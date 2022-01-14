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Тимати посадил своего двухлетнего сына за руль

Тимати посадил своего двухлетнего сына за руль (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 12:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: авто   видео   дети   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
918
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Многим из нас папы давали "порулить" на каких-нибудь дачах или просто посидеть на водительском сидении. Рэпер Тимати пошёл дальше. Он посадил своего маленького сына за руль, доверив ему управление. При этом Тимати махал встречным автомобилям.

Рэпер Тимати отдыхает со своим сыном и дочкой в Колумбии. В сторис на своей страничке в Instagram Тимати показал, как катается с сыном. Двухлетний мальчик сидит у папы на коленях, держит ручками руль и внимательно смотрит на дорогу. В это время Тимати машет рукой проезжающим мимо машинам. Дело происходит на оживлённой дороге.

Даже если Тимати уверен в своей реакции, то не стоит забывать о том, что на дорогах бывают аварии. Не пристёгнутый ребёнок на переднем сидении находится в опасности.

Источник:

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Метки: авто   видео   дети   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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76
eutace 2 часа назад
лишить и водительских, и родительских прав!
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6k
Психологическая поддержка 3 минуты назад
Тимати левой рукой руль держит, идиоты )

А вот то что он своего же ребенка в опасное положение поставил - его проблема
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121k
DeOrio 20 минут назад
Водительское удостоверение изъять, машину конфисковать.
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
[мат]
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10k
Шурум-бурум 39 минут назад
чурка и в африке чурка
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17k
Vital Idol 43 минуты назад
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1k
Руслан 47 минут назад
Ипаная обезьяна, бесталанная. Если бы не папаша и его деньги, то и не знал бы никто...
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691
Hallo FreeSpace Час назад
Это кого-то еще удивляет ?
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Автор решил напомнить про подзабытое гавно-Тимати?
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Камень может вылететь из под колес, разбить фару, при скорости более 20 км/ч это может привести к срабатыванию подушки безопасности.
Не пристегнут ремнем безопасности, расстояние до подушки менее 25 см, возраст до 12 лет, 3 из 3, БИНГО - гарантированная смерть!
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1k
Vad Час назад
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Триперти.
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51
Сигизмунд Лазаревич Час назад
чурка... ну какой с него спрос
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9k
Клёст Час назад
Слить его колумбийской полиции, пусть присадят его у себя куда положено, на сколько положено.
Может тамошнее законодательство и наказания, да суд без связей и кумовства, получше дурь выбивают, а?
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5k
Core Час назад
Водятел сам не понимает, что любое срабатывания подушки превратит мелкого в мясо-костный фарш?)
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Единственный раз я сажал за руль своего сына в 2 года - это на стоянке, когда он любил в гудок гудеть =)
За такую херню реально лишать пора, при чём всего и навсегда
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400
imho Дмитрий Час назад
Вот с вас и начнем)
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400
imho Дмитрий Час назад
Тогда ладно)))
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16k
ЦСКА 2 часа назад
Чурка он и есть ЧУРКА....
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40
Сикрет Иваныч ЦСКА Час назад
Ой да ладно разбился и бы х с ним, опасно конечно люди могли пострадать))
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