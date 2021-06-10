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30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине

30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине (31 фото)

Автор:
10 июня 2021 13:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Забавные вещицы   азарт   барахолки   комиссионка   комиссионный магазин   находки   секонд-хенд   трофеи   
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Шоппинг бывает двух видов - в обычных магазинах и в секонд-хендах и на барахолках. Второй - это страшно увлекательное занятие! Что-то вроде охоты на самые странные и удивительные вещи, какие только можно найти в продаже. В Facebook есть специальная группа WeirdSecondhandFinds, которая посвящена таким охотничьим трофеям, и вот коллекция лучших примеров оттуда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные вещицы   азарт   барахолки   комиссионка   комиссионный магазин   находки   секонд-хенд   трофеи   
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25k
aolti 59 минут назад
2. Мое винтажное свадебное платье эдвардианской эпохи из комиссионки, стоило мне всего 6,99 доллара"

Сзади лишние складки, собранные у пояса, очевидно, платье подразумевало наличие турнюра по тогдашней моде.
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7k
Профессор Преображенский 41 минуту назад
Да уж. Действительно даром
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