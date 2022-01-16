В метро Брюсселя мужчина специально столкнул пассажирку под поезд

Мужчина, толкнувший женщину на рельсы, пытался скрыться, однако был задержан.
В Брюсселе поздно вечером в пятницу, 14 января, мужчина намеренно столкнул под приближающийся состав поезда женщину, стоявшую на платформе. Видео с камер наблюдения опубликовало издание VRT.
Женщина спаслась благодаря реакции машиниста, который успел применить экстренное торможение и остановил состав. Пассажиры помогли пострадавшей пассажирке выбраться на платформу.
Мужчину, который толкнул женщину, удалось идентифицировать, поскольку он был без защитной маски. Злоумышленник найден и находится под арестом. Бельгийские правоохранители ведут расследование инцидента.
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- красавцы.
Душевно больной ублюдок точно, ну и очень тупой, конечно.
Может в какой-нибудь деструктивной группе в инете состоит?