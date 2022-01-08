36.

На прибытии в этот самый Чикаго, диспетчеры начали исполнять настоящую кадриль. Первая команда - разворачивайтесь по метеоусловиям и двигайтесь на Омаху. Туда капитан ВС и последовал. Но тут новая корректировка - борт направляют на аэродром Канзас-Сити. Хорошо, принято. Буквально перед посадкой в означенном центре Канзаса, поступает новая директива - немедленно летите обратно на Чикаго, туман развеялся, нечего терять время.

Соответственно, рейс вернулся в Чикаго и по прибытии туда диспетчер разрешил совершить заход на посадку на полосе 13R. В это время погода в Чикаго: видимость 1-1/2 мили с умеренным туманом, ветер с запада на юго-запад со скоростью 8 миль в час. При заходе на посадку самолет начал садиться примерно по середине взлетно-посадочной полосы, пробежал остаток полосы и пробив проволочный забор, пересек парковку и ударился о рекламный щит и декоративный каменный столб, прежде чем окончательно остановился с сильными повреждениями. Никто не погиб. Виноватым признали экипаж, который не выдержал скорость при посадке и не учел ветер.