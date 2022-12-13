Неожиданное превращение старого двигателя

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У любителей техники в гараже чего только не найдешь! Пользователь соцсетей нашел там целый двигатель, который уже явно не мог работать по прямому назначению, и превратил его в кофейный столик! То, что было, и что стало, он показал пользователям интернета.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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