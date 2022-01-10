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Подборка фотографий о нашей жизни из наших 90-х
2.
Сотрудник ГАИ фотографируется с легендой советского кино Юрием Никулиным, позади улыбается Марк Рудинштейн, середина 1990-х
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Сотрудник Можайской женской колонии держит одного из 43 детей, матери которых, отбывают наказание в этой же колони, 1994 год
8.
Кандидат на пост Президента РФ генерал Александр Лебедь с супругой Инной идут по московской улице после голосования, июнь 1996 год
9.
Концерт группы «Русский Размер» и Профессора Лебединского на открытии универсама на Ленской улице, Санкт-Петербург, 1 июня 1997 года
11.
Группа «НА-НА» и певица Людмила Зыкина в Берлине, 1994 год
«Группа НА-НА подняли бокалы за непобедимую Советскую армию и за успешный концерт группы НА-НА в Берлине в зале Фридрихштадтпаласт. Просидели до часу ночи. Все дружно посетовали об уходе Российской армии из Европы. Людмила Георгиевна выразила эту мысль особо выразительно, к сожалению, повторить эти слова не могу, могут прочитать дети».
Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
18.
Бомж, нашедший на свалке игровую приставку к телевизору. Московская область, Ногинск, 5 марта 1998 года
26.
Сергей Бодров-младший вместе с хоккеистами «Питтсбурга», а именно Алексеем Морозовым, Германом Титовым, Алексеем Ковалёвым и Дарюсом Каспарайтисем на съёмках фильма «Брат-2», 1999 год
28.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями областного УВД обезвредил группу вымогателей, собиравших дань с операторов АЗС. На снимке: бойцы ОМОНа во время захвата преступной группы на автозаправке. Саратов, 1993 год
30.
Очередь на вход на новогоднее представление для детей «Новогодняя елка в Кремле» в Кремлевском Дворце съездов, 31.12.1991 год.
33.
Лада Дэнс на одном из своих первых сольных выступлений — представление новой программы и, конечно, песни «Девочка-ночь», 1992 год
35.
Девушки медики Временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД в Ханкале, 1996 год
38.
Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфёнов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров на встрече, посвящённой 30-летнему юбилею КВН, 26 ноября 1993 года
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