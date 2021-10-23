"Не стриглась 30 лет": западные СМИ покорены красотой украинской Рапунцель

Алла носит свои волосы распущенными, делает разные причёски. В инстаграме у девушки более 36 тысяч подписчиков, которые восхищаются её красотой, спрашивают у неё, как отрастить такие локоны и пишут, что её история вдохновляет растить волосы.

"Я всегда говорю своим подписчикам, что длина волос не главное. Важно, чтобы кончики были здоровыми, плотными и густыми".

Супруг украинской Рапунцель гордится красотой своей жены и помогает ей ухаживать за волосами.

"Когда мы первый раз встретились с ним, он не обратил внимания на длину моих волос, потому что я их уложила локонами и собрала в причёску. Только на третьей встрече он спросил меня о длине моих волос, но не ожидал, что они окажутся такими длинными. Он гордится моими локонами и помогает мне заботиться о них" - признаётся длинноволосая красавица.