Канье Уэст избил фаната из-за плохого настроения

После того как фанат подбежал к кумиру, Канье тут же начал на него кричать: "Отойди от меня!". Рядом с рэпером была его сестра, а которую рэпер тоже наорал. Она пыталась его успокоить, но всё тщетно. Уэст ударил фаната в голову и в шею, сообщает TMZ. Когда фанат упал, он сильно ударился головой об асфальт. От медицинской помощи на месте происшествия поклонник отказался, но уже сейчас он проходит обследование в отделении неотложной помощи.