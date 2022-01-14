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Канье Уэст избил фаната из-за плохого настроения

Канье Уэст избил фаната из-за плохого настроения (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 08:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   видео   драка   знаменитости   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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Рэпер Канье Уэст выходил с двоюродной сестрой из своей студии около 3:00 часов ночи в центре Лос-Анджелеса. Он был не в духе, но тут к нему подбежал фанат, попросил автограф и начал фотографироваться. Рэпер тут же набросился на поклонника.

После того как фанат подбежал к кумиру, Канье тут же начал на него кричать: "Отойди от меня!". Рядом с рэпером была его сестра, а которую рэпер тоже наорал. Она пыталась его успокоить, но всё тщетно. Уэст ударил фаната в голову и в шею, сообщает TMZ. Когда фанат упал, он сильно ударился головой об асфальт. От медицинской помощи на месте происшествия поклонник отказался, но уже сейчас он проходит обследование в отделении неотложной помощи.

Полиция уже проверяет инцидент. Рэперу может грозить до 6 месяцев тюрьмы.

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Метки: Канье Уэст   видео   драка   знаменитости   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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8k
Ф Ив Час назад
Для тех кто решит оправдать "звезду" - "дескать фанаты допекли вот и сорвался". Я скажу, что "звезды" должны быть учтивы к тем людям, за счет которых они стали жить весьма и весьма сытой жизнью. А если так сильно давит повышенное внимание, то нет ничего проще: не выступай, не выпускай в тираж свои произведения, и скоро все о тебе забудут.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Ну отсудит у этого негра пару сотен зелени походу.
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18k
nobody® 5 минут назад
Биполярка у человека, какая тюрьма?
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4k
AlcoVolk Полчаса назад
Я так понимаю, что мы посмотрели видео с будущим миллионером.
Сейчас он оперативненько мусорнется и срубит кругленькую сумму с нигги.
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7k
Сидор Сидоров Полчаса назад
Басов Моня избил соседа по лавочке из-за неоставленного глотка. И чё?
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2k
сеньор Леонсио 40 минут назад
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42k
dima423 Час назад
Бл ну не хочет человек общаться че вы до него доепались!!?? и комментатор тоже окуевший... - "че не так с ним? " ...это бл*ть с вами че не так, фанаты убогие, у вас воя жизнь есть вообще. или вы только чужой живете?... сказали вам что не хотят сейчас общаться, значит надо отойти и не отсвечивать
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23k
Ваня Час назад
Канье Уэст избил фаната из-за плохого настроенияПосмотреть
Канье Уэст избил фаната из-за плохого настроения
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
А кули он накуй!?
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Ненавижу две вещи, это расизм и негров.
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