Русская Рапунцель: сибирячка отращивает волосы уже 23 года

В детстве Анжелике не разрешали стричь волосы, поскольку они были очень густыми и здоровыми, и ее родители считали, что у нее есть все шансы отрастить косу ниже пояса. Анжелика даже выиграла конкурс «Русская коса» и получила главный приз – квартиру в Москве! С тех пор она продолжает отращивать волосы все длиннее и длиннее.