В метро Брюсселя мужчина специально столкнул пассажирку под поезд

В Брюсселе поздно вечером в пятницу, 14 января, мужчина намеренно столкнул под приближающийся состав поезда женщину, стоявшую на платформе. Видео с камер наблюдения опубликовало издание VRT.

Женщина спаслась благодаря реакции машиниста, который успел применить экстренное торможение и остановил состав. Пассажиры помогли пострадавшей пассажирке выбраться на платформу.

Мужчину, который толкнул женщину, удалось идентифицировать, поскольку он был без защитной маски. Злоумышленник найден и находится под арестом. Бельгийские правоохранители ведут расследование инцидента.



