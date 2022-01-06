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06 января 2022 23:12
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Говорящий рекламный робот Фредди Форд на автосалоне. 1964 г.
3.
Бал-маскарад в колхозе "Грузия", Херсонской области. 1964 г.
4.
На солнечной опушке. 1970-ые.
5.
Участники новогоднего представления в Большом Кремлевском дворце 01.01.1960 г.
6.
Бенни Хилл и его девушки
7.
Выборг. Первомай. 1962 г.
8.
Автопутешественники. ВАЗ 2101. 1973 г.
9.
Выборг. Автомобиль СМЗ С 3А на Северной улице. 1969 г.
10.
Юный лётчик. 1960-ые.
11.
Автобус ЗИС-155 санатория Текстильщик. 1954 г.
12.
Анатолий Карпов и Сальвадор Дали, 1979 г.
13.
Нью-Йоркский кот. 1958 г.
14.
Танк французского производства Somua S35 на платформе немецкого эшелона. 1943 г.
15.
Парижская улица начала 1920-х годов
16.
Объявление на бензоколонке. 1967 г.
17.
Животноводческая выставка на Марсовом поле в Париже, 1912 г.
18.
Стрелок-радист Ил-4 Северного флота загружает боекомплект для 12,7мм пулемета УБТ
19.
Командир партизанского отряда вручает медаль -За отвагу- 14-ти летнему Петру Устиновичу Гурко. Псковско-Новгородская партизанская зона, 30 июля 1942 г.
20.
Мотоциклы BMW R12 перед отправкой на фронт. Германия, 1941 г.
21.
Детская горка в виде слона. Воркута.
22.
Михаил Боярский среди делегатов съезда ВЛКСМ в перерыве между заседаниями.
23.
Пляжная мода. Кранц. Девушки с кольцами серсо на отдыхе в дюнах Кранца (ныне город-курорт Зеленоградск). 1937 г.
24.
Восточная Пруссия. Юноша на мотоцикле «Triumph». 1920 г.
25.
Мини на пике моды.Дальше уже некуда... 1969 г.
26.
Тяжелая бронедрезина 2-го Заамурского железнодорожного батальона
27.
Автобусы ЗИС-155 на платформах
28.
Немецкий автобус "VOMAG" с газогенератором , работающем на дровах. 1940-е годы.
29.
Команда синхронного плавания спортобщества "Буревестник", Москва. 1978 г.
32.
Ил-28. Каменский аэродром Барнаульского ВВАУЛ.1970-е годы.
34.
Крутая покупка. В 1959 г.началась продажа товаров длительного пользования в кредит.Харьков,Украинская ССР.
36.
Пивной павильон советской эпохи.
37.
Юные железнодорожники Малой Амурской ж.д. отправляются в гости к своим коллегам с других детских дорог. Начало 1950-х годов.
38.
Полицейские обсуждают купальник девушки. 1979 г.
39.
ГАЗ-21 Волга на железнодорожном ходу. Сербия.
40.
Рождественский стол времен Российской Империи
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