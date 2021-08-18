16 маленьких сокровищ из комиссионки

8556
18
На первый взгляд, это довольно бесполезные предметы - больше для забавы или коллекции, чем для дела. Ведь они совсем крошечные, просто миниатюрные! Но это как найти жемчужину на морском дне или драгоценный камень в куче шлака. Любители секонд-хендов, комиссионных магазинов и всяческих распродаж поймут.
×
4. Две маленькие чугунные сковородки - в каждую поместится одно яйцо. Куплены на гаражной распродаже по доллару за штуку
11. Миниатюрный полнофункциональный гитарный усилитель Marshall, куплен на распродаже за 5 долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 забавных вещиц с барахолки, мимо которых просто нельзя было пройти
- 30 вещей, на которые действительно интересно посмотреть
- 30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу
- 30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине
- Сокровища, найденные в комиссионках
Метки: барахолка забавные штучки интересные вещи комиссионка миниатюрные вещи распродажи секонд-хенд
76
Понравилось76
Новости партнёров
П.С. А кокотница (№10) совсем не крошечная, она такая и есть. Тоже классная штука. У нас не кокотницы, у нас глиняные горшочки - тоже ставишь их в духовку из расчета горшочек на одного. Можно в каждом горшочке готовить блюдо, исходя из вкусовых предпочтений едоков. Не кардинально разные, но нюансы: например, кто-то не любит морковку или лук, или чеснок и т.п.
"Марк Твен был болен. Врач прописал ему диету.
- Сухарики и стакан молока в день. И это все, - предупредил врач.
- Но почему так мало? - пытался сопротивляться писатель.
- Больше нельзя. Вы на диете.
- Гм... гм... - проворчал Марк Твен. - В таком случае прошу мне дать почтовую марку. Я хочу немного почитать на ночь." (с)