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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
12 января 2022 23:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: история   ретро   фото   
677
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня только из нашего.
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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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55k
Vlad 6 часов назад
Комментарий к фото
Это точно не 80-й год. Прическа и одежда из конца 80=х.
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90
Serge GG Час назад
Водка "Экстра" появилась в позднебрежневские времена с целью повышения цены на 25% путём ребрендинга. Употребление термина "инфляция" в тогдашнем СССР применительно к внутренним реалиям считлось подрывом устоев. При этом официальная пропаганда постоянно твердила о "дальнейшем улучшении".

Однако народ придумал точную расшифровку: ЭКСТРА = Эх, Как Стало Трудно Русским Алкоголикам. Это могут помнить только те, кому, как минимум, под 60.
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87
Zmey Gorynych Час назад
Даже представить страшно, какой бы вой во всех сетях и СМИ подняли современные родители, если бы увидели такую сцену с их деточками.....
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