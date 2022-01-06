Китайский орбитальный аппарат сделал потрясающие селфи над Красной планетой

Запущенный в июле 2020 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, роботизированный зонд «Тяньвэнь-1», названный в честь древнего китайского стихотворения, преодолел в общей сложности 475 миллионов километров и выполнил несколько маневров по траектории, прежде чем выйти на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года.



После более чем трех месяцев подготовки посадочная капсула, выпущенная зондом, приземлилась на Красной планете 15 мая. 22 мая китайский марсоход Zhurong начал исследовать Марс. По данным на начало января 2022 года он преодолел более 1400 метров.