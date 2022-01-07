Грозное слово Кракатау

Пришедший на работу редактор утреннего выпуска газеты обнаружил на столе репортера его блокнот с пометкой «важно!» и отправил заметки в набор. Когда Сэмсон пришел в контору, его записки не только вышли на первой полосе «Boston Globe», но и были уже перепечатаны еще несколькими американскими газетами. Эдвард пришел в ужас и объяснил, что это всего лишь изложение сна. Его тут же уволили, и матерящийся редактор сел составлять текст опровержения для вечернего выпуска. Но тут, начали поступать телеграммы с описанием страшной катастрофы в Зондском проливе, детали которой полностью совпадали с заметкой в «Boston Globe». Подготовленное опровержение отправилось в корзину, Сэмсона восстановили в должности и даже установили для него персональный диван, чтобы пророческие сны он видел почаще. Чуть позже специалисты по картографии установили происхождение странного слова «Пролап» — на старинных голландских картах именно так, в соответствии с местным наречием назывался Кракатау.

Странный сон Эдварда Сэмсона так и остался необъясненным. Специалисты по паранормальным явлениям приводили этот случай (кстати, зафиксированный документально, с точным временем выхода газеты, и первых телеграмм об извержении) как доказательство существования телепатии. Якобы спящий репортер в Бостоне «услышал» коллективный вопль ужаса тысяч погибающих туземцев. Правда, почему так повезло именно Сэмсону, паранормальщики объяснить не могут. Их оппоненты считают загадочное происшествие простым совпадением. Перемножая количество вулканов на земле, число репортеров в мире, частоту записей собственных сновидений и прочие величины они устанавливают степень вероятности такой случайности. Эта вероятность получается настолько близка к нулевой, что все вычисления мало кого убеждают. Таким образом, внятного объяснения случившемуся с Эдвардом Сэмсоном до сих пор никто не придумал.