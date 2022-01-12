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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня только из нашего.
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6.
Два портфеля - вот вам и ворота. Высота таких ворот определялась высотой прыжка вратаря с поднятой рукой!
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У хорошей хозяйки веник в углу не валяется! Актриса Людмила Хитяева с супругом и личным автомобилем, конец 60-х гг., г. Москва
13.
Олег Анофриев объясняет как пользоваться турникетом метро аргентинской актрисе и певице Лолите Торрес, 1963...
27.
Похороны Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова транслируются в городском клубе Новокузнецка в 1984 году
Авторский пост
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Однако народ придумал точную расшифровку: ЭКСТРА = Эх, Как Стало Трудно Русским Алкоголикам. Это могут помнить только те, кому, как минимум, под 60.