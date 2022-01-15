Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа"

При помощи компьютерной графики убрали Йоко и усадили на ее место Тома Хенкса, ведущий Дик Каветт сыграл сам себя, а вот Леннона оставили как есть. Разумеется, оригинальная речь Леннона из 1971-го никак не могла совпадать с замыслами сценаристов. Но они нашли гениальное решение - все фразы, которые произносит артист, были взяты из его же песен, то есть получается, он переозвучил сам себя.



Таким образом, важная сцена, стоившая стольких трудов, до русскоязычных зрителей дошла с полной потерей смысла.