Женщина утонула в крещенской купели на реке Оредеж в Ленобласти

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Трагедией закончилось традиционное ночное купание на Крещение.
39-летнаяя местная жительница решила с головой окунуться в прорубь-купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области.
Во время купаний на месте не было ни спасатели, ни освещения, ни элементарных поручней в самой купели. Женщину подхватило течение, и вынырнуть она уже не смогла.
Трагедия произошла на глазах её двоих детей и мужа. Супруг бросился в прорубь, но сильное течение, которое достигает 3 метров в секунду, моментально унесло женщину под толщу льда.
Двое суток водолазы-спасатели пытались найти тело, но безуспешно. Предположительно обнаружить его смогут лишь весной.
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Метки: видео крещение купель проишествие утопленница
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У меня на даче речка Протва (самык истоки), по сути еше ручеек (ширина реки метров 15, глубина по пояс в моем месте). И она даже полностью не замерзает. Ито я зимой боюсь окунаться именно из-за сильного течения. А тут ночью, под толстым льдом и без поручней
Жесткач полный....
ну и конечно отдельного внимания заслуживают мозги прорубаторов - делать такую узкую щель, да еще без поручней и ступенек на реке с течением 3м в секунду. но зато крестом вырезали. молодцы