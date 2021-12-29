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Никас Сафронов решил порадовать москвичей стрит-артом

Никас Сафронов решил порадовать москвичей стрит-артом (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 00:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   граффити   коммунальщики против искусства   никас сафронов   стрит-арт   фото стрит-арт   
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Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов представил свою первую стрит-арт работу в самом центре Москвы.
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Изображение размером 1,5х2 метра украсило жителей Брюсова переулка.  По словам художника, красивая ёлочка выбрана не просто так, это послание "классическое искусство в опасности". Живописец предложил другим художникам дорисовать к ней игрушки. "Прошлой ночью я создал первую в своей жизни стрит-арт работу – нарисовал граффити на стене дома. Сделал все, как полагается по законам жанра уличной живописи, даже не стал согласовывать с местными властями. Правда, из-за этого есть опасения, что скоро мою настенную работу уничтожат." - поделился в своем аккаунте художник. Сафронов утверждает, что откликнулось 250 человек.
Вот только не успели любители искусства довести дело до конца. Коммунальщики закрасили творение мастера и вернули дому стиль здорового минимализма. 
А как вам больше нравится, с граффити или без?

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Метки: Москва   граффити   коммунальщики против искусства   никас сафронов   стрит-арт   фото стрит-арт   
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9  комментариев
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65k
Варакин Алексей 43 минуты назад
А это говно хер закрасят!
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Павел Христенко Полчаса назад
Это лишь доказывает мимолётность бытия.
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Дарвин и аморальная премия Час назад
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shaman60rus 2 часа назад
Ой да, даже реально красивый рисунок сразу по команде бегут закраситть
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Виталий 2 часа назад
как быстро это закрасят, или это другое
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Nika
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