Создание комнаты в виртуальной реальности набирает популярность

В социальных сетях обладатели VR-шлемов хвастаются своими комнатами перенесенными в виртуальную реальность.
В различных виртуальных шлемах есть свои аналоги виртуальных комнат.
Например, у Oculus Quest есть Oculus Rooms, где можно посмотреть в различных декорациях фильмы, поиграть с друзьями в настольные игры.
В них также можно создать собственный дизайн, украсив различной мебелью и декорациями.
Благодаря этим возможностям геймеры смогли обустраивать свои "румы" так, что они выглядят как их реальные квартиры.
Создаётся она не стандартными средствами шлема, а с помощью игрового движка Unity, в котором пользователь шлема строит 3D модель своей комнаты.
И речь идет не о маленькой мини-версии своей комнаты, а помещения реальных размеров.
Далее настраивается освещение, в бесплатных программах можно скачать аналоги реально существующей мебели.
Подбираются текстуры для пола, стен, потолка, окон.
В этой же программе проводится калибровка рабочего пространства шлема.
В самом проекте комнаты должна быть указана точка входа, то есть при выборе определенного участка виртуального пространства помещения в программе, вы должны будете встать в том же вместе в реальном мире. Таким образом происходит синхронизация.
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В данный момент на видеохостинге YouTube есть множество роликов, где пользователи VR-шлемов показывают свое жилище, которое они воссоздали и дополнили с помощью различных интеграций.
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Например, один из игроков разместил на столе рабочую карту Google, другой же вообще воссоздал свою комнату из детства и запустил на виртуальном телевизоре GTA: Vice City.
Парень воссоздал свою комнату в виртуальной реальности и поиграл там в Vice City pic.twitter.com/yAmGG93Jje— Двач (@ru2ch) January 9, 2022
Виртуальные шлемы снова дарят новые эмоции и возможности, ведь в таком формате можно прикинуть, как тот или иной стол впишется в интерьер, какие обои лучше подойдут, а также не будет ли новый телевизор казаться слишком громоздким.
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