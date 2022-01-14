Тимати посадил своего двухлетнего сына за руль

Многим из нас папы давали "порулить" на каких-нибудь дачах или просто посидеть на водительском сидении. Рэпер Тимати пошёл дальше. Он посадил своего маленького сына за руль, доверив ему управление. При этом Тимати махал встречным автомобилям.
Рэпер Тимати отдыхает со своим сыном и дочкой в Колумбии. В сторис на своей страничке в Instagram Тимати показал, как катается с сыном. Двухлетний мальчик сидит у папы на коленях, держит ручками руль и внимательно смотрит на дорогу. В это время Тимати машет рукой проезжающим мимо машинам. Дело происходит на оживлённой дороге.
Даже если Тимати уверен в своей реакции, то не стоит забывать о том, что на дорогах бывают аварии. Не пристёгнутый ребёнок на переднем сидении находится в опасности.
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А вот то что он своего же ребенка в опасное положение поставил - его проблема
Не пристегнут ремнем безопасности, расстояние до подушки менее 25 см, возраст до 12 лет, 3 из 3, БИНГО - гарантированная смерть!
Может тамошнее законодательство и наказания, да суд без связей и кумовства, получше дурь выбивают, а?
За такую херню реально лишать пора, при чём всего и навсегда