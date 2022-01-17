Два десятка очень нехороших людей, которые паркуются как олени

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Машины, машины, весь мир заполонили. И страшно, когда за рулем этой груды железа сидит совершенно неадекватный водитель. Как вычислить неадеквата? Да очень просто - посмотреть как он паркуется уже достаточно.
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Не помню сколько взяли за инет, потратил мин 15-20 на пляски и отправку, и получил ответ "Вы не можете отправить - это дворовая территория, а не дорога" Короче, послали меня..
Лет 7 назад, один Водила на букву М, парковался у подъезда... Кто-то ему на капот положили кирпич на газетке - дошло сразу, пропал... Вот и думай - законный путь лучше, или по понятиям. (((