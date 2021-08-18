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16 маленьких сокровищ из комиссионки

16 маленьких сокровищ из комиссионки (18 фото)

Автор:
18 августа 2021 16:34
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: барахолка   забавные штучки   интересные вещи   комиссионка   миниатюрные вещи   распродажи   секонд-хенд   
8556
18
На первый взгляд, это довольно бесполезные предметы - больше для забавы или коллекции, чем для дела. Ведь они совсем крошечные, просто миниатюрные! Но это как найти жемчужину на морском дне или драгоценный камень в куче шлака. Любители секонд-хендов, комиссионных магазинов и всяческих распродаж поймут.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолка   забавные штучки   интересные вещи   комиссионка   миниатюрные вещи   распродажи   секонд-хенд   
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9k
Kostick 6 часов назад
а будильник то такой, оказывается, при ссср тоже клонирован был.

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11k
net Час назад
Некоторые штуки довольно интересные, но глядя на некоторые думаешь на что мы нафиг тратим ресурсы)))
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222k
Николай Николаенко 2 часа назад
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Николай Николаенко 2 часа назад
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Николай Николаенко 2 часа назад
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Николай Николаенко 2 часа назад
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13k
Статуя 2 часа назад
Классные сковородочки - и где купить можно? ))

П.С. А кокотница (№10) совсем не крошечная, она такая и есть. Тоже классная штука. У нас не кокотницы, у нас глиняные горшочки - тоже ставишь их в духовку из расчета горшочек на одного. Можно в каждом горшочке готовить блюдо, исходя из вкусовых предпочтений едоков. Не кардинально разные, но нюансы: например, кто-то не любит морковку или лук, или чеснок и т.п.
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16k
Alush 2 часа назад
Ну, если только гитарный усилитель...
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11
George Kesmentzis 3 часа назад
15. Миниатюрный стеклянный фонарь, продается последние лет 40. Это лампада, которую зажигают на кладбищах
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2k
SanSapSan 3 часа назад
Для кого "Скраббл", а для кого и "Эрудит"!
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2k
a_komolow 4 часа назад
И какое практическое применение этих " сокровищ "?
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11k
Хью́берт 5 часов назад
Когдато такой утюжок был незаменим в командировках.
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490
да пох Alexandr 3 часа назад
В драке ..
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11k
Taximaxi 5 часов назад
Мужику в ресторане принесли кусочек мяса с пятак величиной,двумя веточками зелени накрест и одной горошиной . Официант спрашивает ;-чтобы вы ещё пожелали? Принесите мне пожалуйста ещё почтовую марку.Люблю знаете ли почитать что-нибудь после сытного обеда.
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