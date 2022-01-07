Дизайнеры и архитекторы, у которых фантазия пошла куда-то не в ту сторону

Автор:
07 января 2022 08:30
Оригинальная архитектура, нестандартный дизайн , необычная мебель - мечта многих. Правда, иногда оригинальность задумок дизайнеров и архитекторов переходит все разумные границы - как, например, в этих случаях.
Вам ведь нравится естественное освещение, правда?
Вы не ошиблись, это окно выходит на улицу
Кажется, что-то здесь сейчас точно упадет
Места в кухонных шкафчиках точно хватит на все!
Хорошая квартирка для ожившей Барби
Тем, кто мечтает о дворянстве, подойдет личный замок
Раковина или встроенный сосуд для крюшона?
Малкнький личный город под одной крышей
Продается дом с небольшим кладбищем на заднем дворе
Интересно, зачем может понадобиться пианино на потолке?
Этот дом в Словении снаружи выглядит вполне обычно, но вот изнутри...
Туалет в спальне и летающая тарелка во дворе
Отличная спальня для нелюбимого ребенка
Замок, говорите? Вызов принят !
Приют охотника полон ночных кошмаров
Квартира-студия: здоровый минимализм
Геометрия ночного кошмара
Кажется, у кого-то простаивал плиточный заводик
На освещении экономить не будем!
В обстановке явный избыток мебели. Особенно в гараже
Мини-поле для мини-гольфа в подвале
Бывает, готовишь и так запачкаешься, что нет времени до ванной добежать
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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и да, не пытайтесь это повторить. прикольность от оригинальности пройдёт через две недели, а неудобство и дискомфорт останутся на годы.
А кладбище... На юге США на каждом фамильном ранчо может такое найтись.
- "охотничий домик" - место для поезди на охоту\рыбалку, потрахаться и побухать в компании
- дом для тех, у кого избыток денег и он может себе позволить излишества. От некоторых я бы не отказался
- Дома для любящих моднявость
- Мой рояль, куда хочу, туда и вешаю. Кухня, к примеру, весьма. Только розеток нужно побольше, холодильник переставит в общую линию и дешёвый линолеум заменит на ПВХ-плитку
- Последние две - вы питерский старый фонд не видели.
вот только "красота - это тонкая грань между необходимым и излишним", а тут излишнего явно переизбыток в большинстве примеров. так что тут в основном цвет, со вкусом не очень, имхо.