Массовый прокол шин на дороге в Москве

Обездвиженные машины вереницей растянулись на несколько километров. Водители предполагают, что кто-то мог рассыпать гвозди на дороге. Один из автолюбителей выложил в интернет фото металлического штыря, возможно, именно они и стали причиной прокола шин на шоссе Энтузиастов и Горьковском. Из-за этого инцидента образовалась многокилометровая пробка. На видео очевидцы утверждают, что на протяжении 20 километров стоят проколотые машины. Сведении о пострадавших нет, МВД начало проверку по данному происшествию.