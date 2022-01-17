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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Производство компьютеров Commodore C64 - бестселлера, изменившего мир персональных компьютеров. До банкротства компании Commodore оставалось ровно 10 лет. Западная Германия, Брауншвейг, 1984 год
8.
Безработный лесоруб с женой в Орегоне, США. 1939 год. На руке вытатуирован номер социального страхования «SSN 535-07-5248» Фотограф: Доротея Ланж.
На фотографии муж и жена Томас и Анни Кэйвы, в этот момент им было обоим по 27 лет. Интересно, что татуировки с номером социального страхования были в те времена в ходу: номер должен был быть постоянно при человеке чтобы иметь возможность пользоваться услугами программы Рузвельта "Новый курс", направленной на преодоление последствий Великой депрессии.
10.
Тоёхиро Акияма на борту станции «Мир». Декабрь 1990-го
Тоёхиро Акмяма был не столько даже космонавтом, а первым в мире космическим туристом, на станцию «Мир» попал на советском космическом корабле «Союз ТМ-11», до этого проходил подготовку в советском НИИ ЦПК ВВС имени Ю. А. Гагарина. Будучи корреспондентом, отсылал на Землю видео и радио репортажи.
14.
'Подвеска знака трамвайной остановки". Б.Васютинский, Ленинград. (датируют февраль 1945, но не точно)
16.
Москвичка Наташа Цветкова приехала работать на Алтай. 1959 год
"Наташа работала в Бийске. В те годы на его окраине строился поселок научно-исследовательского института, в котором разрабатывалось топливо для баллистических ракет. Со всей страны сюда ехали молодые специалисты и ученые — направление работ было самым перспективным".
Архив журнала "Огонёк"
Архив журнала "Огонёк"
17.
Тяжелый бомбардировщик Русский витязь / Гранд разработки Сикорского. Российская Империя, 1913 год
25.
Артиллерийский завод Ковентри. Великобритания, сентябрь 1917 года Работница чистит нарезы ствола 381–мм корабельного орудия на арсенале в Ковентри
26.
Москвичка на фото где-то достала уж очень недурной пакет с прекрасным сюжетом.
Если наша героиня в -26 укуталась, стоя на фоне гостиницы "Метрополь", то обладательница роскошных бедер на полиэтилене горя не знает. В нарисованном лете ей прекрасно и в купальнике. Московские контрасты запечатлел фотограф Александр Рубашкин, начало 80-х.
33.
Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C. Воронежский фронт. Январь-февраль 1943 год
37.
В комнате для свиданий на площади Пигаль, Париж, 1938. Фотограф Эмиль Савитри. Богема Монпарнаса и творческая жизнь Парижа
38.
«Маленькие взрослые». Три американские девочки сплетничают на одной из аллей Севильи в Испании. На протяжении длительного времени почтовая открытка с этим изображением была очень популярной. 60 годы. Фотограф Кен Хейман
39.
Группа немецких пожарных с завязанными глазами обучается ориентироваться в поисках источника звука, в темноте горящего здания. 1940 год
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