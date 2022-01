20 советских и российских фильмов, рекомендованных Гарвардом

Огюст и Луи Люмьеры



1. Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота / L’Arrivee d’un train en gare de la Ciotat (1895).



2. Выход рабочих с фабрики / La Sortie de l’usine Lumiere a Lyon (1895).



3. Политый поливальщик / L’Arroseur arrose (1895).



4. Завтрак младенца / Le Repas de bebe (1895).



Жорж Мельес



5. Исчезновение дамы в театре Робера Удена / Escamotage d’une Dame chez Robert-Houdini (1896)



6. Путешествие на Луну / Le Voyage dans la lune (1902).



7. В царстве фей / Le Royaume des fees (1903).



8. Волшебный фонарь / La Lanterne magiquе (1903).



9. Путешествие сквозь невозможное / Le Voyage a travers l’impossible (1904).

Фильмы студии Томаса Эдисона



10. Танец «Серпантин» Аннабель (реж. Уильям К.Л. Диксон, Уильям Хейз) / Annabelle Serpentine Dance (1895).



11. Поцелуй (реж. Уильям Хейз) / The Kiss (1896).



12. Господин Эдисон за работой в химической лаборатории (реж. Джеймс Х. Уайт) / Mr. Edison at Work in His Chemical Laboratory (1897).



13. Казнь слона / Electrocuting an Elephant (1903).



14. Лоскутушка из страны Оз (реж. Дж. Фаррелл МакДональд) / The Patchwork Girl of Oz (1914).



Эдвин С. Портер



15. Ужасный Тедди, король Гриззли / Terrible Teddy, the Grizzly King (1901).



16. Круговая панорама Электрик-Тауэр / Circular Panorama of Electric Tower (1901).



17. Панамериканская выставка ночью / Pan-American Exposition by Night (1901).



18. Жизнь американского пожарного / Life of an American Fireman (1902).



19. Дядя Джош на киносеансе / Uncle Josh at the Moving Picture Show (1902).



20. Хижина дяди Тома / Uncle Tom’s Cabin (1903).



21. Веселый продавец обуви / The Gay Shoe Clerk (1903).



22. Romance of the Rails (1903).



23. Большое ограбление поезда / The Great Train Robbery (1903).



24. Плюшевые медвежата / The Teddy Bears (1907).



Короткометражные фильмы Д.У. Гриффита D.W. Griffith для студии «Байограф»



25. Одинокая вилла / The Lonely Villa (1909).



26. Спекуляция пшеницей / Corner in Wheat (1909).



27. Его преданность / His Trust (1911).



28. Телеграфистка из Лоундэйла / The Lonedale Operator (1911).



29. Нью-йоркская шляпа / The New York Hat (1912).



30. Мушкетёры Свиной аллеи / The Musketeers of Pig Alley (1912).



31. Битва при Элдербушском ущелье / The Battle of Elderbush Gulch (1913).



32. Капустная фея / La Fee aux choux, 1896. Реж. Алис Ги



33. Дело чести / A House Divided, 1913. Алис Ги.



34. Кабирия / Cabiria, 1914, Италия. Джованни Пастроне.



35. Фантомас / Fantomas, 1914, Франция. Луи Фейад.



36. Рождение нации / The Birth of a Nation, 1915, США. Д.У. Гриффит.



37. Вампиры / Les Vampires, 1915, Франция. Луи Фейад.



38. Нетерпимость / Intolerance, 1916, США. Д.У. Гриффит.



39. Обман / The Cheat, 1916, США. Сесил Б. ДеМилль.



40. Иммигрант / The Immigrant, 1917, США. Чарльз Чаплин.



41. Берг Эйвинд и его жена / Berg-Ejvind och hans hustru, 1917, Швеция. Виктор Шёстрём.



42. Сломанные побеги / Broken Blossoms, 1919, США. Д.У. Гриффит.



43. Солнечная сторона / Sunnyside, 1919, США. Ч. Чаплин.



44. Кабинет доктора Калигари / Das Cabinet Des Dr. Caligari, 1920, Германия. Роберт Вине.



45. Возница / Korkarlen, 1920, Швеция. В. Шёстрём.



46. Пятно / The Blot, 1921, США. Лоис Вебер.



47. Носферату, симфония ужаса / Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922, Германия. Фридрих Вильгельм Мурнау.



48. По закону, 1926, СССР. Лев Кулешов.



49. Ведьмы / Haxan, 1922, Дания. Беньямин Кристенсен.



50. Глупые жёны / Foolish Wives, 1922, США. Эрих фон Штрогейм.



51. Наконец в безопасности! / Safety Last, 1923, США. Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор.



52. Киноглаз, 1924, СССР. Дзига Вертов.



53. Последний человек / Der Letzte Mann, 1924, Германия. Ф.В. Мурнау.



54. Алчность / Greed, 1924, США. Э. фон Штрогейм.



55. Шерлок младший / Sherlock Junior, 1924, США. Бастер Китон.



56. Сага о Йёсте Берлинге / Gosta Berlings saga, 1924, Швеция. Мориц Стиллер.



57. Бесчеловечность / L’Inhumaine, 1924, Франция. Марсель Л’Эрбье.



58. Железный конь / The Iron Horse, 1924, США. Джон Форд.



59. Броненосец «Потёмкин», 1925, СССР. Сергей Эйзенштейн.



60. Золотая лихорадка / The Gold Rush, 1925, США. Ч. Чаплин.



61. Тело и душа / Body and Soul, 1925, США. Оскар Мишо.



62. Безрадостный переулок / Die freudlose Gasse, 1925, Германия. Георг Вильгельм Пабст.



63. Паровоз Генерал / The General, 1926, США. Клайд Брукман, Бастер Китон.



64. Жилец / The Lodger, 1926, Великобритания. Альфред Хичкок.



65. Мать, 1926, СССР. Всеволод Пудовкин.



66. Страница безумия / Kurutta ippeji, 1926, Япония. Тэйноскэ Кинугаса.



67. Метрополис / Metropolis, 1927, Германия. Фриц Ланг.



68. Конец Санкт-Петербурга, 1927, СССР. В. Пудовкин.



69. Наполеон / Napoleon, 1927, Франция. Абель Ганс.



70. Восход солнца / Sunrise, 1927, США. Ф.В. Мурнау.



71. Певец джаза / The Jazz Singer, 1927, США. Алан Кросланд.



72. Октябрь, 1927, СССР. С. Эйзенштейн.



73. Деньги / L’Argent, 1928, Франция. М. Л’Эрбье.



74. Толпа / The Crowd, 1928, США. Кинг Видор.



75. Потомок Чингисхана, 1928, СССР. В. Пудовкин.



76. Страсти Жанны д`Арк / La passion de Jeanne d’Arc, 1928, Франция. Карл Теодор Дрейер.



77. Под крышами Парижа / Sous les toits de Paris, 1929, Франция. Рене Клер.



78. Земля, 1930, СССР. Александр Довженко.



79. Голубой ангел / The Blue Angel, 1930, Германия. Джозеф фон Штернберг.



80. Золотой век / L’Age d’Or, 1930, Франция. Луис Бунюэль.



81. Граница / Borderline, 1930, Великобритания. Кеннет Макферсон.



82. М убийца / M, 1931, Германия. Фриц Ланг.



83. Изгнанник / The Exile, 1931, США. Оскар Мишо, Леонард Харпер.



84. Я – беглый каторжник / I Am a Fugitive from a Chain Gang, 1932, США. Мервин ЛеРой.



85. Ноль за поведение / Zero de conduite: Jeunes diables au college, 1933, Франция. Жан Виго.



86. Кристофер Стронг / Christopher Strong, 1933, США. Дороти Арзнер.



87. Дружище Мендоса / El Compadre Mendoza, 1933, Мексика. Фернандо Де Фуэнтес, Хуан Бустильо Оро.



88. Аталанта / L’Atalante, 1934, Франция. Жан Виго.



89. Преступление господина Ланжа / Le crime de monsieur Lange, 1935, Франция. Жан Ренуар.



90. 39 ступеней / The 39 Steps, 1935, Великобритания. А. Хичкок.



91. Новые времена / Modern Times, 1935, США. Ч. Чаплин.



92. Гионские сестры / Gion no shimai, 1936, Япония. Кэндзи Мидзогути.



93. Великая иллюзия / La Grande Illusion, 1937, Франция. Жан Ренуар.



94. Александр Невский, 1938, СССР. С. Эйзенштейн.



95. День начинается / Le Jour se leve, 1939, Франция. Марсель Карне.



96. Мистер Смит едет в Вашингтон / Mr. Smith Goes to Washington, 1939, США. Фрэнк Капра.



97. Правила игры / La Regle du jeu, 1939, Франция. Ж. Ренуар.



98. Багдадский вор / Thief of Bagdad, 1940, Великобритания. Майкл Пауэлл и др.



99. Еврей Зюсс / Jud Suss, 1940, Германия. Файт Харлан.



100. Гражданин Кейн / Citizen Kane, 1941, США. Орсон Уэллс.



101. День гнева / Vredens dag, 1943, Дания. К.Т. Дрейер.



102. Ворон / Le Corbeau, 1943, Франция. Анри-Жорж Клузо.



103. Иван Грозный, 1 серия, 1944, СССР. С. Эйзенштейн.



104. Дети райка / Les Enfants du Paradis, 1945, Франция. М. Карне.



105. Рим, открытый город / Roma, citta aperta, 1945, Италия. Роберто Росселлини.



106. Короткая встреча / Brief Encounter, 1945, Великобритания. Дэвид Лин.



107. Земляк / Paisa, 1946, Италия. Р. Росселлини.



108. Убийцы среди нас / Die Morder sind unter uns, 1946, Германия. Вольфганг Штаудте.



109. Земля дрожит / La Terra Trema, 1948, Италия. Лукино Висконти.



110. Красные башмачки / The Red Shoes, 1948, Великобритания. М. Пауэлл, Эмерик Прессбургер.



111. Похитители велосипедов / Ladri di biciclette, 1948, Италия. Витторио Де Сика.



112. Дневник сельского священника / Journal d’un cure de campagne, 1950, Франция. Робер Брессон.



113. Третий человек / The Third Man, 1950, Великобритания. Кэрол Рид.



114. Забытые / Los Olvidados, 1950, Мексика. Луис Бунюэль.



115. Бульвар Сансет / Sunset Boulevard, 1950, США. Билли Уайлдер.



116. Расёмон / Rashomon, 1950, Япония. Акира куросава.



117. Река / The River, 1951, Франция-Италия. Ж. Ренуар.



118. Запрещённые игры / Les Jeux interdits, 1952, Франция. Рене Клеман.



119. Мадам де… / Madame De, 1953, Франция. Макс Офюльс.



120. Токийская повесть / Tokyo monogatari, 1953, Япония. Ясудзиро Одзу.



121. Плата за страх / Le Salaire de la peur, 1953, Франция. А.-Ж. Клузо.



122. Сказки туманной луны после дождя / Ugetsu Monogatari, 1953, Япония. К. Мидзогути.



123. Каникулы господина Юло / Les Vacances de M. Hulot, 1953, Франция. Жак Тати.



124. Соль Земли / Salt of the Earth, 1953, США. Герберт Дж. Биберман.



125. Путешествие в Италию / Viaggio in Italia, 1953, Италия. Р. Росселлини.



126. Маленький беглец / The Little Fugitive, 1953, США. Рэй Эшли и др.



127. Семь самураев / Shichinin no samurai, 1954, Япония. А. Куросава.



128. Управляющий Сансё / Sansho dayu, 1954, Япония. К. Мидзогути.



129. В порту / On the Waterfront, 1954, США. Элиа Казан.



130. Слово / Ordet, 1954, Дания. К.Т. Дрейер.



131. Дорога / La Strada, 1954, Италия. Федерико Феллини.



132. Песнь дороги / Pather Panchali, 1955, Индия. Сатьяджит Рей.



133. Боб-прожигатель / Bob le Flambeur, 1955, Франция. Жан-Пьер Мельвиль.



134. Смерть велосипедиста / Muerte de un ciclista, 1955, Испания. Хуан Антонио Бардем.



135. Канал / Kanal, 1956, Польша. Анджей Вайда.



136. Красный шар / Le Ballon rouge, 1956, Франция. Альбер Ламорис.



137. Бирманская арфа / Biruma no tategoto, 1956, Япония. Кон Итикава.



138. Земляничная поляна / Smultronstallet, 1957, Швеция. Ингмар Бергман.



139. Летят журавли, 1957, СССР. Михаил Калатозов.



140. Ночи Кабирии / Le notti di Cabiria, 1957, Италия. Ф. Феллини.



141. Пепел и алмаз / Popiol i diament, 1958, Польша. А. Вайда.



142. Головокружение / Vertigo, 1958, США. А. Хичкок.



143. Баллада о солдате, 1959, СССР. Григорий Чухрай.



144. На последнем дыхании / A Bout de souffle, 1959, Франция. Жан-Люк Годар.



145. Хиросима, моя любовь / Hiroshima mon Amour, 1959, Франция. Ален Рене.



146. Четыреста ударов / Les quatre cents coups, 1959, Франция. Франсуа Трюффо.



147. Карманник / Pickpocket, 1959, Франция. Р. Брессон.



148. Тени / Shadows, 1959, США. Д. Кассаветес.



149. Мир Апу / Apur Sansar, 1959, Индия. С. Рей.



150. Приключение / L’Avventura, 1960, Италия. Микеланджело Антониони.



151. Служанка / Hanyo, 1960, Южная Корея. Ки-янг Ким.



152. Мать Иоанна от ангелов / Matka Joanna od aniolow, 1960, Польша. Ежи Кавалерович.



153. Рокко и его братья / Rocco e i suoi fratelli, 1960, Италия. Л. Висконти.



154. Звезда за темной тучей / Meghe Dhaka Tara, 1960, Индия. Ритвик Гатак.



155. Подглядывающий / Peeping Tom, 1960, Великобритания. М. Пауэлл.



156. Аккаттоне / Accattone, 1961, Италия. Пьер Паоло Пазолини.



157. В прошлом году в Мариенбаде / L’annee derniere a Marienbad, 1961, Франция. Ален Рене.



158. Голый остров / Hadaka no shima, 1960, Япония. Канэто Синдо.



159. Изгнание / The Exiles, 1961, США. Кент МакКензи.



160. Виридиана / Viridiana, 1961, Испания. Луис Бунюэль.



161. Клео от 5 до 7 / Cleo a 5 de 7, 1961, Франция. Аньес Варда.



162. Связной / The Connection, 1961, США. Ширли Кларк.



163. Вкус сайры / Sanma no aji, 1962, Япония. Я. Одзу.



164. Затмение / L’eclisse, 1962, Италия. М. Антониони.



165. Взлётная полоса / La Jetee, 1962, Франция. Крис Маркер.



166. Восемь с половиной / 8 1/2, 1963, Италия. Ф. Феллини.



167. Леопард / Il gattopardo, 1963, Италия. Л. Висконти.



168. Погубленные жизни / Vidas Secas, 1963, Бразилия. Нелсон Перейра душ Сантуш.



169. Красная пустыня / Il deserto rosso, 1964, Италия. М. Антониони.



170. Тени забытых предков, 1964, СССР. С. Параджанов.



171. Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964, Великобритания.



Стэнли Кубрик.



172. Вечер трудного дня / A Hard Day’s Night, 1964, Великобритания. Ричард Лестер.



173. Евангелие от Матфея / Il vangelo secondo Matteo, 1964, Италия. П.П. Пазолини.



174. Чернокожая из… / La noire de…, 1965, Сенегал. Усман Сембен.



175. Безумный Пьеро / Pierrot le Fou, 1965, Франция-Италия. Ж.-Л. Годар.



176. Без надежды / Szegenylegenyek, 1965, Венгрия. Миклош Янчо.



177. Магазин на площади / Obchod na korze, 1965, Чехословакия. Ян Кадар, Эльмар Клос.



178. Непримирившиеся, или Где правит насилие, помогает только насилие / Nicht versohnt oder Es hilft nur Gewalt wo Gewalt herrscht, 1965, Германия. Жан-Мари Штрауб, Даниель Юйе.



179. Счастье / Le Bonheur, 1965, Франция. А. Варда.



180. Битва за Алжир / La battaglia di Algeri, 1966, Италия. Джилло Понтекорво.



181. Девушки из Рошфора / Les demoiselles de Rochefort, 1966, Франция. Жак Деми.



182. Отец – Дневник одной веры / Apa, 1966, Венгрия. Иштван Сабо.



183. Фотоувеличение / Blow-up, 1966, Великобритания. М. Антониони.



184. Маргаритки / Sedmikrasky, 1966, Чехословакия. Вера Хитилова.



185. О торжестве и гостях / O slavnosti a hostech, 1966, Чехословакия. Ян Немец.



186. Любовные похождения блондинки / Lasky jedne plavovlasky, 1965, Чехословакия. Милош Форман.



187. Наудачу, Бальтазар / Au Hasard, Balthazar, 1966, Франция-Швеция. Р. Брессон.



188. Андрей Рублев, 1966, СССР. Андрей Тарковский.



189. Персона / Persona, 1966, Швеция. И. Бергман.



190. Птицы большие и малые / Uccellacci e uccellini, 1966, Италия. П.П. Пазолини.



191. Дневник Дэвида Гольцмана / David Holzman’s Diary, 1967, США. Джим МакБрайд.



192. Две или три вещи, которые я знаю о ней / 2 ou 3 Choses que je sais d’elle, 1967, Франция. Ж.-Л. Годар.



193. Время развлечений / Playtime, 1967, Франция. Ж. Тати.



194. Уик-энд / Weeken, 1967, Франция. Ж.-Л. Годар.



195. Дневная красавица / Belle de Jour, 1967, Франция. Л. Бунюэль.



196. Война и мир, 1967, СССР. Сергей Бондарчук.



197. Земля в трансе / Terra em Transe, 1967, Бразилия. Глаубер Роша.



198. Невинность без защиты / Nevinost bez zastite, 1968, Югославия. Душан Макавеев.



199. Если / If, 1968, Великобритания. Линдси Андерсон.



200. Ночь у Мод / Ma Nuit chez Maude, 1968, Франция. Эрик Ромер.



201. Смертная казнь через повешение / Koshikei, 1968, Япония. Нагиса Осима.



202. Однажды на Диком Западе / C’era una volta il West, 1968, Италия. Серджио Леоне.



203. Петулия / Petulia, 1968, США. Ричард Лестер.



204. Воспоминания об отсталости / Memorias del subdesarrollo, 1968, Куба. Томас Гутьеррес Алеа.



205. Конформист / Il conformista, 1969, Италия. Бернардо Бертолуччи.



206. Четыре ночи мечтателя / Quatre nuits d’un reveur, 1971, Франция. Р. Брессон.



207. Тайна племени Харабат / Al-mummia, 1969, Египет. Шади Абдель Салам.



208. Цвет граната, 1969, СССР. С. Параджанов.



209. Беспечный ездок / Easy Rider, 1969, США. Дэннис Хоппер.



210. Кровь кондора / Yawar mallku, 1969, Боливия. Хорхе Санхинес.



211. Дракон зла против святого воителя / O Dragao da Maldade contra o Santo Guerreiro, 1969, Бразилия. Глаубер Роша.



212. Лусия / Lucia, 1969, Куба. Умберто Солас.



213. Король Лир, 1970, СССР. Григорий Козинцев.



214. Представление / Performance, 1970, Великобритания. Дональд Кэммелл, Николас Роуг.



215. Свит Свитбэк: Песня мерзавца / Sweet Sweetback’s Badasssss Song, 1971, США. Мелвин Ван Пиблз.



216. Мой дядя Антуан / Mon Oncle Antoine, 1971, Канада. Клод Жютра.



217. Шафт / Shaft, 1971, США. Гордон Паркс.



218. Последний киносеанс / The Last Picture Show, 1971, США. Питер Богданович.



219. В.Р. Мистерия организма / W.R. — Misterije organizma, 1971, Югославия. Душан Макавеев.



220. Как вкусен был мой француз / Como Era Gostoso o Meu Frances, 1971, Бразилия. Нелсон Перейра душ Сантуш.



221. Скромное обаяние буржуазии / Le Charme discret de la Bourgeoisie, 1972, Франция. Л. Бунюэль.



222. Агирре, гнев божий / Aguirre, der Zorn Gottes, 1972, ФРГ. Вернер Херцог.



223. Последнее танго в Париже / Ultimo tango a Parigi, 1972, Италия-Франция. Б. Бертолуччи.



224. Дух улья / El espiritu de la colmena, 1973, Испания. Виктор Эрисе.



225. Американская ночь / La Nuit americaine, 1973, Франция. Ф. Трюффо.



226. Злые улицы / Mean Streets, 1973, США. М. Скорсезе.



227. Пустоши / Badlands, 1973, США. Терренс Малик.



228. Мамочка и шлюха / La Maman et la putain, 1973, Франция. Жан Эсташ.



229. Песня Индии / India Song, 1974, Франция. Маргерит Дюрас.



230. Ксала (Бессилие) / Xala, 1974, Сенегал. Усман Сембен.



231. Пикник у Висячей скалы / Picnic at Hanging Rock, 1975, Австралия. Питер Уир.



232. Выкорми ворона / Cria Cuervos, 1975, Испания. Карлос Саура.



233. Всё в порядке / Tout va bien, 1975, Франция. Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Горен.



234. Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080 / Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 1975, Бельгия. Шанталь Акерман.



235. Комедианты / O thiasos, 1975, Греция. Тео Ангелопулос.



236. С течением времени/ Im Lauf der Zeit, 1976, ФРГ. Вим Вендерс.



237. Нэшвилль / Nashville, 1976, США. Роберт Олтмен.



238. Таксист / Taxi Driver, 1976, США. М. Скорсезе.



239. Вся президентская рать / All the President’s Men, 1976, США. Алан Пакула.



240. Человек из мрамора / Czlowiek z marmuru, 1976, Польша. Анджей Вайда.



241. Восхождение, 1976, СССР. Лариса Шепитько.



242. Империя чувств / Ai no korida, 1976, Япония. Н. Осима.



243. Иона, которому будет 25 лет в 2000 году / Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, 1976, Швейцария. Ален Таннер.



244. Забойщик овец / Killer of Sheep, 1977, США. Чарльз Бёрнетт.



245. Суспирия / Suspiria, 1977. Дарио Ардженто.



246. Гипотеза украденной картины / L’hypothese du tableau vole, 1978, Франция. Рауль Руис.



247. Замужество Марии Браун / Die Ehe der Maria Braun, 1978, ФРГ. Райнер Вернер Фассбиндер.



248. Апокалипсис сегодня / Apocalypse Now, 1979, США. Фрэнсис Форд Коппола.



249. Патриотка / Die Patriotin, 1979, ФРГ. Александр Клюге.



250. Мне отмщение, и аз воздам / Fukushu suru wa ware ni ari, 1979, Япония. Сёхэй Имамура.



251. Бешеный бык / Raging Bull, 1980, США. М. Скорсезе.



252. Свинцовые времена / Die bleierne Zeit, 1981, ФРГ. Маргарете фон Тротта.



253. Контракт рисовальщика / The Draftsman’s Contract, 1982, Великобритания. Питер Гринуэй.



254. Люди в лодке / Tau ban no hoi, 1982, Гонконг. Энн Хуи.



255. Тишина вокруг Кристине М. / De stilte rond Christine M., 1981, Нидерланды. Марлен Горрис.



256. Ветер / Finye, 1982, Мали. Сулейман Сиссе.



257. Дорога / Yol, 1982, Турция. Йылмаз Гюней.



258. Видеодром / Videodrome, 1982, Канада. Дэвид Кроненберг.



259. Легенда о Нараяме / Narayama-bushi ko, 1983, Япония. С. Имамура.



260. Фанни и Александр / Fanny och Alexander, 19832, Швеция. И. Бергман.



261. Кармен / Carmen, 1983, Испания. К. Саура.



262. Ностальгия, 1983, Италия-СССР. А. Тарковский.



263. Желтая земля / Huang tudi, 1984, Китай. Чэнь Кайгэ.



264. Иллюзии / Illusions, 1982, США. Джули Дэш.



265. Париж, Техас / Paris, Texas, 1984, США. В. Вендерс.



266. Дом и мир / Ghare-Baire, 1984, Индия. С. Рей.



267. Камила / Camila, 1984, Аргентина. Мария Луиза Бемберг.



268. Ран / Ran, 1985, Япония. А. Куросава.



269. Синий бархат / Blue Velvet, 1986, США. Дэвид Линч.



270. Караваджо / Caravaggio, 1986, Великобритания. Дерек Джармен.



271. Яркий свет / Yeelen, 1987, Мали. Сулейман Сиссе.



272. Красный гаолян / Hong gao liang, 1987, Китай. Чжан Имоу.



273. Свадьба в Галилее / Urs al-jalil, 1987, Бельгия-Израиль-Франция. Мишель Хлеифи.



274. Небо над Берлином / Der Himmel uber Berlin, 1987, ФРГ. В. Вендерс.



275. Салам, Бомбей / Salaam Bombay!, 1988, Индия. Мира Наир.



276. Декалог / Dekalog, 1988, Польша. Кшиштоф Кесьлёвский.



277. Женщины на грани нервного срыва / Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988, Испания. Педро Альмодовар.



278. Делай как надо / Do the Right Thing, 1989, США. Спайк Ли.



279. Бабушка / Yaaba, 1989, Буркина-Фасо-Франция-Швейцария. Идрисса Уэдраого.



280. Наемный убийца / Dip huet seung hung, 1989, Гонконг. Джон Ву.



281. Кукловод / Xi meng ren sheng, 1989, Тайвань. Хоу Сяосянь.



282. Девушка со спичечной фабрики / Tulitikkutehtaan tytto, 1989, Финляндия. Аки Каурисмяки.



283. Преступления и проступки / Crimes and Misdemeanors, 1989, США. Вуди Аллен.



284. В поисках Лэнгстона / Looking for Langston, 1989, Великобритания. Исаак Жюльен.



285. Роли с текстом / Speaking Parts, 1989, Канада. Атом Эгоян.



286. секс, ложь и видео / sex, lies, and videtape, 1989, США. Стивен Содерберг.



287. Ангел за моим столом / An Angel at My Table, 1990, Новая Зеландия. Джейн Кэмпион.



288. Я нанял убийцу / I Hired a Contract Killer, 1990, Финляндия. А. Каурисмяки.



289. Время цыган / Dom za vesanje, 1990, Югославия. Эмир Кустурица.



290. Вопрос чести / Tilai, 1990, Буркина-Фасо. И. Уэдраого.



291. Цзюй Доу / Ju Dou, 1990, Китай. Фенльян Янг, Чжан Имоу.



292. Очаровательная проказница / La belle noiseuse, 1991, Франция. Жак Риветт.



293. Прерванный шаг аиста / To meteoro vima tou pelargou, 1991, Греция. Т. Ангелопулос.



294. Подними красный фонарь / Da hong deng long gao gao gua, 1991, Китай. Ч. Имоу.



295. Дочери пыли / Daughters of the Dust, 1992, США. Д. Дэш.



296. Солнце в листве айвового дерева / El sol del membrillo, 1992, Испания. В. Эрисе.



297. Жизнь по Агфе / Ha-Chayim Al-Pi Agfa, 1992, Израиль. Асси Даян.



298. Санкофа / Sankofa, 1993, Буркина-Фасо. Хаиль Герима.



299. Дорогой дневник / Caro diario, 1993, Италия. Нанни Моретти.



301. Чунгкингский экспресс / Chung Hing sam lam, 1994, Гонконг. Вонг Кар-Вай.



302. Да здравствует любовь / Ai qing wan sui, 1994, Китай-Тайвань. Цай Минлян.



303. Три цвета (трилогия) / Trois couleurs, 1993-1994, Франция-Польша. Кшиштоф Кесьлёвский.



304. Мертвец / Dead Man, 1995, США. Джим Джармуш.



305. Рассекая волны / Breaking the Waves, 1996, Дания. Ларс фон Триер.



306. Интимный дневник / The Pillow Book, 1996, Великобритания. Питер Гринуэй.



307. Славное будущее / The Sweet Hereafter, 1997, Канада. А. Эгоян.



308. Вкус вишни / Ta’m e guilass, 1997, Иран. Аббас Киаростами.



309. Река / He liu, 1997, Тайвань. Ц. Минлян.



310. Торжество / Festen, 1998, Дания. Томас Винтерберг.



311. Шанхайские цветы / Hai shang hua, 1998, Тайвань. Хоу Сяосянь.



312. Беги, Лола, беги / Lola rennt, 1998, ФРГ. Том Тыквер.



313. Хорошая работа/ Beau Travail, 1999, Франция. Клер Дени.



314. С широко закрытыми глазами / Eyes Wide Shut, 1999, Великобритания. С. Кубрик.



315. Один и два / Yi yi, 2000, Тайвань. Эдвард Янг.



316. Платформа / Zhantai, 2000, Китай. Цзя Чжанкэ.



317. Сука-любовь / Amores Perros, 2000, Мексика. Алехандро Гонсалес Иньярриту.



318. Любовное настроение / Fa yeung nin wa, 2000, Гонконг. Вонг Кар-Вай.



319. Человек без прошлого / Mies vailla menneisyytta, 2000, Финляндия. А. Каурисмяки.



320. Песни со второго этажа / Sanger fran andra vaningen, 2000, Швеция. Рой Андерссон.



321. Хвала любви / Eloge de l’amour, 2001, Франция. Ж.-Л. Годар.



322. Поговори с ней / Hable con ella, 2002, Испания. П. Альмодовар.



323. Город бога / Cidade de Deus, 2002, Бразилия. Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд.



324. В ожидании счастья / Heremakono, 2002, Франция-Мавритания. Абдеррахман Сиссако.



325. Десять / 10, 2002, Иран. А. Киаростами.



326. Русский ковчег, 2002, Россия. Александр Сокуров.



327. Сын / Le Fils, 2002, Бельгия. Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн.



328. Отчуждение / Uzak, 2003, Турция. Нури Бильге Джейлан.



329. Пять препятствий / De fem benspaend, 2003, Дания. Йорген Лет, Ларс фон Триер.



330. Скрытое / Cache, 2004, Франция. Михаэль Ханеке.



331. Тропическая болезнь / Sud pralad, 2004, Таиланд. Апитчатпон Вирасетакун.



332. Святая девушка / La nina santa, 2004, Аргентина. Лукресия Мартель.



333. Смерть господина Лазареску / Moartea domnului Lazarescu, 2005, Румыния. Кристи Пую.



334. Натюрморт / Sanxia haoren, 2006, Китай. Ц. Чжанкэ.



335. Юность в движении / Juventude Em Marcha, 2006, Португалия. Педру Кошта.



336. Лабиринт Фавна / El laberinto del fauno, 2006, Мексика. Гильермо дель Торо.



337. 4 месяца, 3 недели и 2 дня / 4 luni, 3 saptamani si 2 zile, 2007, Румыния. Кристиан Мунджиу.



338. Объединенная Красная армия / Jitsuroku Rengo Sekigun: Asama sanso e no michi, 2008, Япония. Кодзи Вакамацу.



339. Белая лента / Das weisse Band — Eine deutsche Kindergeschichte, 2009, ФРГ. Михаэль Ханеке.



340. Карлос / Carlos, 2010, Франция. Оливье Ассайас.



341. Древо жизни / A Tree of Life, 2011, США. Т. Малик.



342. Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни / Loong Boonmee raleuk chat, 2011, Таиланд. А. Вирасетакун.