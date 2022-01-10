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Создание комнаты в виртуальной реальности набирает популярность

Создание комнаты в виртуальной реальности набирает популярность (14 фото + 2 видео)

Автор:
10 января 2022 20:24
Сообщество : Игромир
Метки: IT-технологии   виртуальная жизнь   двигают мебель   дом. квартира   игры   
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В социальных сетях обладатели VR-шлемов хвастаются своими комнатами перенесенными в виртуальную реальность.


В различных виртуальных шлемах есть свои аналоги виртуальных комнат.



Например, у Oculus Quest есть Oculus Rooms, где можно посмотреть в различных декорациях фильмы, поиграть с друзьями в настольные игры.



В них также можно создать собственный дизайн, украсив различной мебелью и декорациями.

Благодаря этим возможностям геймеры смогли обустраивать свои "румы" так, что они выглядят как их реальные квартиры.


Создаётся она не стандартными средствами шлема, а с помощью игрового движка Unity, в котором пользователь шлема строит 3D модель своей комнаты.



И речь идет не о маленькой мини-версии своей комнаты, а помещения реальных размеров.


Далее настраивается освещение, в бесплатных программах можно скачать аналоги реально существующей мебели.

Подбираются текстуры для пола, стен, потолка, окон.


В этой же программе проводится калибровка рабочего пространства шлема.


В самом проекте комнаты должна быть указана точка входа, то есть при выборе определенного участка виртуального пространства помещения в программе, вы должны будете встать в том же вместе в реальном мире. Таким образом происходит синхронизация.



В данный момент на видеохостинге YouTube есть множество роликов, где пользователи VR-шлемов показывают свое жилище, которое они воссоздали и дополнили с помощью различных интеграций.




Например, один из игроков разместил на столе рабочую карту Google, другой же вообще воссоздал свою комнату из детства и запустил на виртуальном телевизоре GTA: Vice City.




Виртуальные шлемы снова дарят новые эмоции и возможности, ведь в таком формате можно прикинуть, как тот или иной стол впишется в интерьер, какие обои лучше подойдут, а также не будет ли новый телевизор казаться слишком громоздким.

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Метки: IT-технологии   виртуальная жизнь   двигают мебель   дом. квартира   игры   
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