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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Авторский пост
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А кто их
фотографирует?
Или у них как минимум тройничок?
Тогда фото в любом случае не полное...