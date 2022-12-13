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Неожиданное превращение старого двигателя

Неожиданное превращение старого двигателя

Автор:
13 декабря 2022 14:53
Сообщество : Сделай сам!
Метки: двигатель   для дома   из рухляди   кофейный столик   мебель   необычно   своими руками   сделай сам   
824
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У любителей техники в гараже чего только не найдешь! Пользователь соцсетей нашел там целый двигатель, который уже явно не мог работать по прямому назначению, и превратил его в кофейный столик! То, что было, и что стало, он показал пользователям интернета.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: двигатель   для дома   из рухляди   кофейный столик   мебель   необычно   своими руками   сделай сам   
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1  комментарий
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18k
anpetrof Полчаса назад
Тяжеленная бандура. На фотографии смотрится интересно, но иметь такой столик дома я бы не хотел.
Я в одном магазине видел журнальный столик, сделанный из куска двутавровой балки высотой миллиметров 400. Смотрится не плохо, пока за него ногой не заденешь
...
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