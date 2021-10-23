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"Не стриглась 30 лет": западные СМИ покорены красотой украинской Рапунцель

"Не стриглась 30 лет": западные СМИ покорены красотой украинской Рапунцель (5 фото)

Автор:
23 октября 2021 18:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: длинноволосые   длинные волосы   модель   прически   рапунцель   украинка   
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Многие девушки мечтают о длинных, здоровых волосах, но не у каждой хватает терпения отрастить их. Украинской модели Алле Перковой терпеливости не занимать, ведь она не стриглась почти 30 лет.
Алла Перкова, 38-летняя модель с Украины, ростом 160 см, однако волосы уже на 7 сантиметром обогнали её рост. В последний раз девушка стригла волосы, когда ей было 12 лет. Сама модель заявляет, что ножницы не касались её волос почти 30 лет.
По словам длинноволосой красавицы, она не придерживается каких-то специальных методов по уходу за волосами. Моет голову один раз в два дня по 10 минут, а затем сушит их полчаса феном. Считает, что такой красотой обязана своей маме и прекрасным генам. 
"Моей маме 79 лет и она просто воплощение женственности и красоты. У неё очень густые и длинные волосы. Я благодарна ей за то, что она научила меня правильно заботиться о своих волосах".
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Красавица советует девушкам, которые хотят отрастить длинные локоны, избавиться от химии в ванной и перестать нервничать. 
"Я не придерживаюсь специальных диет и процедур. Просто стараюсь не нервничать и быть спокойной. Не крашу волосы, от природы они у меня каштановые, на солнце выгорают. Расчёсываю я их аккуратно и мягко".
Алла носит свои волосы распущенными, делает разные причёски. В инстаграме у девушки более 36 тысяч подписчиков, которые восхищаются её красотой, спрашивают у неё, как отрастить такие локоны и пишут, что её история вдохновляет растить волосы.  
"Я всегда говорю своим подписчикам, что длина волос не главное. Важно, чтобы кончики были здоровыми, плотными и густыми".
Супруг украинской Рапунцель гордится красотой своей жены и помогает ей ухаживать за волосами. 
"Когда мы первый раз встретились с ним, он не обратил внимания на длину моих волос, потому что я их уложила локонами и собрала в причёску. Только на третьей встрече он спросил меня о длине моих волос, но не ожидал, что они окажутся такими длинными. Он гордится моими локонами и помогает мне заботиться о них" - признаётся длинноволосая красавица. 
Последние пять лет волосы у девушки не растут, однако состояние кончиков становится всё лучше и лучше. Своими длинными локонами модель стала известна на западе и ей всё чаще предлагают контракты зарубежные рекламные агентства. 
Стать сказочной Рапунцель мечта многих девочек. Но только самые терпеливые могут отрастить такие роскошные локоны. Сибирская Рапунцель отращивает свои волосы уже 23 года. А как вы считаете, длинные волосы - это красиво или такая длина уже перебор?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: длинноволосые   длинные волосы   модель   прически   рапунцель   украинка   
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20  комментариев
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10k
Star Link Час назад
Украина!
Для безмозглых гавнопатриотов это красная тряпка!
Наблюдайте за моими минусами...
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5k
Ruk 17 минут назад
мерзость какая! вообще не понимаю кому это может нравится. ногти ещё можно не стричь
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707
poбт 21 минуту назад
жалко мужа
фраза "только не на волосы" звучит в голове перманентно, а вантуз и тросик в ванной занимают почетное место
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530
Карл Такойто 22 минуты назад
Всё это очень круто,но боюсь представить сколько времени она тратила на уход за волосами,помыть,расчесать и т.д.-это же писец
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1k
Hallo FreeSpace 37 минут назад
красотуша , Украина, Вам очень повезло с девочками
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12k
Великий Кормчий 46 минут назад
У неё целлюлит на жопе, а вы про волосы.
Там канализация вся забита её локонами.
Блевота
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10k
Шурум-бурум 59 минут назад
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767
BIBIGON Час назад
У моей бывшей тож были длинные волосы (по пояс). В постели не удобно, путаются в руках. Еле уговорил её подстричся под Мирей Матьеёе.
Второй раз влюбился.
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808
Ольга Час назад
Такая длина - это явный перебор. К чему такие волосы? Погоня за рекордами?
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1k
Роман Бумеров Час назад
У дивчины, так то, и сиськи ничего
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497
Мы Ул Час назад
Удобно... всегда есть чем жопу подтереть )))
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47
Anton Poldnev Час назад
Уход за ними это офигеть как тяжело
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Nika
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