Никас Сафронов решил порадовать москвичей стрит-артом

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Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов представил свою первую стрит-арт работу в самом центре Москвы.
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Изображение размером 1,5х2 метра украсило жителей Брюсова переулка. По словам художника, красивая ёлочка выбрана не просто так, это послание "классическое искусство в опасности". Живописец предложил другим художникам дорисовать к ней игрушки. "Прошлой ночью я создал первую в своей жизни стрит-арт работу – нарисовал граффити на стене дома. Сделал все, как полагается по законам жанра уличной живописи, даже не стал согласовывать с местными властями. Правда, из-за этого есть опасения, что скоро мою настенную работу уничтожат." - поделился в своем аккаунте художник. Сафронов утверждает, что откликнулось 250 человек.
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Вот только не успели любители искусства довести дело до конца. Коммунальщики закрасили творение мастера и вернули дому стиль здорового минимализма.
А как вам больше нравится, с граффити или без?
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