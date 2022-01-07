Грозное слово Кракатау

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Извержение трёх вулканов считаются в истории человечества самыми ужасными. В 79 году Везувий, уничтожив Помпеи и Геркуланум, унёс около 16 тысяч жизней. В 1902 году вулкан Мон-Пеле на острове Мартиника за несколько минут разрушил город Сен-Пьер. Из тридцати тысяч его жителей спаслись двое. Самой страшной катастрофой считается извержение Кракатау в 1883 году.
Маленький необитаемый островок Кракатау в Зондском проливе между Явой и Суматрой столетиями служил прекрасным ориентиром для мореплавателей. Остроконечная гора, идиллически заросшая пальмами, иногда тихонько дымилась, но никто не обращал на это внимание. В тех краях небольшие вулканы не редкость, а этот на памяти местных жителей всегда вёл себя мирно. Никто из малайцев не помнил, что в 1680 году Кракатау сжег джунгли на своих отрогах потоками лавы. А уж о том, что в VII веке именно благодаря страшному извержению вулкана исчез перешеек между двумя островами и образовался Зондский пролив, ученые узнали только во второй половине XX века.
Кракатау пробудился от дремоты 20 мая 1883 года. Дым над его кратером поднялся столбом, иногда в воздух взлетали облака вулканической пыли и куски пемзы, а жители близлежащих островов ощущали слабые толчки. Внимание на это обращали мало — ну, подребезжит немного посуда, ничего страшного. 24 июня на склонах Кракатау образовались два огромных провала, и из новых кратеров повалил дым. 11 августа остров посетила группа голландских вулканологов, которые обследовали новые жерла. Ученым повезло — они успели убраться с Кракатау до того, как началось самое страшное.
Кракатау пробудился от дремоты 20 мая 1883 года. Дым над его кратером поднялся столбом, иногда в воздух взлетали облака вулканической пыли и куски пемзы, а жители близлежащих островов ощущали слабые толчки. Внимание на это обращали мало — ну, подребезжит немного посуда, ничего страшного. 24 июня на склонах Кракатау образовались два огромных провала, и из новых кратеров повалил дым. 11 августа остров посетила группа голландских вулканологов, которые обследовали новые жерла. Ученым повезло — они успели убраться с Кракатау до того, как началось самое страшное.
Извержение Кракатау 27 августа 1883 года
26 августа Кракатау загрохотал. После полудня столб густого черного дыма поднялся на высоту в 30 километров. Облака вулканической пыли закрыли солнце. Берега Явы и Суматры на несколько дней погрузились в темноту, сквозь которую сверкали молнии. Частота и мощность взрывов и подземных толчков всё нарастали. К 17 часам внутрь вулкана обрушился один из его склонов. Прибрежные деревни испытали первые удары волн цунами, пока еще сравнительно небольших. Взрывы и толчки повторялись через каждые десять минут. У кораблей, шедших по Зондскому проливу, выходили из строя компасы, а их мачты украсились огнями святого Эльма.
В полшестого утра 27 августа раздался первый страшный удар. Со всё нарастающей силой взрывы повторялись в 6:44, 9:58 и 10:52. Самым мощным из них стал предпоследний, при котором, скорее всего, окончательно обрушился весь вулкан. Грохот услышали даже в Австралии на расстоянии почти в 5 тысяч километров. Ударная волна этого взрыва четыре раза обогнула земной шар. Её зафиксировали все метеорологические станции мира. По подсчетам современных ученых, взрыв Кракатау был в 10 тысяч раз сильнее взрыва атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму. Плавающие куски выброшенной из вулкана пемзы покрыли море в радиусе сорока километров — казалось, что через весь Зондский пролив переброшен широченный понтонный мост.
Извержение принесло смерть и разрушение окрестным островам. Хлынувшая внутрь обрушившегося вулкана морская вода вспучилась тридцатиметровым горбом и со страшной силой ударила по побережью пролива. Цунами пронеслось вглубь территории на 11 километров, разрушив всё на своем пути. На холмах, куда волна не попала, люди умирали от ожогов и удушья из-за раскаленных газов и пепла. Всего жертвами Кракатау стали более 36 тысяч человек. 300 городов и селений перестали существовать.
В полшестого утра 27 августа раздался первый страшный удар. Со всё нарастающей силой взрывы повторялись в 6:44, 9:58 и 10:52. Самым мощным из них стал предпоследний, при котором, скорее всего, окончательно обрушился весь вулкан. Грохот услышали даже в Австралии на расстоянии почти в 5 тысяч километров. Ударная волна этого взрыва четыре раза обогнула земной шар. Её зафиксировали все метеорологические станции мира. По подсчетам современных ученых, взрыв Кракатау был в 10 тысяч раз сильнее взрыва атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму. Плавающие куски выброшенной из вулкана пемзы покрыли море в радиусе сорока километров — казалось, что через весь Зондский пролив переброшен широченный понтонный мост.
Извержение принесло смерть и разрушение окрестным островам. Хлынувшая внутрь обрушившегося вулкана морская вода вспучилась тридцатиметровым горбом и со страшной силой ударила по побережью пролива. Цунами пронеслось вглубь территории на 11 километров, разрушив всё на своем пути. На холмах, куда волна не попала, люди умирали от ожогов и удушья из-за раскаленных газов и пепла. Всего жертвами Кракатау стали более 36 тысяч человек. 300 городов и селений перестали существовать.
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Взрывы со всё уменьшающейся силой продолжались весь следующий день. На Яве и Суматре слышался постоянный грохот, ударная волна распахивала уцелевшие двери и окна домов. Но разрушений больше не было. Всю свою мощь Кракатау израсходовал 27 августа на четыре страшных взрыва. Когда в проливе улеглись волны, обнаружилось, что от острова осталось менее трети. Вулканический конус опустился на глубину в четверть километра.
Пепел, пемза и куски породы поднялись в стратосферу на высоту 70 километров. Общий объем выбросов превысил 19 км куб. В течение нескольких лет на всей территории Земли они вызывали интересные метеорологические явления: восходы и закаты окрашивались в необычные цвета, Луна порой тоже меняла оттенки. Некоторые искусствоведы предполагают, что на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» (1893) изображено небо над Норвегией, поменявшее цвет именно после взрыва Кракатау.
Пепел, пемза и куски породы поднялись в стратосферу на высоту 70 километров. Общий объем выбросов превысил 19 км куб. В течение нескольких лет на всей территории Земли они вызывали интересные метеорологические явления: восходы и закаты окрашивались в необычные цвета, Луна порой тоже меняла оттенки. Некоторые искусствоведы предполагают, что на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» (1893) изображено небо над Норвегией, поменявшее цвет именно после взрыва Кракатау.
Разрушительное извержение сразу привлекло внимание ученых. Точное время катастрофы удалось установить благодаря английскому капитану Уотсону, чей корабль, проходивший по Зондскому проливу, оказался ближе всех к Кракатау и сумел устоять перед цунами. По судовому хронометру Уотсон с точностью до секунды зафиксировал в бортовом журнале время самых страшных взрывов. Всего через два дня после катаклизма детальный отчет о нём составил голландский геолог Р. Д. М. Фирбек. Он жил на Западной Яве и сразу, как только умолкли разрывы, поспешил в опустошенные районы. Его скрупулезное описание состояния еще неделю назад цветущих островов привлекло внимание лондонского Королевского общества. Британские ученые учредили специальный комитет, который, хоть и не выезжал на место извержения, но собрал о катастрофе огромный массив данных и тщательно проанализировал их. Причина извержения Кракатау сегодня не вызывает сомнения — вулкан находился на стыке двух тектонических плит, взаимное движение которых навстречу друг другу и вызвало сейсмическую активность.
Необъяснённым осталось происшествие, случившееся на другой стороне Земли почти одновременно со взрывом Кракатау, и непосредственно с ним связанное. Поздно вечером 26 августа уставший репортер газеты «Boston Globe» Эдвард Сэмсон прилег вздремнуть прямо в редакции. Ему приснился жуткий сон: какие-то темнокожие люди бежали, пытаясь спастись от огромной волны и падающих с неба камней. Их крики про какой-то «Пролап» тонули в страшном грохоте, небо закрывала мгла с огненными всполохами и отсветами молний. Волна догоняла бегущих и, схлынув, оставляла за собой мёртвое безжизненное пространство. Как часто бывает в снах, Сэмсону было ясно, что всё происходит где-то в окрестностях Явы. Проснувшись в холодном поту, он схватил редакционный блокнот и подробно описал приснившееся. Видимо, Эдвард собирался использовать эти записи для какого-то литературного сочинения, потому что на полях он сделал пометку «важно!». Чувствуя себя совершенно разбитым после такого кошмара, Сэмсон отправился домой.
Необъяснённым осталось происшествие, случившееся на другой стороне Земли почти одновременно со взрывом Кракатау, и непосредственно с ним связанное. Поздно вечером 26 августа уставший репортер газеты «Boston Globe» Эдвард Сэмсон прилег вздремнуть прямо в редакции. Ему приснился жуткий сон: какие-то темнокожие люди бежали, пытаясь спастись от огромной волны и падающих с неба камней. Их крики про какой-то «Пролап» тонули в страшном грохоте, небо закрывала мгла с огненными всполохами и отсветами молний. Волна догоняла бегущих и, схлынув, оставляла за собой мёртвое безжизненное пространство. Как часто бывает в снах, Сэмсону было ясно, что всё происходит где-то в окрестностях Явы. Проснувшись в холодном поту, он схватил редакционный блокнот и подробно описал приснившееся. Видимо, Эдвард собирался использовать эти записи для какого-то литературного сочинения, потому что на полях он сделал пометку «важно!». Чувствуя себя совершенно разбитым после такого кошмара, Сэмсон отправился домой.
Эдвард Сэмсон оправдывается перед редактором (современный рисунок)
Пришедший на работу редактор утреннего выпуска газеты обнаружил на столе репортера его блокнот с пометкой «важно!» и отправил заметки в набор. Когда Сэмсон пришел в контору, его записки не только вышли на первой полосе «Boston Globe», но и были уже перепечатаны еще несколькими американскими газетами. Эдвард пришел в ужас и объяснил, что это всего лишь изложение сна. Его тут же уволили, и матерящийся редактор сел составлять текст опровержения для вечернего выпуска. Но тут, начали поступать телеграммы с описанием страшной катастрофы в Зондском проливе, детали которой полностью совпадали с заметкой в «Boston Globe». Подготовленное опровержение отправилось в корзину, Сэмсона восстановили в должности и даже установили для него персональный диван, чтобы пророческие сны он видел почаще. Чуть позже специалисты по картографии установили происхождение странного слова «Пролап» — на старинных голландских картах именно так, в соответствии с местным наречием назывался Кракатау.
Странный сон Эдварда Сэмсона так и остался необъясненным. Специалисты по паранормальным явлениям приводили этот случай (кстати, зафиксированный документально, с точным временем выхода газеты, и первых телеграмм об извержении) как доказательство существования телепатии. Якобы спящий репортер в Бостоне «услышал» коллективный вопль ужаса тысяч погибающих туземцев. Правда, почему так повезло именно Сэмсону, паранормальщики объяснить не могут. Их оппоненты считают загадочное происшествие простым совпадением. Перемножая количество вулканов на земле, число репортеров в мире, частоту записей собственных сновидений и прочие величины они устанавливают степень вероятности такой случайности. Эта вероятность получается настолько близка к нулевой, что все вычисления мало кого убеждают. Таким образом, внятного объяснения случившемуся с Эдвардом Сэмсоном до сих пор никто не придумал.
Странный сон Эдварда Сэмсона так и остался необъясненным. Специалисты по паранормальным явлениям приводили этот случай (кстати, зафиксированный документально, с точным временем выхода газеты, и первых телеграмм об извержении) как доказательство существования телепатии. Якобы спящий репортер в Бостоне «услышал» коллективный вопль ужаса тысяч погибающих туземцев. Правда, почему так повезло именно Сэмсону, паранормальщики объяснить не могут. Их оппоненты считают загадочное происшествие простым совпадением. Перемножая количество вулканов на земле, число репортеров в мире, частоту записей собственных сновидений и прочие величины они устанавливают степень вероятности такой случайности. Эта вероятность получается настолько близка к нулевой, что все вычисления мало кого убеждают. Таким образом, внятного объяснения случившемуся с Эдвардом Сэмсоном до сих пор никто не придумал.
Анак-Кракатау, современный вид
В 1927 году после подводного извержения в Зондском проливе на месте вулкана над поверхностью моря поднялся новый конус. Его назвали Анак-Кракатау — Сын Кракатау. Наследник страшного вулкана растет со скоростью 13 сантиметров в неделю. И на сегодня уже поднялся над уровнем моря на 813 метров. В 2014 году отпрыск активизировался. С тех пор количество небольших вулканических землетрясений уже перевалило за две сотни. На всякий случай 1,5-километровая зона вокруг Анак-Кракатау закрыта для туристов и рыбаков. Уж слишком у малютки плохая наследственность.
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Метки: Кракатау вулкан катастрофы
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