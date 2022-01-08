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Исчезающий вид: в честь Ди Каприо назвали редкое дерево

Исчезающий вид: в честь Ди Каприо назвали редкое дерево (3 фото)

Автор:
08 января 2022 17:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вид   ди каприо   имя   исчезающий   название   ученые   фауна   флора   
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Британские ботаники дали имя актера растению, ранее не известному науке.
Время от времени на планете выявляют представителей флоры и фауны, мимо которых ученые раньше как-то пробегали. Недавно в Камеруне (Центральная Африка) нашли новый вид дерева. Вечнозеленое, да еще и уникальное тем, что цветки у него «гнездятся» прямо на стволе. Они желтые и блестящие, даже странно, что такую экзотику ранее не приметили.

Как передает Би-Би-Си, ученые из британского Королевского ботанического сада Кью решили дать этому тропическому экземпляру имя Uvariopsis dicaprio. В честь Леонардо Ди Каприо, известного своими экологическими инициативами и финансовой помощью эко-акциям.
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Название апробировали в статье, опубликованной в научном журнале PeerJ. Вид Uvariopsis dicaprio очень редкий, он на грани полного исчезновения. Ди Каприо, помог остановить вырубку леса Эбо, где и произрастает ботаническое чудо. Активисты долго боролись против масштабных вырубок, а вмешательство актера с мировым именем стало важным аргументом. Правительство Камеруна остановило рубки.

Лес Эбо известен тем, что он самый крупный по площади в Центральной Африке. Там немало представителей растительного и животного мира, которые нуждаются в защите, относятся к вымирающим.
Напомним, что в 2016 году был снят документальный фильм «Перед Потопом» (Before the Flood), снятый под патронатом Леонардо Ди Каприо. В ходе съемок актер и продюсер побывал в разных уголках планеты: в Индии, Китае, Гренландии, Африке, в ряде других стран. Он погрузился на дно Тихого океана. Беседовал со многими авторитетными людьми, чтобы вывести формулу спасения планеты от надвигающейся экологической катастрофы.

В содружестве с режиссёром-документалистом Фишером Стивенсом оскароносный актер там исследует такие проблемы как глобальное потеплении, загрязнение окружающей среды промышленными корпорациями, гибель редких растений и животных. Русскоязычная версия фильма известна под названием «Спасти планету».

Источник:

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Метки: вид   ди каприо   имя   исчезающий   название   ученые   фауна   флора   
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5  комментариев
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Наверное, “каприотки» в восторге
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8k
Бритва 18 минут назад
dicrapivo
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90k
сапер Водичка Полчаса назад
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477
阿鋒 Час назад
В вот когда уже исчезнет сам Ди Каприо, о нем лишь будет напоминать редкое дерево
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9k
Franklin Benjamin Час назад
"в честь Ди Каприо назвали дерево"
Спонсор акции - кто-то из его бывших? )))
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