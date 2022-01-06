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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
06 января 2022 23:12
Метки: история   ретро   фото   
593
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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857
krokodilov 2 часа назад
Это ЯК-28 а не ИЛ-28
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3k
Кистень Час назад
Немочка с кольцом интересная! Я бы с ней поиграл!
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4k
Suvar_ 2 часа назад
стесняюсь спросить, из чего сделана гирлянда\дождик на этой ёлке? на мой взгляд из полиэтилена... в Российской империи как такое могло быть?

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8k
Павел 2 часа назад
Через пару десятилетий и наши фотографии станут историческими.
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