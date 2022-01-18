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В Катаре появился стадион из старых контейнеров: его можно собирать как LEGO

В Катаре появился стадион из старых контейнеров: его можно собирать как LEGO (13 фото)

Автор:
18 января 2022 08:56
Сообщество : Спорт
Метки: в мире   катар   контейнер   лего   спорт   стадион   фото   
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Сравнение с LEGO не случайно: архитекторы действительно вдохновились конструктором. Так как же выглядит инновационный спорткомплекс для Чемпионата мира?

ЧМ по футболу пройдет в Катаре в ноябре этого года. И страна решила сделать мероприятие незабываемым по своим масштабам.

Но, пожалуй, самое необычное, что увидят болельщики и участники соревнований тут — это стадион, вдохновленный LEGO, в котором вместо кирпичиков — контейнеры, отжившие свой век.

Новый спорткомплекс недалеко от столичного порта получил название Stadium 974, и оно символично. Во-первых, 974 — это телефонный код страны, а во-вторых, именно такое количество грузовых контейнеров составляет это сооружение.

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Авторы проекта — архитекторы испанской фирмы Fenwick Iribarren Architects, и они нашли вдохновение в детском конструкторе, решив сделать стадион модульным, то есть его можно разобрать и собрать заново в другом месте. Ну или собрать как-нибудь по-другому.

Вся конструкция состоит из массивного каркаса из стали, и грузовых контейнеров, уложенных друг на друга. Внутри стадион мало чем отличается от обычных футбольных стадионов: такие же сидения для болельщиков, как и везде. Стадион рассчитан на 40 тысяч зрителей.

Расположение спортивного комплекса тоже продумано: он находится прямо возле воды, что делает его устройство еще более устойчивым. Фактически благодаря близости к водоему здание отлично проветривается, а значит, не требуется кондиционирование воздуха.

Кроме этого, старые грузовые контейнеры помогли снизить затраты на строительство, а заодно свести к минимуму отходы, которые обычно образуются во время строительных работ.

Сами катарцы уже называют Stadium 974 инновационным, и верят, что их проект изменит везде правила приема таких масштабных мероприятий. Как считают его организаторы, устойчивость и экологичность стадиона — это то наследие, которое оставит после себя Катар.

Но Stadium 974 — не единственный стадион, где пройдут соревнования, помимо него есть еще семь мест для матчей. Например, стадион Халифа очень необычной формы. Это один из самых старых спорткомплексов страны.

Вот еще один стадион — Education City зигзагообразной конструкции.

Овальный «Аль-Джануб» с очень плавными волнами был построен по проекту Захи Хадид. Он был открыт пару лет назад и стал одним из первых комплексов, построенных к ЧМ.

А это стадион находится в городе Аль-Хор недалеко от столицы. Он вдохновлен шатрами, которые использовали катарские кочевники на протяжении столетий. Скорее всего, именно тут пройдет открытие мероприятия.

Стадион «Аль-Тумама» в Дохе напоминает традиционный головной убор — узорчатую косынку, которую носят арабские мальчики и мужчины.

Ну и последний стадион «Лусаил» находится как раз в том самом городе, который строят неподалеку от Дохи к соревнованиям по футболу.

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Метки: в мире   катар   контейнер   лего   спорт   стадион   фото   
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