Канье Уэст избил фаната из-за плохого настроения

Рэпер Канье Уэст выходил с двоюродной сестрой из своей студии около 3:00 часов ночи в центре Лос-Анджелеса. Он был не в духе, но тут к нему подбежал фанат, попросил автограф и начал фотографироваться. Рэпер тут же набросился на поклонника.
После того как фанат подбежал к кумиру, Канье тут же начал на него кричать: "Отойди от меня!". Рядом с рэпером была его сестра, а которую рэпер тоже наорал. Она пыталась его успокоить, но всё тщетно. Уэст ударил фаната в голову и в шею, сообщает TMZ. Когда фанат упал, он сильно ударился головой об асфальт. От медицинской помощи на месте происшествия поклонник отказался, но уже сейчас он проходит обследование в отделении неотложной помощи.
Полиция уже проверяет инцидент. Рэперу может грозить до 6 месяцев тюрьмы.
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Сейчас он оперативненько мусорнется и срубит кругленькую сумму с нигги.