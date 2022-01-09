Массовый прокол шин на дороге в Москве

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Вечер 8 января оказался для столичных водителей малоприятным. Около 50 машин прокололи шины чем-то неизвестным по дороге Балашиха — Москва.
Обездвиженные машины вереницей растянулись на несколько километров. Водители предполагают, что кто-то мог рассыпать гвозди на дороге. Один из автолюбителей выложил в интернет фото металлического штыря, возможно, именно они и стали причиной прокола шин на шоссе Энтузиастов и Горьковском. Из-за этого инцидента образовалась многокилометровая пробка. На видео очевидцы утверждают, что на протяжении 20 километров стоят проколотые машины. Сведении о пострадавших нет, МВД начало проверку по данному происшествию.
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Так что, или случайно какие то отходы штамповочного цеха, или преднамеренная диверсия с какой либо целью.