Тайны янтаря: Окаменевшая смола или что-то иное — наука не даёт внятного ответа

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Перед Новым годом в Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок, гигант весом 2,7 кг. Кусок минерала получил название «Голова тигра», так как немного смахивает на эту самую голову большой кошки. Размеры находки впечатляют, это «янтарный булыжник» размером более чем 30×30 сантиметров.
Портреты российских императоров Александра II и Петра I (слева направо) из янтаря (Фото: Виталий Невар/ТАСС)
Если походить в Калининградской области по берегу Балтийского моря после шторма или просто сильного волнения, то вы обязательно найдёте кусочек-другой янтаря. Там его много. Но почему-то только там, его «месторождения» очень локализованы. Уже чуть северней, в Литве и Латвии, янтаря практически нет. И для науки это — проблема.
Уникальный янтарь весом 2716 граммов был найден во время осмотра бортов Приморского карьера
Прямо перед Новым годом в Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок, гигант весом 2,7 кг. Кусок минерала получил название «Голова тигра», так как немного смахивает на эту самую голову большой кошки. Размеры находки впечатляют, это «янтарный булыжник» размером более чем 30×30 сантиметров.
Тигриную голову в куске янтаря можно угадать с большой натяжкой, очевидно, что подгоняли под новый год, который по восточному календарю имеет своим символом как раз усатого-полосатого. Но что-то есть, да. И звучит красиво.
Самородки весом от 2,5 кг встречаются примерно раз в два-три года при среднегодовом объеме добычи янтаря в 450−500 тонн», — говорит представитель Калининградского янтарного комбината (КЯК) Юлия Мамырбаева.
В активах КЯК сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, добывают его там с середины 70-х годов ХХ века. Там — это в том самом Приморском карьере, запасы которого как-то не оскудевают. Да и большие «самородки» находят с должной регулярностью, по несколько штук в год. Такие же большие, этот просто нашли «вовремя».
Тигриную голову в куске янтаря можно угадать с большой натяжкой, очевидно, что подгоняли под новый год, который по восточному календарю имеет своим символом как раз усатого-полосатого. Но что-то есть, да. И звучит красиво.
Самородки весом от 2,5 кг встречаются примерно раз в два-три года при среднегодовом объеме добычи янтаря в 450−500 тонн», — говорит представитель Калининградского янтарного комбината (КЯК) Юлия Мамырбаева.
В активах КЯК сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, добывают его там с середины 70-х годов ХХ века. Там — это в том самом Приморском карьере, запасы которого как-то не оскудевают. Да и большие «самородки» находят с должной регулярностью, по несколько штук в год. Такие же большие, этот просто нашли «вовремя».
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Согласно официальной версии, янтарь — окаменевшая смола каких-то реликтовых деревьев, коих никто живьём, естественно, не видел. На смолу похоже, факт. Только вот одно непонятно: судя по локализации карьера, эти деревца росли в строго выделенном месте, существовала некая делянка тех самых неведомых хвойников «позднего мела и палеогена». Там и только там они роняли свою смолу, после чего сами загадочным образом дематериализовались, не оставив в песке никаких следов. Прямо мистика какая-то…
А ведь, по идее, согласно «официальным» геологическим теориям, эти деревца должны были образовать каменный уголь. Но почему-то не образовали. Вообще куда-то сгинули без следа. Песок, в котором находят янтарь, на удивление чистый.
С каменным углём вообще всё непросто. В нём нередко находят стальные молотки вполне современного вида, человеческие черепушки, золотые цепочки и прочие любопытные артефакты. После чего особо одарённые личности начинают вопить, что человечеству разве что не миллиарды лет, но сотни миллионов — точно. Таких находок много, про них не особо любят распространяться, однако скрыть их никак не получается.
Ощущать себя древним, как сама Вселенная, наверное, приятно. Однако физики давно разобрались в чём тут дело и ни о каких сотнях миллионов лет нет даже и речи. Каменный уголь не имеет никакого отношения к реликтовым деревьям, а его образование происходит и по сей день.
А ведь, по идее, согласно «официальным» геологическим теориям, эти деревца должны были образовать каменный уголь. Но почему-то не образовали. Вообще куда-то сгинули без следа. Песок, в котором находят янтарь, на удивление чистый.
С каменным углём вообще всё непросто. В нём нередко находят стальные молотки вполне современного вида, человеческие черепушки, золотые цепочки и прочие любопытные артефакты. После чего особо одарённые личности начинают вопить, что человечеству разве что не миллиарды лет, но сотни миллионов — точно. Таких находок много, про них не особо любят распространяться, однако скрыть их никак не получается.
Ощущать себя древним, как сама Вселенная, наверное, приятно. Однако физики давно разобрались в чём тут дело и ни о каких сотнях миллионов лет нет даже и речи. Каменный уголь не имеет никакого отношения к реликтовым деревьям, а его образование происходит и по сей день.
«Гидридные соединения в недрах нашей планеты распадаются при нагревании, выделяя при этом водород, который в полном соответствии с законом Архимеда устремляется вверх — к поверхности Земли. На своем пути водород, благодаря высокой химической активности, взаимодействует с веществом недр, образуя различные соединения. Поднимаясь как по имеющимся трещинам и разломам земной коры, так и образуя под давлением, эти углеводороды заполняют все доступные им полости в геологических породах. А из-за контакта с более холодными породами, газообразные углеводороды переходят в другое фазовое состояние и образуют залежи жидких и твердых ископаемых — нефти, бурого и каменного угля, антрацита, графита и даже алмазов», — писал в своей работе «Земля без Каменноугольного периода» физик Андрей Скляров.
Как видите, всё просто и чётко. Уронил какой то Вася в шахту молоток, он за полвека оброс углём — всё, вот он, загадочный древний артефакт. Им гуманоид забивал динозавров или как-то так. Есть и иные версии, например, что это молоток неведомого звёздного пришельца, который на летающей тарелке прибыл на Землю сотни миллионов лет назад.
К своей теории Скляров пришёл отнюдь не на пустом месте, то, что нефть имеет абиогенное происхождение, понимали ещё в СССР. Чёткая теория отсутствовала, но данный факт активно применяли на практике. Например, во Вьетнаме наши геологи пробурили материковую плиту, под которой, согласно «классическим» воззрениям, никакой нефти быть не должно. Но, согласно «альтернативным», она там была. Да, нашли, много, до сих пор качают, СП «Вьетсовпетро» — совместное предприятие, созданное еще в 1981 году, работает.
Как видите, всё просто и чётко. Уронил какой то Вася в шахту молоток, он за полвека оброс углём — всё, вот он, загадочный древний артефакт. Им гуманоид забивал динозавров или как-то так. Есть и иные версии, например, что это молоток неведомого звёздного пришельца, который на летающей тарелке прибыл на Землю сотни миллионов лет назад.
К своей теории Скляров пришёл отнюдь не на пустом месте, то, что нефть имеет абиогенное происхождение, понимали ещё в СССР. Чёткая теория отсутствовала, но данный факт активно применяли на практике. Например, во Вьетнаме наши геологи пробурили материковую плиту, под которой, согласно «классическим» воззрениям, никакой нефти быть не должно. Но, согласно «альтернативным», она там была. Да, нашли, много, до сих пор качают, СП «Вьетсовпетро» — совместное предприятие, созданное еще в 1981 году, работает.
«Альтернативная» теория прекрасно объясняет, почему между тонкими пластами угля есть многочисленные перемычки. Тогда как «классика» тут теряется. Ещё бы… По ней сначала деревья должны упасть, их засыпает песок, потом каким-то макаром всё уходит на километровую глубину, подвергается воздействую давления и высоких температур, потом снова на поверхность. И так — сотни раз. Даже не смешно. А перемычки вообще никак не объясняются.
Кто то спросит: а как же листики и прочие органические образования в каменном угле? А никак, эти самые «углефицированные растительные остатки» не более чем фикция. Вспомните морозные узоры на стекле зимой. Вот тут — то же самое! При пиролизе (разложении под действием больших температур) метана образуются дендритные формы, весьма похожие на «растительные остатки». На счёт этого есть масса научных работ, совсем не альтернативных. Кому интересно, можно почитать, например, книгу «Неизвестный водород» (С.Дигонский, В. Тен).
Так называемая «палеоботаника» — на все 100% самая настоящая лженаука, эти самые «реликтовые деревья», из которых, якобы, образовался тот же янтарь, в природе отсутствовали. Но это ещё не всё. В Доминиканской республике добывают ГОЛУБОЙ янтарь, окрашенный в этот цвет по всей своей массе. Он, якобы, образовался из окаменевшей смолы некого реликтового дерева Hymenaea protera. Которого, естественно, никто и никогда не видел, это очередная выдумка «палеоботаников».
Работы художников Калининградского янтарного комбината
Кто то спросит: а как же листики и прочие органические образования в каменном угле? А никак, эти самые «углефицированные растительные остатки» не более чем фикция. Вспомните морозные узоры на стекле зимой. Вот тут — то же самое! При пиролизе (разложении под действием больших температур) метана образуются дендритные формы, весьма похожие на «растительные остатки». На счёт этого есть масса научных работ, совсем не альтернативных. Кому интересно, можно почитать, например, книгу «Неизвестный водород» (С.Дигонский, В. Тен).
Так называемая «палеоботаника» — на все 100% самая настоящая лженаука, эти самые «реликтовые деревья», из которых, якобы, образовался тот же янтарь, в природе отсутствовали. Но это ещё не всё. В Доминиканской республике добывают ГОЛУБОЙ янтарь, окрашенный в этот цвет по всей своей массе. Он, якобы, образовался из окаменевшей смолы некого реликтового дерева Hymenaea protera. Которого, естественно, никто и никогда не видел, это очередная выдумка «палеоботаников».
Работы художников Калининградского янтарного комбината
Итак, у нас всё грустно. Янтарь есть, самый разный — жёлтый, коричневый, оранжевый, красный самых разных оттенков, синий, зелёный и голубой. А вот откуда он взялся непонятно.
То, что это некая смола, факт. При Сталине для поддержки малого бизнеса была выпущена прекрасная книга — «Справочник кустаря» (Г. Г. Бродерсен, 1931 г.). Очень полезная штука, и сегодня не утратившая своей актуальности, в любом домохозяйстве пригодится. Итак, читаем как нам сделать имитацию янтаря, страница 71.
«Масса состоит из: 1 скипидарной смолы, 2 шеллака и 1 белой канифоли. Все эти части осторожно сплавляются вместе. В жестяном сосуде, двойные стенки которого заполнены маслом для достижения равномерной температуры, расплавляется скипидарная смола, а затем прибавляется шеллак. Шеллак постепенно размягчается и соединяется со скипидаром в непрозрачную, белую, густую массу, которая после некоторого времени становится все жиже и прозрачнее. Когда масса сделается почти прозрачной, то прибавляют растопленную в отдельном сосуде канифоль. Через короткое время масса становится совсем прозрачной, жидкой и готова к отливке или прессованию всяких предметов, изготовляемых обычно из натурального янтаря».
Рецепт не забыт и по сей день, будете в Калининграде — не спешите приобретать янтарные изделия на многочисленных лотках, например, около старых немецких фортов. В лучшем случае купите нечто, сделанное из расплавленной «янтарной крошки» (янтарь отлично плавится, а крошка эта там никому не нужна), но можете нарваться и на описанную выше «имитацию».
А уж если вам предлагают камушек, внутри которого тот самый комарик, который кусал за задницу тираннозавра — это 100%-я подделка. И комарик, скорее всего, даже не комарик, а купленный на Алиэкспрессе муляж!
В фантастической повести «Голубой ксилл» (А. Ромов, 1984 г.) люди в будущем нашли на другой планете залежи неких красивых кристаллов. В которых, как оказалось, погибшая цивилизация сохраняла свои знания. Просто по аналогии с голубым янтарём. Это не кристалл, и внутри вроде как ничего не обнаружено. Но занятно…
Существует две версии, обе «антинаучные». Первая — это что-то просочилось из глубин земли и застыло. Какая-то органика, минеральная смола. По дороге наверх она окрасилась в самые разные цвета путём контакта со всякими горными породами. Получилось красиво.
Редкие виды балтийского самоцвета
То, что это некая смола, факт. При Сталине для поддержки малого бизнеса была выпущена прекрасная книга — «Справочник кустаря» (Г. Г. Бродерсен, 1931 г.). Очень полезная штука, и сегодня не утратившая своей актуальности, в любом домохозяйстве пригодится. Итак, читаем как нам сделать имитацию янтаря, страница 71.
«Масса состоит из: 1 скипидарной смолы, 2 шеллака и 1 белой канифоли. Все эти части осторожно сплавляются вместе. В жестяном сосуде, двойные стенки которого заполнены маслом для достижения равномерной температуры, расплавляется скипидарная смола, а затем прибавляется шеллак. Шеллак постепенно размягчается и соединяется со скипидаром в непрозрачную, белую, густую массу, которая после некоторого времени становится все жиже и прозрачнее. Когда масса сделается почти прозрачной, то прибавляют растопленную в отдельном сосуде канифоль. Через короткое время масса становится совсем прозрачной, жидкой и готова к отливке или прессованию всяких предметов, изготовляемых обычно из натурального янтаря».
Рецепт не забыт и по сей день, будете в Калининграде — не спешите приобретать янтарные изделия на многочисленных лотках, например, около старых немецких фортов. В лучшем случае купите нечто, сделанное из расплавленной «янтарной крошки» (янтарь отлично плавится, а крошка эта там никому не нужна), но можете нарваться и на описанную выше «имитацию».
А уж если вам предлагают камушек, внутри которого тот самый комарик, который кусал за задницу тираннозавра — это 100%-я подделка. И комарик, скорее всего, даже не комарик, а купленный на Алиэкспрессе муляж!
В фантастической повести «Голубой ксилл» (А. Ромов, 1984 г.) люди в будущем нашли на другой планете залежи неких красивых кристаллов. В которых, как оказалось, погибшая цивилизация сохраняла свои знания. Просто по аналогии с голубым янтарём. Это не кристалл, и внутри вроде как ничего не обнаружено. Но занятно…
Существует две версии, обе «антинаучные». Первая — это что-то просочилось из глубин земли и застыло. Какая-то органика, минеральная смола. По дороге наверх она окрасилась в самые разные цвета путём контакта со всякими горными породами. Получилось красиво.
Редкие виды балтийского самоцвета
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Метки: Янтарь недра поделки из янтаря
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Ну папротники , хвощи, и прочии отпечатки ископаемых растений и даже фрагменты животных видел почти каждый кто топит печь углем.
Фикция это твой аттестат.
Конечно брожением говн можно объяснить всё в этом мире ЕГЭ