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Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа"

Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа" (4 фото)

Автор:
15 января 2022 11:36
Сообщество : Кино
Метки: Форрест Гамп   игра слов   интересное   кинематограф   проблемы перевода   шутка   
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Сценаристы и режиссер проделали филигранную работу, "заставив" Джона Леннона декламировать строчки из своей песни, сделав из этого самую запоминающуюся и нагруженную смыслами сцену в фильме. Но все это прошло мимо русскоязычного зрителя.
Все мы прекрасно знаем и любим замечательный фильм о Форресте Гампе. Но могли ценить его значительно больше, если бы не трудности перевода. Из-за которого ускользнул смысл одной из самых крутых сцен фильма.

И эта сцена прекрасна не только благодаря смысловой нагрузке, но и филигранной работе сценаристов, которым удалось хитростью "заставить" "живого" Джона Леннона, который умер за 14 лет до съемок "Форреста", "в тему" произносить строки из своей песни.
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Итак, на вечернее шоу Дика Каветта приглашают Форреста Гампа, который только вернулся в Америку после пинг-понг тура в КНР. В качестве еще одного приглашенного гостя выступает Джон Леннон. Это доступная всем отсылка к «пинг-понговой дипломатии» США и Джону Леннону как культурному явлению. Собственно, получив скомканный и неясный разговор в студии, самые дотошные русскоязычные зрители догадались об этом и без всякого перевода.

Но если смотреть в оригинале, то текст выглядит вот так:


Ведущий: You had quite a trip. Can you, uh, tell us, uh, what China was like?

Форрест: Well, in the land of China, people hardly got nothing at all.

Джон Леннон: No possessions?

Форрест: And in China, they never go to church.

Джон Леннон: No religion, too?

Ведущий: Hard to imagine.

Джон Леннон: Well, it’s easy if you try, Dick.

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Метки: Форрест Гамп   игра слов   интересное   кинематограф   проблемы перевода   шутка   
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Андрей Ма-С 58 минут назад
я не знаю английский, по этому и эта статья не донесла мне смысл той искромётной шутки)
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RomaXz Полчаса назад
Я в оригинале пересматривал недавно, но тоже не понял этого фрагмента. Просто не настолько хорошо знаком с песнями Леннона :)
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Бу 57 минут назад
Замечательный фильм
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