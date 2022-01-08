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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
08 января 2022 23:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: история   ретро   фото   
536
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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6k
Ruk 2 часа назад
классные! и гармонист хороший, и негры противные, и камикадзе так и надо, и карнавал в Германии, и пикник на обочине в Голландии... спасибо
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18k
Serg2001 18 секунд назад
Камикадзе напомнил след, который от комара на обоях остается...
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890
Игорь Агеев 53 минуты назад
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973
vijilante Час назад
"Евреи среднеазиатские, Узбекистан, Самарканд, вторая половина XIX в."
Я даже и знать не знал,что евреи бывают узбекские !
А филиппинские или африканские крем бывают ?
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Фото сделано в Ялте.
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2k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Было интересно. +
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