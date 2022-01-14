Тимати посадил своего двухлетнего сына за руль

Рэпер Тимати отдыхает со своим сыном и дочкой в Колумбии. В сторис на своей страничке в Instagram Тимати показал, как катается с сыном. Двухлетний мальчик сидит у папы на коленях, держит ручками руль и внимательно смотрит на дорогу. В это время Тимати машет рукой проезжающим мимо машинам. Дело происходит на оживлённой дороге.