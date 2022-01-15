Студенческий лагерь. Как отдыхала советская молодежь

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Фотографии того, как в далеком 1971 году молодежь отдыхала в спортивно-оздоровительном лагере "Фирсановка". В этот лагерь летом приезжали студенты Московского энергетического института - собственно, их вы и увидите на фото.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Торжественное открытие 1-й смены лагеря. В качестве вожатых выступают старшекурсники - они гордо несут флаги института.
2.
Вечером в клубе был устроен карнавал на тему гоголевского "Вия". Можно было выбрать себе наряд из мешка с нарядами чертиков, русских девиц-красавиц, разных бабаек, водяных. Был устроен концерты, где сами студенты и пели песни в микрофон. Потом были танцы.
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5.
А тут пресс качают, такие упражнения кажутся сложными, а тут даже хрупкие девчата лихо все выполняют.
8.
Днем студены могли себе от души поиграть. На территории лагеря - десятки разных спортивных площадок. Например, можно было потренироваться игре в баскетбол.
12.
Тот, у кого не было настроения играть, мог просто наблюдать за соревнованиями. Например, вот эти девчата наблюдают за игрой в футбол.
13.
В этот вечер был устроен конкурс авторской песни - отдыхающим предстояло сами сочинить стихи и музыку.
16.
Танцевали пож живую музыку, ведь при лагере был свой музыкальный ансамбль - он назывался "Время".
18.
Следующий день - новые соревнования. В этот раз отдыхающих ждал "чемпионат" отрядов по волейболу.
20.
Дальше ждали водные мероприятия, блага рядом с лагерем есть река. Одно из самых зрелищных состязаний - эстафета на лодках.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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