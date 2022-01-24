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"Зомби-апокалипсис": в российском морге труп встал и пошёл

"Зомби-апокалипсис": в российском морге труп встал и пошёл (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: зомби   морг   непонятно   ошибка   смерть   тверь   труп   
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Зомби в кино уже никого не удивляют, а вот зомби из тверского морга напугало многих россиян.
Утром 24 января в сети появилось видео, якобы из морга, расположенного в Твери.
На кадрах видно, что один из двух трупов начинает шевелиться, откидывает простыню, оглядывается и потихоньку встает. Видно, что руки и ноги плохо слушаются мужчину.
И хотя подробности произошедшего пока не сообщаются, но в соцсетях уже начали шутить, что в понедельник пора на работу даже после смерти:

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Метки: зомби   морг   непонятно   ошибка   смерть   тверь   труп   
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19  комментариев
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2k
Хрюн 58 минут назад
Постанова. Очередной блохер решил поприкалываться.
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Denis Rogut 7 минут назад
Как удобненько время подобрано.)))) И берет сомнения, что трупы оставляют наночь на столе, а не в холодильнике.
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Никогда не бухайте с палогоанатомами.
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
Лучше бы девку сисястую показали
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24k
Киры4 Полчаса назад
Пошел за опохмелкой.)))
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2k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Что-то мне эта тема с вакцинацией все меньше нравится! Помню недавно еще фильм был «Я – легенда», там тоже ГМО-вирус в вакцине использовали кажется, а закончилось примерно как на этом видео.
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7k
Игорь 44 минуты назад
и что там трупы прямо так на столах и лежат?
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60k
Андрей 51 минуту назад
Сестра везёт Больного на каталке по коридору:
Б: - Сестра, может, таблеточку?
С.: - Нет!
Б.: - Ну, может, укольчик?
С.: - Нет!!
Б.: - Сестрёнка, ну, может, процедуры какие-нибудь?
С.: - Нет!!! И вообще, больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал "в морг" - значит, в морг!
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21k
Юрий 52 минуты назад
Студенты - медики шутят...
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34
Дмитрий 53 минуты назад
Как умирать пора?... Мне еще за ипотеку 15 лет платить...
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640
WORLD 55 минут назад
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1k
Оксид Бетона 56 минут назад
Во допился!
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16k
ЦСКА 57 минут назад
Это не морг, это вытрезвитель??
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29k
Fat Lynx Час назад
Это побочка после прививки...
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