Тайны янтаря: Окаменевшая смола или что-то иное — наука не даёт внятного ответа

Итак, у нас всё грустно. Янтарь есть, самый разный — жёлтый, коричневый, оранжевый, красный самых разных оттенков, синий, зелёный и голубой. А вот откуда он взялся непонятно.



То, что это некая смола, факт. При Сталине для поддержки малого бизнеса была выпущена прекрасная книга — «Справочник кустаря» (Г. Г. Бродерсен, 1931 г.). Очень полезная штука, и сегодня не утратившая своей актуальности, в любом домохозяйстве пригодится. Итак, читаем как нам сделать имитацию янтаря, страница 71.

«Масса состоит из: 1 скипидарной смолы, 2 шеллака и 1 белой канифоли. Все эти части осторожно сплавляются вместе. В жестяном сосуде, двойные стенки которого заполнены маслом для достижения равномерной температуры, расплавляется скипидарная смола, а затем прибавляется шеллак. Шеллак постепенно размягчается и соединяется со скипидаром в непрозрачную, белую, густую массу, которая после некоторого времени становится все жиже и прозрачнее. Когда масса сделается почти прозрачной, то прибавляют растопленную в отдельном сосуде канифоль. Через короткое время масса становится совсем прозрачной, жидкой и готова к отливке или прессованию всяких предметов, изготовляемых обычно из натурального янтаря».

Рецепт не забыт и по сей день, будете в Калининграде — не спешите приобретать янтарные изделия на многочисленных лотках, например, около старых немецких фортов. В лучшем случае купите нечто, сделанное из расплавленной «янтарной крошки» (янтарь отлично плавится, а крошка эта там никому не нужна), но можете нарваться и на описанную выше «имитацию».

А уж если вам предлагают камушек, внутри которого тот самый комарик, который кусал за задницу тираннозавра — это 100%-я подделка. И комарик, скорее всего, даже не комарик, а купленный на Алиэкспрессе муляж!



В фантастической повести «Голубой ксилл» (А. Ромов, 1984 г.) люди в будущем нашли на другой планете залежи неких красивых кристаллов. В которых, как оказалось, погибшая цивилизация сохраняла свои знания. Просто по аналогии с голубым янтарём. Это не кристалл, и внутри вроде как ничего не обнаружено. Но занятно…



Существует две версии, обе «антинаучные». Первая — это что-то просочилось из глубин земли и застыло. Какая-то органика, минеральная смола. По дороге наверх она окрасилась в самые разные цвета путём контакта со всякими горными породами. Получилось красиво.



Редкие виды балтийского самоцвета