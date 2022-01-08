Исчезающий вид: в честь Ди Каприо назвали редкое дерево

Время от времени на планете выявляют представителей флоры и фауны, мимо которых ученые раньше как-то пробегали. Недавно в Камеруне (Центральная Африка) нашли новый вид дерева. Вечнозеленое, да еще и уникальное тем, что цветки у него «гнездятся» прямо на стволе. Они желтые и блестящие, даже странно, что такую экзотику ранее не приметили.



Как передает Би-Би-Си, ученые из британского Королевского ботанического сада Кью решили дать этому тропическому экземпляру имя Uvariopsis dicaprio. В честь Леонардо Ди Каприо, известного своими экологическими инициативами и финансовой помощью эко-акциям.