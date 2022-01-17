8.

На фотографии муж и жена Томас и Анни Кэйвы, в этот момент им было обоим по 27 лет. Интересно, что татуировки с номером социального страхования были в те времена в ходу: номер должен был быть постоянно при человеке чтобы иметь возможность пользоваться услугами программы Рузвельта "Новый курс", направленной на преодоление последствий Великой депрессии.