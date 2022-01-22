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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 73 поста • 8 подписчиков подписаться
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Женщина утонула в крещенской купели на реке Оредеж в Ленобласти

Женщина утонула в крещенской купели на реке Оредеж в Ленобласти (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 января 2022 10:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   крещение   купель   проишествие   утопленница   
2935
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Трагедией закончилось традиционное ночное купание на Крещение.

Источник:

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Метки: видео   крещение   купель   проишествие   утопленница   
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42  комментария
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5k
Core 2 часа назад
3м/с и там делать прорубь? хватило же ума у кого-то, а дальше результат прогнозируем, хоть детей не утащило и то хорошо
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20k
Мерзавец... 3 минуты назад
Вот до чего доводят сатанинские обряды!
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848
Mazter 7 минут назад
Блин, ну как так безответственно то.
У меня на даче речка Протва (самык истоки), по сути еше ручеек (ширина реки метров 15, глубина по пояс в моем месте). И она даже полностью не замерзает. Ито я зимой боюсь окунаться именно из-за сильного течения. А тут ночью, под толстым льдом и без поручней
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3k
Margo 11 минут назад
Вот это купель, а на видео лунка для крупной рыбы?!
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2k
rider2 12 минут назад
Вот и утонула из-за дебильной традиции, сами церковники говорят, что эти купания не имеют отношения к духовной жизни. Зато каждая интабл@дь обязательно должна сделать фоточки этих купаний и выложить на своей странице. Жалко только детей, а муж де...л, будет теперь всю жизнь локти кусать.
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4k
portroy 15 минут назад
Это река Иордан в январе. Ума не приложу, зачем тупо копировать традиции созданные в другое время и в другом климате...
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2k
Заряд бодрости 17 минут назад
с таким течением глубина должна быть всем по пояс, а тут- откровенное раздолбайство и глупость прыгуньи
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12k
Dmitry Obuhov 18 минут назад
Какой же мудак организовал в месте с течением прорубь! При чем даже не позаботились о ступеньках, поручнях и защите от течения, как они из проруби вылазят, за что держатся? Организатора этого убийства надо наказывать.
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3k
Константин 19 минут назад
бог дал - бог взял
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6k
dikijjim 23 минуты назад
дол.бо.ебы и убийцы
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18
Вадег 23 минуты назад
Душевные скрипы, они такие, хули.
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18
Вадег Полчаса назад
Ребенка жаль. А так, фишки - сайт хорошего настроения, млядь!
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12k
Великий Кормчий 37 минут назад
Если и найдут, то уже где то в финском заливе...
Жесткач полный....
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8k
Василенко Татьяна 43 минуты назад
В очередной раз думаю - хорошо, что мне я атеистка и мне пофиг все эти церковные свистопляски...
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−22
Insaid From 45 минут назад
е.бан.ут.ейшея традиция! африканские племена со своими прыганиями вокруг дерева отдыхают! мусульмане с обрезаниям курят нервно в сторонке могу продолжать долго ежегодно от этих купания погибают десятки людей
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774
Chaim Kushnir 46 минут назад
Жуткая, нелепая, тупейшая смерть... Соболезнования близким и в добрый путь ушедшей. А устроителям сего мероприятия надо бы готовиться к сроку, ибо это вообще край - устроить такой убийственный аттракцион.
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42k
dima423 49 минут назад
премия Дарвина полюбому)))
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4k
Outcast 57 минут назад
Русская церковь на Стоглавом соборе 1551-го запретила купания, смерть в проруби приравнивалась к самоубийству.
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7k
Letar Час назад
Так очистилась от грехов, что моментально попала в рай
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120k
arek14 Час назад
С рождеством, православные.
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15k
Booka1a Час назад
прыгнула не вертикально, а чуть под углом. чуть крутануло, ноги не встали на дно, а пошли вперёд. прорубь наверняка потеряла. может если бы сразу подсветили прорубь фонарями, она и увидела бы куда плыть, но совсем не факт, что выплыла бы с таким течением

ну и конечно отдельного внимания заслуживают мозги прорубаторов - делать такую узкую щель, да еще без поручней и ступенек на реке с течением 3м в секунду. но зато крестом вырезали. молодцы
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