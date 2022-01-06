Китайский орбитальный аппарат сделал потрясающие селфи над Красной планетой

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Национальное космическое управление Китая точно знает, как правильно делать селфи. Опубликованы новые снимки, сделанные зондом «Тяньвэнь-1» на Марсе, включая первую полную фотографию орбитального аппарата миссии.
На цветных фотографиях показан аппарат, летящий по орбите вокруг Красной планеты, ледяной покров на северном полюсе Марса и эффектный пейзаж на бесплодной марсианской равнине.
Фото зонда, который сейчас находится примерно в 350 миллионах километров от Земли, было сделано с помощью выпущенной аппаратом камеры, говорится в заявлении Национального космического управления Китая.
Запущенный в июле 2020 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, роботизированный зонд «Тяньвэнь-1», названный в честь древнего китайского стихотворения, преодолел в общей сложности 475 миллионов километров и выполнил несколько маневров по траектории, прежде чем выйти на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года.
После более чем трех месяцев подготовки посадочная капсула, выпущенная зондом, приземлилась на Красной планете 15 мая. 22 мая китайский марсоход Zhurong начал исследовать Марс. По данным на начало января 2022 года он преодолел более 1400 метров.
После более чем трех месяцев подготовки посадочная капсула, выпущенная зондом, приземлилась на Красной планете 15 мая. 22 мая китайский марсоход Zhurong начал исследовать Марс. По данным на начало января 2022 года он преодолел более 1400 метров.
Источник:
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