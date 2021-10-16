Русская Рапунцель: сибирячка отращивает волосы уже 23 года

Думаете, что коса до пят бывает только в сказках? Тогда знакомьтесь: настоящая Рапунцель, Анжелика Баранова из села Покосное в Иркутской области. Никаких париков или накладных прядей – девушка просто отращивает волосы с пяти лет.
Волосы 28-летней Анжелики почти касаются пола и, само собой, привлекают к себе кучу внимания. Раньше люди постоянно подходили к ней на улице, заваливали вопросами и даже пытались потрогать ее прекрасные локоны, поэтому теперь она предпочитает носить платки и прячет под ними волосы, когда выходит на улицу.
В детстве Анжелике не разрешали стричь волосы, поскольку они были очень густыми и здоровыми, и ее родители считали, что у нее есть все шансы отрастить косу ниже пояса. Анжелика даже выиграла конкурс «Русская коса» и получила главный приз – квартиру в Москве! С тех пор она продолжает отращивать волосы все длиннее и длиннее.
Анжелика утверждает, что ее волосы не требуют особого ухода: она просто моет их дважды в неделю, наносит немного кокосового или репейного масла на несколько минут, смывает и дает им высохнуть без фена.
Источник:
- Японская Рапунцель отращивает волосы уже 15 лет
- Современная Рапунцель живет в Германии
- У днепропетровской Рапунцель - коса до пят!
- Рапунцель в реальной жизни, которая не стригла волосы более 10 лет
- С длинными волосами боролись не только в СССР
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зы: что самое смешное - мой фетиш распущенные длинные волосы, но тут дикий перебор.