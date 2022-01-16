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В метро Брюсселя мужчина специально столкнул пассажирку под поезд

В метро Брюсселя мужчина специально столкнул пассажирку под поезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2022 10:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Метро   в мире   видео   люди   поезд   фото   
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Мужчина, толкнувший женщину на рельсы, пытался скрыться, однако был задержан.

В Брюсселе поздно вечером в пятницу, 14 января, мужчина намеренно столкнул под приближающийся состав поезда женщину, стоявшую на платформе. Видео с камер наблюдения опубликовало издание VRT.

Женщина спаслась благодаря реакции машиниста, который успел применить экстренное торможение и остановил состав. Пассажиры помогли пострадавшей пассажирке выбраться на платформу.

Мужчину, который толкнул женщину, удалось идентифицировать, поскольку он был без защитной маски. Злоумышленник найден и находится под арестом. Бельгийские правоохранители ведут расследование инцидента.


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Метки: Метро   в мире   видео   люди   поезд   фото   
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12  комментариев
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644k
Alexey Berestenko Полчаса назад
Херасе тормоза!
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547
С того Берега моря 9 минут назад
Мне кажется,или у него камера в руках?
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2k
сеньор Леонсио 13 минут назад
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30k
Aleks 16 минут назад
Я так понял ему там кто то втащил сразу?
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688
SHAGREEN 17 минут назад
Пи.. расина похоже специально делал это без маски и под камерой. Явно не под веществами и на полного кретина не похож. Видать новая замена колумбайнам.
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8k
MihailoSerbiya 17 минут назад
Арестоват и принудит всю осталную жизн прожит на Украине ! Там таким дуракам и юродивим место.
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688
SHAGREEN 21 минуту назад
Водила и тормоза
- красавцы.
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9k
Клёст 36 минут назад
Нихрена себе там злодей!
Душевно больной ублюдок точно, ну и очень тупой, конечно.
Может в какой-нибудь деструктивной группе в инете состоит?
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162k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
закончиться тем, что правоохранители еще заставят девушку извиниться перед эмигрантом.
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135
Zmey Gorynych 44 минуты назад
Ставлю на черное!
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3k
Дмитрий ! 44 минуты назад
П.....с!
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