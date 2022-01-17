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Два десятка очень нехороших людей, которые паркуются как олени

Два десятка очень нехороших людей, которые паркуются как олени (21 фото)

Автор:
17 января 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Бессовестные   Юмор   автомир   глупые   олени   парковка   ужас   
1005
21

Машины, машины, весь мир заполонили. И страшно, когда за рулем этой груды железа сидит совершенно неадекватный водитель. Как вычислить неадеквата? Да очень просто - посмотреть как он паркуется уже достаточно.

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Метки: Бессовестные   Юмор   автомир   глупые   олени   парковка   ужас   
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30k
ACU900 2 часа назад
Кому приз достанется?
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6k
hairov 15 минут назад
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5k
rutt Час назад
А из мск машин не видно. Есть дятлы конечно, но уж совсем отбитые. А всё потому что знают- сфоткают, стуканут, платить надо будет. Вот и давайте думать: дальше терпеть это *удачьё или уж переступить через менталитет и стукануть.
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12k
Александр Час назад
Инвалиды умственного труда
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243
!ГЕНнадий Час назад
Года 4 назад, такие уроды парковались на тротуаре у дома. Не стал партизанить, а поставил приложение "Помощник Москвы", чтобы вразумить их штрафом Для отчёта - нужны интернет и ЖПС. (у меня старый телефон, дорогой инет, ну ладно - иду до конца. Ждал, включал, корячился снимал... Итог интересен?
Не помню сколько взяли за инет, потратил мин 15-20 на пляски и отправку, и получил ответ "Вы не можете отправить - это дворовая территория, а не дорога" Короче, послали меня..
Лет 7 назад, один Водила на букву М, парковался у подъезда... Кто-то ему на капот положили кирпич на газетке - дошло сразу, пропал... Вот и думай - законный путь лучше, или по понятиям. (((
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11k
Majul 2 часа назад
Идиоты. Нужно не просто фотграфировать деяния подобных имбецилов, а фото направлять в ГИБДД.
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8k
Ф Ив 2 часа назад
За такое надо эвакуировать автомобиль без предупреждения и ставить на штраф-стоянку с почасовой оплатой (естественно услуга эвакуации тоже должна быть платной). Но владельцу не говорить на какую именно штраф-стоянку увезли его автомобиль, его задачей будет обойти пешком все и найти свою машину (никакой информации по телефону).
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