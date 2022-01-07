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Дизайнеры и архитекторы, у которых фантазия пошла куда-то не в ту сторону

Дизайнеры и архитекторы, у которых фантазия пошла куда-то не в ту сторону (35 фото)

Автор:
07 января 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Горе дизайнеры   архитектура   дизайн   идеи   ну вы даете   перемудрили   провальная задумка   смешно   
2269
35
Оригинальная архитектура, нестандартный дизайн , необычная мебель - мечта многих. Правда, иногда оригинальность задумок дизайнеров и архитекторов переходит все разумные границы - как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   архитектура   дизайн   идеи   ну вы даете   перемудрили   провальная задумка   смешно   
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66
Геворг Амбарцумян 42 минуты назад
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Е-Лена 5 минут назад
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6k
Administrator 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Никита Полчаса назад
А мне Веселенький ситчик понравился. Прикольно так!
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5k
hhwost Час назад
причём здесь дизайнеры? это хозяева ипанутые. дизайнер дизайнит что ему заказчик заказал.
и да, не пытайтесь это повторить. прикольность от оригинальности пройдёт через две недели, а неудобство и дискомфорт останутся на годы.
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9k
Андрей Ма-С Час назад
эммм... срут тоже в душевую кабинку?
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5k
KonstantinLeirov Час назад
Не, ну замок то хорош, без лишнего пафоса в общем-то.
А кладбище... На юге США на каждом фамильном ранчо может такое найтись.
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16k
Теуш Алексей Час назад
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Исключительно на вкус и цвет. За исключением нескольких действительно цыганских вариантов, всё делится на три части:
- "охотничий домик" - место для поезди на охоту\рыбалку, потрахаться и побухать в компании
- дом для тех, у кого избыток денег и он может себе позволить излишества. От некоторых я бы не отказался
- Дома для любящих моднявость
- Мой рояль, куда хочу, туда и вешаю. Кухня, к примеру, весьма. Только розеток нужно побольше, холодильник переставит в общую линию и дешёвый линолеум заменит на ПВХ-плитку
- Последние две - вы питерский старый фонд не видели.
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