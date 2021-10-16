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Русская Рапунцель: сибирячка отращивает волосы уже 23 года

Русская Рапунцель: сибирячка отращивает волосы уже 23 года (20 фото)

Автор:
16 октября 2021 08:00
Сообщество : Жизнь
Метки: волосы   длинные волосы   рапунцель   русская коса   удивительное рядом   
1056
20

Думаете, что коса до пят бывает только в сказках? Тогда знакомьтесь: настоящая Рапунцель, Анжелика Баранова из села Покосное в Иркутской области. Никаких париков или накладных прядей – девушка просто отращивает волосы с пяти лет.

Волосы 28-летней Анжелики почти касаются пола и, само собой, привлекают к себе кучу внимания. Раньше люди постоянно подходили к ней на улице, заваливали вопросами и даже пытались потрогать ее прекрасные локоны, поэтому теперь она предпочитает носить платки и прячет под ними волосы, когда выходит на улицу.

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В детстве Анжелике не разрешали стричь волосы, поскольку они были очень густыми и здоровыми, и ее родители считали, что у нее есть все шансы отрастить косу ниже пояса. Анжелика даже выиграла конкурс «Русская коса» и получила главный приз – квартиру в Москве! С тех пор она продолжает отращивать волосы все длиннее и длиннее.

Анжелика утверждает, что ее волосы не требуют особого ухода: она просто моет их дважды в неделю, наносит немного кокосового или репейного масла на несколько минут, смывает и дает им высохнуть без фена.

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Метки: волосы   длинные волосы   рапунцель   русская коса   удивительное рядом   
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10  комментариев
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161
Шурман Час назад
Мужу не завидую , я свою подкалываю что за 15 лет брака я мог из твоих волос собрать такую же как ты , да и дочка такая же :) я запарился ванную чистить , или их любимое место это прихожая , вроде бы только пропылесосил а там опять волосы
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6k
Серега 54 минуты назад
Видел как то одну на улице, у неё конец хвоста заплетенного заканчивался в районе середины бедра. Выглядело так себе. Если распустить - скорее всего так же было бы. Длинна уже избыточна для красоты.
зы: что самое смешное - мой фетиш распущенные длинные волосы, но тут дикий перебор.
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Добрый 2 часа назад
Там наверно еще хуже...
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