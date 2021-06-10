30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине

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Шоппинг бывает двух видов - в обычных магазинах и в секонд-хендах и на барахолках. Второй - это страшно увлекательное занятие! Что-то вроде охоты на самые странные и удивительные вещи, какие только можно найти в продаже. В Facebook есть специальная группа WeirdSecondhandFinds, которая посвящена таким охотничьим трофеям, и вот коллекция лучших примеров оттуда.
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2. "Мое винтажное свадебное платье эдвардианской эпохи из комиссионки, стоило мне всего 6,99 доллара"
3. "Нашла этот потрясающий антикварный стул на распродаже и сразу поняла, что надо делать. И мой кот тоже понял"
5. "Нашла обеденный стол своей мечты на распродаже. Он из цельного дерева и очень тяжелый. Чтобы поднять стул, нужно два человека"
7. "Лампа из антикварного магазинчика за 120 долларов, теперь висит в моей ванной комнате"
12. "Мое винтажное свадебное платье, приобретено за 15 долларов на распродаже Армии спасения"
18. "Купил фламинго на дворовой распродаже, а скелетов в прошлом году где-то по случаю. И вот что произошло"
27. "Зашла в свой любимый комиссионный магазин и увидела там эти новогодние игрушки за 6,99 доллара"
28. "Знаю, что сейчас не Хэллоуин, но все равно собираюсь пользоваться этой посудой каждый день"
29. "Забавная игрушка "Старая леди" - у нее во рту большой карман и в него помещаются остальные игрушки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сзади лишние складки, собранные у пояса, очевидно, платье подразумевало наличие турнюра по тогдашней моде.