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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Курсанты Сталинградского военно-авиационного училища летчиков. В 1946-1960 гг. училище базировалось в Толмачево Новосибирской области.
21.
USS Akron монтажники внутри жёсткого каркаса корпуса во время изготовления одного из крупнейших в мире цеппелинов. 1930 год
22.
Мария Гавриш (слева) поздравляет свою подружку Елену Коваленко, которая победила ее во время соревнования по плаванию брассом на Спартакиаде народов СССР в Москве, 1956 год
25.
Столица Великобритании Лондон, демонстрация нового полицейского спецсредства, предназначенного для задержания убегающего правонарушителя. Февраль 1969 года
27.
Еврейский свадебный обряд сватовства. Евреи среднеазиатские, Узбекистан, Самарканд, вторая половина XIX в.
33.
Дурашка - траншейный бегун, собака службы доставки сигарет и прочих плюшек для саперного полка. Повышал мораль однополчан, был дважды ранен. Первая мировая война.
34.
Вальтер Запашный с большой кисой на плечах. Цирк на Цветном бульваре в Москве, 1966 год. Фотограф Дин Конгер.
35.
Ту-114 - самый большой пассажирский самолет в мире (1959 год). Он был настолько большим, что высоты стандартного трапа аэропорта Нью-Йорка не хватило для высадки пассажиров. (на фото как раз этот момент)
36.
Самолет Lockheed L-049-46 Constellation авиакомпании Transcontinental & Western Air (на сегодняшний день уже не существует) совершал 18 декабря 1949 года рейсовый полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с промежуточной посадкой в Чикаго.
На прибытии в этот самый Чикаго, диспетчеры начали исполнять настоящую кадриль. Первая команда - разворачивайтесь по метеоусловиям и двигайтесь на Омаху. Туда капитан ВС и последовал. Но тут новая корректировка - борт направляют на аэродром Канзас-Сити. Хорошо, принято. Буквально перед посадкой в означенном центре Канзаса, поступает новая директива - немедленно летите обратно на Чикаго, туман развеялся, нечего терять время.
Соответственно, рейс вернулся в Чикаго и по прибытии туда диспетчер разрешил совершить заход на посадку на полосе 13R. В это время погода в Чикаго: видимость 1-1/2 мили с умеренным туманом, ветер с запада на юго-запад со скоростью 8 миль в час. При заходе на посадку самолет начал садиться примерно по середине взлетно-посадочной полосы, пробежал остаток полосы и пробив проволочный забор, пересек парковку и ударился о рекламный щит и декоративный каменный столб, прежде чем окончательно остановился с сильными повреждениями. Никто не погиб. Виноватым признали экипаж, который не выдержал скорость при посадке и не учел ветер.
Соответственно, рейс вернулся в Чикаго и по прибытии туда диспетчер разрешил совершить заход на посадку на полосе 13R. В это время погода в Чикаго: видимость 1-1/2 мили с умеренным туманом, ветер с запада на юго-запад со скоростью 8 миль в час. При заходе на посадку самолет начал садиться примерно по середине взлетно-посадочной полосы, пробежал остаток полосы и пробив проволочный забор, пересек парковку и ударился о рекламный щит и декоративный каменный столб, прежде чем окончательно остановился с сильными повреждениями. Никто не погиб. Виноватым признали экипаж, который не выдержал скорость при посадке и не учел ветер.
37.
Неудачная атака камикадзе о борт британского тяжелого крейсера HMS Sussex, 26 июля 1945 год.
Отпечаток принадлежит разведывательному штурмовику японский армии Mitsubishi Ki-51 (кодовое название «Соня»). Боезаряд попал в воду прежде, чем самолет столкнулся с корпусом судна.
38.
Чемпион в супер тяжелом весе Джо Луис и его жена гуляют по Гарлему, штат Нью-Йорк, на следующий день после того, как Луи победил бывшего чемпиона Макса Бэра на стадионе Янки в 1935 году.
39.
Командующий 25-й стрелковой дивизией Красной Армии Василий Чапаев и его подчиненный Иван Бубенец РСФСР. 1919 год.
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Я даже и знать не знал,что евреи бывают узбекские !
А филиппинские или африканские крем бывают ?