.: - Нет!!
Б.: - Сестрёнка, ну, может, процедуры какие-нибудь?
С.: - Нет!!! И вообще, больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал "в морг" - значит, в морг!