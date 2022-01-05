Как работали квартирные воры в СССР

А ведь до Феодосии от Ленинграда – больше полутора суток пути! Кто захочет провести их в плацкарте, с постоянно снующими пассажирами, когда есть возможность ехать в закрытом комфортном купе! И мужчина вроде нормальный, «наш» – размышляют родители… В таких «раскрутках» всегда помогает тот фактор, что поезд отходит буквально через 10 минут, и решение надо принимать скорее. В результате я еду с семьей в купе на юг.

А там с проводниками у меня все связи уже налажены, мне удаётся достать и коньячок, и закуску, вот мы уже курим с отцом в тамбуре, а я – душа компании, балагур, весельчак… Делимся ленинградскими историями, кто где живёт, разговариваем про то, какая планировка дурацкая в квартирах… (А со мной про любую планировку можно поговорить, я любые типовые квартиры знаю как свои пять пальцев, с моим-то родом деятельности! Только моим «пассажирам» это, конечно, неизвестно).

– Сервантец вот недавно польский прикупил себе, там, знаете, такой шкафчик удобный есть, сбережения держать, – рассказываю я за очередной рюмкой.



– Ой да что вы, кто же щас в сервантах держит, столько воруют нынче! Мы вот в стиральной машинке под грязным бельем храним, – откровенничает супруга.

К моменту прибытия поезда в Сочи у меня уже есть адрес их квартиры (из прописки в паспорте) и слепки с их ключей, которые я сделал, пока вся семья спала мертвецким сном – и родителей, и ребенка я просто-таки измучал своими байками, которые травил до четырех утра. А пока семейство будет весело отдыхать, я следующим же поездом вернусь в Ленинград, и без шума и пыли обчищу их квартирку. Пара таких гастролей за сезон – и можно безбедно жить до следующего лета.

Почему в СССР были популярны квартирные кражи?