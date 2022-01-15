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Студенческий лагерь. Как отдыхала советская молодежь

Студенческий лагерь. Как отдыхала советская молодежь (23 фото)

Автор:
15 января 2022 21:55
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
385
23
Фотографии того, как в далеком 1971 году молодежь отдыхала в спортивно-оздоровительном лагере "Фирсановка". В этот лагерь летом приезжали студенты Московского энергетического института - собственно, их вы и увидите на фото.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5k
tamin 2 часа назад
Как же не хватает такого отдыха....
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50k
smakido 51 минуту назад
Для многих людей старшего поколения такие студенческие лагеря были реальностью, а современная молодёжь может только из фото и кинопленки узнавать как прекрасно, весело и с пользой проводили каникулы их родители.
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355
Шурман smakido Полчаса назад
Лагерь помню только школьный , а вот в студенческие у нас был другой лагерь , 3 дня на полях или самое прекрасное в горах яблоки собирать , самое удивительное что нам говорили вы можете забрать с собой и яблоки и картошку и свеклу , мне через 3 дня хотелось просто приехать домой , лечь в ванную и потом в чистую кровать
одно радует , кормили отлично 3 раза в день
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2k
kappaneed 57 минут назад
В свое время, когда мне было от 12 до 16 лет, мы с группой сотоварищей любили все лето проводить в одном пионерском лагере. Даже когда по возросту уже не проходили, договаривались через знакомых, чтобы руководство закрывало на это глаза. Что они и делали. Каждое лето нам выделялась отдельная палата в первом отряде, где мы жили, и собственно в этой палате решались вопросы, чтобы такое учудить, что бы себя развлечь, да и движуху по лагерю устроить)). И как-то одним летом, была смена руководства, назначили нового директора, при чем совсем не из педагогов, откуда он взялся, никому из нас небыло известно. А мы уже были постарше, развлечения начинали носить проблемный характер, младшие с удовольствием подключались к нашим движухам, и откровенно говоря, в лагере начала дико падать дисциплина. Постоянные ночные тусовки, частые покидания територии без разрешения старших. Участились случаи употребления спиртных напитков пионерами, с последующими дебошами... Короче мрак))). И как-то заходит к нам в палату директор, на разговор. Мы в шоке, такого никогда небыло, если разговор, то вызывали в кабинет и там чихвостили, а тут такое, сам, к нам в палату))). Короче начал он с нами договариваться, чтобы мы навели порядок в лагере, а взамен, он не будет обращать внимание на некоторые детали нашего поведения))). Ну сказано -сделано. Собрали лагерь в актовом зале, провели беседу "чисто по-братски", все все поняли, иногда чудили, но осторожно и только когда мы об этом знали. Жизнь в лагере наладилась, все были довольны. И только спустя много лет, я узнал, что этот новый директор, до пионерлагеря, был начальником тюрьмы, но его турнули за что-то))), короче, он решил вопрос дисциплины по своему, как решал на прежнем месте работы)))
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Великолепно!
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