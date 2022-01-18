Последствия алкоголя на кожу человека и способы, как с ними справиться

Если вам немного за 30, то придется раскошелиться на средства для кожи против похмелья.
После долгих январских праздников самое время возвращаться к нормальному образу жизни.
Нужно устранить последствия от алкогольных каникул. Все прекрасно понимают о чем идет речь, ведь проблемы налицо, а если быть точным на лице.
Отеки появляются от того, что вы перебарщиваете со спиртным, а также мало спите. С возрастом эти проблемы усложняются, ведь организм все хуже и хуже восстанавливается после интоксикации.
Поэтому не стоит брезговать и открещиваться от вспомогательных средств. Возьмите криостики, они должны храниться в холодильнике. В общем, нанесите крем на лицо на несколько минут. Это лучше, чем прикладывать "что-нибудь холодненькое" к своему лбу и щекам.
Помятый вид
Такое может произойти и не после пьянки, но и если вы заснули в неудобном положении. Опять-таки с возрастом ваша физиономия после пробуждения трансформируется медленнее, чем в студенческие годы.
Поэтому и тут не обойтись без специального средства. На этот раз вам не помогут никакие кремы, а специальная анатомическая подушка. Да, цены на нее, конечно, кусаются, но, поверьте, это того стоит.
Покраснения на носу и щеках из-за расширенных сосудов
Тут конечно есть специальные процедуры и косметические сеансы, но если вам это не по душе, то можете воспользоваться кремом с ретиноидами.
Правда, есть побочные симптомы, поэтому не стоит злоупотреблять с ним, как и с алкоголем.
Мешки и синяки под глазами
Тут на помощь может прийти косметические патчи с серебряным напылением, либо маска с таким же покрытием.
Используя все эти советы ваша алкогольная жизнь после тридцати лет станет чуточку легче. Но знайте, если вы решили опрокинуть пару тройку стопок или кружек спиртного, то будьте готовы к тому, что на утро вам будет не очень хорошо. Какие методы и фишки вы бы не использовали, это не отменит ужасного состояния.
Источник:
Понравилось19
очередной мамкин "эксперт-коуч"