Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа"

Итак, на вечернее шоу Дика Каветта приглашают Форреста Гампа, который только вернулся в Америку после пинг-понг тура в КНР. В качестве еще одного приглашенного гостя выступает Джон Леннон. Это доступная всем отсылка к «пинг-понговой дипломатии» США и Джону Леннону как культурному явлению. Собственно, получив скомканный и неясный разговор в студии, самые дотошные русскоязычные зрители догадались об этом и без всякого перевода.



Но если смотреть в оригинале, то текст выглядит вот так:





Ведущий: You had quite a trip. Can you, uh, tell us, uh, what China was like?



Форрест: Well, in the land of China, people hardly got nothing at all.



Джон Леннон: No possessions?



Форрест: And in China, they never go to church.



Джон Леннон: No religion, too?



Ведущий: Hard to imagine.



Джон Леннон: Well, it’s easy if you try, Dick.