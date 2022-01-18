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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
18 января 2022 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
5159
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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6  комментариев
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110k
Барон Мюнхгаузен. 7 часов назад
Вот интересно.
А кто их



фотографирует?
Или у них как минимум тройничок?
Тогда фото в любом случае не полное...
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16k
Пумба 2 часа назад
Комментарий к фото
Офигеть!!! Мой телик! Горизонт-107. Ох и тяжеленная была бандура! Зато не было этого дебильного вращающегося переключателя каналов, а были сенсорные кнопки ("столбик" сверху).
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8k
Ivan 6 часов назад
Комментарий к фото
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