Неожиданное превращение старого двигателя

У любителей техники в гараже чего только не найдешь! Пользователь соцсетей нашел там целый двигатель, который уже явно не мог работать по прямому назначению, и превратил его в кофейный столик! То, что было, и что стало, он показал пользователям интернета.

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Все началось с этого старого ржавого двигателя 0 Источник:

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Он был очень грязным... 0 Источник:

... весь в масле... 0 Источник:

Но отмыв его и добавив закаленное стекло, я легко сделал из него отличный столик! 0 Источник:

Настоящая мужская вещица 0 Источник:

Подойдет для комнаты каждого, кто любит автомобили 0 Источник: