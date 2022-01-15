Как перевод уничтожил самую остроумную шутку из "Форреста Гампа"

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Сценаристы и режиссер проделали филигранную работу, "заставив" Джона Леннона декламировать строчки из своей песни, сделав из этого самую запоминающуюся и нагруженную смыслами сцену в фильме. Но все это прошло мимо русскоязычного зрителя.
Все мы прекрасно знаем и любим замечательный фильм о Форресте Гампе. Но могли ценить его значительно больше, если бы не трудности перевода. Из-за которого ускользнул смысл одной из самых крутых сцен фильма.
И эта сцена прекрасна не только благодаря смысловой нагрузке, но и филигранной работе сценаристов, которым удалось хитростью "заставить" "живого" Джона Леннона, который умер за 14 лет до съемок "Форреста", "в тему" произносить строки из своей песни.
И эта сцена прекрасна не только благодаря смысловой нагрузке, но и филигранной работе сценаристов, которым удалось хитростью "заставить" "живого" Джона Леннона, который умер за 14 лет до съемок "Форреста", "в тему" произносить строки из своей песни.
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Итак, на вечернее шоу Дика Каветта приглашают Форреста Гампа, который только вернулся в Америку после пинг-понг тура в КНР. В качестве еще одного приглашенного гостя выступает Джон Леннон. Это доступная всем отсылка к «пинг-понговой дипломатии» США и Джону Леннону как культурному явлению. Собственно, получив скомканный и неясный разговор в студии, самые дотошные русскоязычные зрители догадались об этом и без всякого перевода.
Но если смотреть в оригинале, то текст выглядит вот так:
Ведущий: You had quite a trip. Can you, uh, tell us, uh, what China was like?
Форрест: Well, in the land of China, people hardly got nothing at all.
Джон Леннон: No possessions?
Форрест: And in China, they never go to church.
Джон Леннон: No religion, too?
Ведущий: Hard to imagine.
Джон Леннон: Well, it’s easy if you try, Dick.
Но если смотреть в оригинале, то текст выглядит вот так:
Ведущий: You had quite a trip. Can you, uh, tell us, uh, what China was like?
Форрест: Well, in the land of China, people hardly got nothing at all.
Джон Леннон: No possessions?
Форрест: And in China, they never go to church.
Джон Леннон: No religion, too?
Ведущий: Hard to imagine.
Джон Леннон: Well, it’s easy if you try, Dick.
А теперь прочтите только реплики Джона Леннона. Ничего не напоминает?
Идея этой сцены заключается в том, что Форрест отвечая на вопросы о Китае, невольно подтолкнул Леннона к написанию песни Imagine.
Но "Форрест Гамп" не был бы великим фильмом, если бы не та дотошность, с которой к его созданию подходила съемочная группа. Гениальность этой идеи заключается и в том, как ее реализовали.
Но "Форрест Гамп" не был бы великим фильмом, если бы не та дотошность, с которой к его созданию подходила съемочная группа. Гениальность этой идеи заключается и в том, как ее реализовали.
Джон Леннон, как известно, был убит в 1980 году, а "Форрест" вышел на экраны в 1994 году. Тем не менее на экране присутствует живой Леннон, который посетил вечернее шоу Дика Каветта в 1971 году вместе с женой Йоко Оно.
При помощи компьютерной графики убрали Йоко и усадили на ее место Тома Хенкса, ведущий Дик Каветт сыграл сам себя, а вот Леннона оставили как есть. Разумеется, оригинальная речь Леннона из 1971-го никак не могла совпадать с замыслами сценаристов. Но они нашли гениальное решение - все фразы, которые произносит артист, были взяты из его же песен, то есть получается, он переозвучил сам себя.
Таким образом, важная сцена, стоившая стольких трудов, до русскоязычных зрителей дошла с полной потерей смысла.
Таким образом, важная сцена, стоившая стольких трудов, до русскоязычных зрителей дошла с полной потерей смысла.
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