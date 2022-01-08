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Тайны янтаря: Окаменевшая смола или что-то иное — наука не даёт внятного ответа

Тайны янтаря: Окаменевшая смола или что-то иное — наука не даёт внятного ответа (6 фото)

Автор:
08 января 2022 07:04
Метки: Янтарь   недра   поделки из янтаря   
369
6
Перед Новым годом в Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок, гигант весом 2,7 кг. Кусок минерала получил название «Голова тигра», так как немного смахивает на эту самую голову большой кошки. Размеры находки впечатляют, это «янтарный булыжник» размером более чем 30×30 сантиметров.
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Метки: Янтарь   недра   поделки из янтаря   
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7  комментариев
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Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Янтарь это окаменевшая смола, а не разлитое повидло марсиан или других динозавров. Остальное от передозировки запрещённых препаратов.
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1k
AРТУР ITA Час назад
Автор пойди убейся.А лучше в шахту спустись.
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9k
Павел Час назад
Засунь себе в опу угля кусок. Балда
Ну папротники , хвощи, и прочии отпечатки ископаемых растений и даже фрагменты животных видел почти каждый кто топит печь углем.
Фикция это твой аттестат.
Конечно брожением говн можно объяснить всё в этом мире ЕГЭ
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Касьян Пуздой Час назад
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Тудаблин Час назад
"наука не даёт внятного ответа"... если инет-пейсателю наука не даёт внятного ответа то, скорей всего, инет-пейсатель не в состоянии прочесть или понять ответы науки.
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