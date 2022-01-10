Создание комнаты в виртуальной реальности набирает популярность

Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)

Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки

Когда читать отзывы об играх интереснее, чем играть в эти самые игры

В Японии создали кровать для геймеров

Diablo IV быть: Серия возвращается к мрачному стилю

Они там охре... офигели совсем? Подсмотрено у бильярдистов