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Китайский орбитальный аппарат сделал потрясающие селфи над Красной планетой

Китайский орбитальный аппарат сделал потрясающие селфи над Красной планетой (4 фото)

Автор:
06 января 2022 11:09
535
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Национальное космическое управление Китая точно знает, как правильно делать селфи. Опубликованы новые снимки, сделанные зондом «Тяньвэнь-1» на Марсе, включая первую полную фотографию орбитального аппарата миссии.

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2  комментария
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☭Cheкаво☭ Час назад
Что то амерских и европейских таких не видел настоящих снимков Марса. какие то все обработанные на компе. а ведь у них там дохрена спутников летает вокруг Марса. не могут для землян фоточек наделать по любоваться инородным телом другого Мира)
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физраствор. 2 часа назад
я так горжусь китаем что кушать не могу...
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