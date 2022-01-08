Самое дорогостоящее и скандальное судебное разбирательство в истории США

Полиция принялась обзванивать родителей с просьбой узнать у детей, не трогал ли их воспитатель где не надо. Хотя ни один ребенок не смог вспомнить ничего предосудительного, полиция пришла с обыском к Макмартинам. Обыск не дал никаких результатов.



Рэя арестовали, но в тот же день отпустили под залог. Полиция не разглашала, кто заявил на него, и первые дни расследования Рэй считал, что весь сыр-бор разгорелся из-за девочки, которая однажды схватила его за пах, а он отстранил ее руку (позже выяснилось, что отец девочки разрешал ей так баловаться дома). Это было единственное объяснение, приходившее ему в голову. Никто в «Макмартине» не знал, что «потерпевшим» был Мэттью. Удивительно, но его мать в течение следующих трех недель как ни в чем не бывало водила сына в логово тех, кого она считала бандой насильников.

Джуди продолжала науськивать полицию, социальных работников и родителей на Рэя. Более того, теперь к обвинениям добавилось то, что воспитатель на глазах ее сына обезглавил ребенка. Какими бы вздорными ни казались ее заявления, оставлять без внимания их было нельзя. Дыма без огня не бывает, а речь шла о преступлениях против детей.



День за днем полиция опрашивала соседей Рэя. Ничего плохого про него никто сказать не мог. А если подумать? Ну, если подумать… Иногда он как-то странно пялился на девушек, а бывало, наоборот, слишком отрешенно смотрел в пустоту. Настораживающее поведение… Кто-то вспомнил, что однажды видел Рэя в шортах, но без нижнего белья. Извращенец сидел так, что можно было при желании разглядеть в штанине всю его анатомию. А если он так и в садике сидит, а?!



Полиция 7 сентября устроила обыск в садике, второй раз арестовала Рэя и снова выпустила из-за отсутствия улик. Дело буксовало, требовался прорыв, и полиция разослала двум сотням семей письмо, в котором просила помочь в расследовании. В письме подробно перечислялось все, в чем мог быть замешан Рэй: «…оральный секс, ласки гениталий, ягодиц или груди, содомия (возможно, под видом измерения температуры). Кроме того, могли быть сделаны фотографии обнаженных детей. Важна любая информация от ваших детей, касающаяся того, что Рэй Баки выводил ребенка во время тихого часа, или того, что Рэй Баки связывал ребенка».



Саут-Бэй охватила паника. После письма вопрос, виновен ли Рэй, даже не стоял. Воспитателям стали поступать звонки с угрозами. Здание «Макмартина» попытались сжечь. Огонь потушили, но на стенах опустевшего детсада появились надписи: «Это только начало» и «Рэй должен сдохнуть». На собраниях в церквях пасторы заговорили о сатанинских культах, приносящих в жертву младенцев.



Дети продолжали упорствовать, отрицая любые развратные действия со стороны Рэя. Ответ «нет» не удовлетворял ни взволнованных родителей, ни полицию, которую подгонял окружной прокурор Роберт Филибосян. Озабоченный переизбранием, он видел в деле шанс вырваться вперед в предвыборной гонке.

Родителям настоятельно рекомендовали обратиться в Международный детский институт. Главой подразделения диагностики сексуального насилия в МДИ была Ки Макфарлейн, хорошая знакомая заместительницы Филибосяна.



К весне 1984 года Макфарлейн и две ее помощницы провели беседы почти с четырьмя сотнями детей, посещавших «Макмартин». Экспертиза гласила: практически все они — триста шестьдесят — стали жертвами насилия.