16 маленьких сокровищ из комиссионки

На первый взгляд, это довольно бесполезные предметы - больше для забавы или коллекции, чем для дела. Ведь они совсем крошечные, просто миниатюрные! Но это как найти жемчужину на морском дне или драгоценный камень в куче шлака. Любители секонд-хендов, комиссионных магазинов и всяческих распродаж поймут.

0

1. Крошечный будильник для путешествий 0 Источник:

×

0 Источник:

2. Мини-синтезатор Casio в красивых пастельных тонах 0 Источник:

3. Миниатюрный портфель-визитница за 50 центов 0 Источник:

4. Две маленькие чугунные сковородки - в каждую поместится одно яйцо. Куплены на гаражной распродаже по доллару за штуку 0 Источник:

5. Крошечный латунный флакончик для духов 0 Источник:

6. Миниатюрная лампа с блошиного рынка 0 Источник:

7. Набор из миниатюрной медной посуды. Куплен на распродаже за 4 доллара 0 Источник:

8. Миниатюрный чайный сервиз с двумя подсвечниками в комплекте 0 Источник:

9. Игрушечная плетеная мебель 0 Источник:

10. Интересно, какой вкус у еды, приготовленной в такой крошечной кокотнице 0 Источник:

11. Миниатюрный полнофункциональный гитарный усилитель Marshall, куплен на распродаже за 5 долларов 0 Источник:

12. Крошечная швейная машинка за полтора доллара 0 Источник:

13. Портативный набор для игры в "Скраббл" 0 Источник:

14. Крошечная рамка для фотографий 0 Источник:

15. Миниатюрный стеклянный фонарь, куплен в комиссионке за 2,99 доллара 0 Источник: