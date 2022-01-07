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Грозное слово Кракатау

Грозное слово Кракатау (6 фото)

Автор:
07 января 2022 14:05
Метки: Кракатау   вулкан   катастрофы   
533
6
Извержение трёх вулканов считаются в истории человечества самыми ужасными. В 79 году Везувий, уничтожив Помпеи и Геркуланум, унёс около 16 тысяч жизней. В 1902 году вулкан Мон-Пеле на острове Мартиника за несколько минут разрушил город Сен-Пьер. Из тридцати тысяч его жителей спаслись двое. Самой страшной катастрофой считается извержение Кракатау в 1883 году.
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Метки: Кракатау   вулкан   катастрофы   
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742
Максим Максимов 3 часа назад
Когда проснётся Йеллоустоун - мало не покажется никому
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Дмитрий Горчилин 13 минут назад
Нужно научиться бурить скважины в магматическую полость, чтобы извержения проходили в контролиуемом и не слишком интенсивном формате.
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