В Катаре появился стадион из старых контейнеров: его можно собирать как LEGO

ЧМ по футболу пройдет в Катаре в ноябре этого года. И страна решила сделать мероприятие незабываемым по своим масштабам.

Но, пожалуй, самое необычное, что увидят болельщики и участники соревнований тут — это стадион, вдохновленный LEGO, в котором вместо кирпичиков — контейнеры, отжившие свой век.

Новый спорткомплекс недалеко от столичного порта получил название Stadium 974, и оно символично. Во-первых, 974 — это телефонный код страны, а во-вторых, именно такое количество грузовых контейнеров составляет это сооружение.