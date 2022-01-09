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Массовый прокол шин на дороге в Москве

Массовый прокол шин на дороге в Москве (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 января 2022 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   балашиха   московская пробка   прокол колеса   прокол шин   странное происшествие   
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Вечер 8 января оказался для столичных водителей малоприятным. Около 50 машин прокололи шины чем-то неизвестным по дороге Балашиха — Москва.
Обездвиженные машины вереницей растянулись на несколько километров. Водители предполагают, что кто-то мог рассыпать гвозди на дороге. Один из автолюбителей выложил в интернет фото металлического штыря, возможно, именно они и стали причиной прокола шин на шоссе Энтузиастов и Горьковском. Из-за этого инцидента образовалась многокилометровая пробка. На видео очевидцы утверждают, что на протяжении 20 километров стоят проколотые машины. Сведении о пострадавших нет, МВД начало проверку по данному происшествию.

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Метки: Москва   балашиха   московская пробка   прокол колеса   прокол шин   странное происшествие   
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42  комментария
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39k
Alex 2 часа назад
Сжигайте ближайший шино-ремонт
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4k
Отто 8 минут назад
Вот такая конструкция для прокола шин бывает...
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75
Alex 11 минут назад
А нехер по обочинам ездить. Твари
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359
Arti Полчаса назад
Тиктокеры малолетние рязвятся
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60k
Андрей 47 минут назад
Но можно рассмотреть и такой вариант развития событий: дело происходило на Владимирском тракте - а Балашиха и окрестности это известное гнездо известной ОДОН, Дивизии им. Дзержинского. И мамкины революционеры вполне могли что-то такое замутить, чтобы не дать "кьявавым каятелям Путена" отправиться на "подавление мийнаго пьятеста у Казахстане".
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9k
Алексей Час назад
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30k
a.fey Час назад
Там же камер, как говна за баней. Найдут.
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230
perekrestok Час назад
Такой случай надо точно публичный суд над авторами этого безобразия!
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42k
Соломей Час назад
Проколотые машины не стояли,а присели...
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22k
Андрей Иванов Час назад
Либо заготовки под уголки какие-то, либо, наоборот, отходы производства везли в металлоприём
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1k
Сергей Ковалев Час назад
Сделано с умом. При наезде с большой долей вероятности будет прокол. И это только цветочки.
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1k
Жан Плов Лагман Час назад
Это кто-то обочечников лечит. Лет примерно 10ть назад, нечто подобное было на ш.Энтузиастов. В районе от кинотеатра Слава до метро Авиамоторная. Там любители объехать пробку, ехали параллельно шоссе по трамвайным путям. Помню тоже был день, когда там накидали чего-то и наказали несколько ездунов.
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331
Andrey 2 часа назад
Очередной шынамантаж акцию проводил ?
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Партизанен? Ахтен, алис цурюк!
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60k
Андрей 2 часа назад
Может, везли отходы какого-нибудь металлообрабатывающего заводика или мастерской, да и просыпали.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, топ новости.
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2k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Шиномонтаж с владкльцами неизвестной расы
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4k
Михаил 2 часа назад
Если это обочечники туда им и дорога.
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785
Максим Максимов 2 часа назад
в том районе больше всего трудовых "мигрантов" обитает. Не иначе казахи "в знак протеста" постарались
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1k
Евгения Ефимова 2 часа назад
Теракт, однозначно.
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127k
Leff 2 часа назад
Видно что с уголка напилено. Ищите ближайший шиномонтаж.
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